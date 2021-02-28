Недобросовестным ИП грозит уголовная ответственность

Власти решили уравнять ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за уход от налогов.
Следственный комитет выступил за ужесточение уголовной ответственности для ИП. Для этого ФНС предложено предоставлять в СК материалы о должниках и преступных схемах.
Заместитель председателя СК Елена Леоненко не так давно заявила, что срок давности привлечения юридических лиц к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов на крупную сумму составляет десять лет, тогда как у индивидуальных предпринимателей — всего два года.
Этот разрыв она предлагала устранить, приравняв в этом плане ИП к юридическим лицам.
Юрист КСК ГРУПП Джавид Эйюбов в комментарии агентству «Прайм» отметил, что данные положения УК РФ позволят привлечь больше физических лиц к уголовной ответственности в короткие сроки. Но простых людей без ИП и крупных фирм конкретно эта инициатива СК не коснется.
«Для привлечения физического лица к уголовной ответственности необходимо, чтобы его действия нанесли существенный экономический ущерб, то есть должна быть недоплата существенного размера налогов. А по сокрытию доходов и недвижимости для них есть налоговая ответственности в виде штрафных санкций», — пояснил Эйюбов.