Недобросовестным ИП грозит уголовная ответственность

Власти решили уравнять ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за уход от налогов.

Следственный комитет выступил за ужесточение уголовной ответственности для ИП. Для этого ФНС предложено предоставлять в СК материалы о должниках и преступных схемах.

Заместитель председателя СК Елена Леоненко не так давно заявила, что срок давности привлечения юридических лиц к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов на крупную сумму составляет десять лет, тогда как у индивидуальных предпринимателей — всего два года.

Этот разрыв она предлагала устранить, приравняв в этом плане ИП к юридическим лицам.

Юрист КСК ГРУПП Джавид Эйюбов в комментарии агентству «Прайм» отметил, что данные положения УК РФ позволят привлечь больше физических лиц к уголовной ответственности в короткие сроки. Но простых людей без ИП и крупных фирм конкретно эта инициатива СК не коснется.