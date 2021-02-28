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КСК ГРУПП
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Недобросовестным ИП грозит уголовная ответственность

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Власти решили уравнять ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за уход от налогов.

Следственный комитет выступил за ужесточение уголовной ответственности для ИП. Для этого ФНС предложено предоставлять в СК материалы о должниках и преступных схемах.

Заместитель председателя СК Елена Леоненко не так давно заявила, что срок давности привлечения юридических лиц к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов на крупную сумму составляет десять лет, тогда как у индивидуальных предпринимателей — всего два года.

Этот разрыв она предлагала устранить, приравняв в этом плане ИП к юридическим лицам.

Юрист КСК ГРУПП Джавид Эйюбов в комментарии агентству «Прайм» отметил, что данные положения УК РФ позволят привлечь больше физических лиц к уголовной ответственности в короткие сроки. Но простых людей без ИП и крупных фирм конкретно эта инициатива СК не коснется. 

«Для привлечения физического лица к уголовной ответственности необходимо, чтобы его действия нанесли существенный экономический ущерб, то есть должна быть недоплата существенного размера налогов. А по сокрытию доходов и недвижимости для них есть налоговая ответственности в виде штрафных санкций», — пояснил Эйюбов.

Пост написан компанией
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