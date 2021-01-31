Российские брокеры массово переезжают на Кипр

Российские брокеры увеличивают штат сотрудников в своих дочерних компаниях, зарегистрированных на Кипре. Теперь они обязаны жить на острове – это требование местного регулятора. Иначе компания может попасть под налоговые санкции.
Присутствие сотрудников компаний на острове, проживание в квартирах с долгосрочной арендой являются доказательством для местных налоговиков, что компания находится на Кипре не только на бумаге, но и по факту. Причем, кипрское налоговое ведомство научилось проверять, действительно ли компания ведет там бизнес, или же она находится в юрисдикции только номинально, а по факту бизнес ведет в другой стране, к примеру, в России.
Доказательство же номинальности компании влечет за собой ряд рисков. Во-первых, это налоговые риски, если компания будет признана иностранным резидентом. А во-вторых, это риски отказа от применения для компании соглашения об избежании двойного налогообложения.
Партнер по налоговому консультированию КСК ГРУПП Станислав Ляпцев прокомментировал ситуацию «Коммерсанту»:
«Фактическое присутствие сотрудников на Кипре стало важно создавать в связи с двумя рисками. Первый риск — это признание иностранной компании налоговым резидентом. Пока практики по таким вопросам мало, например, в деле группы ОНЭКСИМ налоговая уже выделила критерии, которые могут использоваться для признания иностранной компании налоговым резидентом РФ. В частности, это отсутствие квалифицированных сотрудников у иностранной компании и наличие в офисах российских компаний оригиналов документов и печатей иностранных компаний. Второй риск - это отказ применения соглашения об избежании двойного налогообложения».