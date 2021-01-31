Российские брокеры массово переезжают на Кипр

Российские брокеры увеличивают штат сотрудников в своих дочерних компаниях, зарегистрированных на Кипре. Теперь они обязаны жить на острове – это требование местного регулятора. Иначе компания может попасть под налоговые санкции.

Присутствие сотрудников компаний на острове, проживание в квартирах с долгосрочной арендой являются доказательством для местных налоговиков, что компания находится на Кипре не только на бумаге, но и по факту. Причем, кипрское налоговое ведомство научилось проверять, действительно ли компания ведет там бизнес, или же она находится в юрисдикции только номинально, а по факту бизнес ведет в другой стране, к примеру, в России.

Доказательство же номинальности компании влечет за собой ряд рисков. Во-первых, это налоговые риски, если компания будет признана иностранным резидентом. А во-вторых, это риски отказа от применения для компании соглашения об избежании двойного налогообложения.

Партнер по налоговому консультированию КСК ГРУПП Станислав Ляпцев прокомментировал ситуацию «Коммерсанту»: