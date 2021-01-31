2021. Обналичку взяли под контроль

10 января 2021 года вступили в силу меры по усилению контроля финансовых операций граждан: как наличных, так и безналичных.

Партнер по налоговому консультированию КСК ГРУПП Станислав Ляпцев прокомментировал нововведение «Коммерсанту»:

«Эти изменения — продолжение автоматизации контроля за неуплатой налогов и обналичиванием денежных средств. Дополнительный контроль Росфинмониторинга усложнит оставшиеся схемы обналичивания».

Все операции с наличными на сумму от 600 тыс. руб. будут проходить проверку. Также вводится обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму более 100 тыс. руб.

«Не менее важно правило о контроле за переводами средств на мобильные телефоны — оно закроет одну из схем обналичивания. Работало это так: компании переводили средства на балансы мобильных операторов сотрудников. Дальше деньги переводились на карты и снимались...» — подчеркивает Станислав Ляпцев.

По мнению Ляпцева, после вступления поправок в силу в первое время увеличится количество блокировок счетов, затем появятся новые схемы, но в абсолютном выражении обналичивания станет меньше. Это попросту станет невыгодно для предпринимателей.

Поправки к антиотмывочному законодательству, вступившие на днях в силу, были приняты еще в июле 2019 года.

В поправках говорится, что любые операции по переводу, начислению, получению прибыли в результате выигрыша в лотерею или в результате азартной игры или по причине, например, сдачи в ломбард представляющих высокую ценность изделий и т. п., а также если совокупная сумма одной операции превышает 100 тыс. руб., то сведения о ней автоматически должны передаваться в надзорный орган, в частности в ЦБ.