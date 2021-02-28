Отсутствие маски — не повод для штрафа

По данным опросов, трое из десяти россиян не носят маску на рабочем месте, причем некоторые делают это вопреки требованиям руководства. При этом сегодня более половины работодателей обязывают сотрудников носить маски.

По данным аналитиков Superjob, требование исполняется, в большинстве случаев, в крупных компаниях, где трудятся от 1000 человек. При этом, в каждой пятой компании от работников вообще не требуют обязательного ношения масок. Правда, там сами сотрудники старабтся обезопаситься, и все-таки маски носят.

Согласно опросу, 70% россиян стараются использовать средства защиты во время работы. Добровольно, чаще всего, — люди в возрасте от 45 лет.

Вообще, работодатель может и на законных основаниях требовать от персонала использовать средства индивидуальной защиты. Для этого выпускается соответствующее распоряжение, с которым нужно ознакомить весь персонал. И на его основании может и наказать нарушителей. Но, среди перечня наказаний (выговор, предупреждение) не может быть штрафа.

Ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева прокомментировала ситуацию в эфире телеканала РБК: