Отсутствие маски — не повод для штрафа

По данным опросов, трое из десяти россиян не носят маску на рабочем месте, причем некоторые делают это вопреки требованиям руководства. При этом сегодня более половины работодателей обязывают сотрудников носить маски.
По данным аналитиков Superjob, требование исполняется, в большинстве случаев, в крупных компаниях, где трудятся от 1000 человек. При этом, в каждой пятой компании от работников вообще не требуют обязательного ношения масок. Правда, там сами сотрудники старабтся обезопаситься, и все-таки маски носят.
Согласно опросу, 70% россиян стараются использовать средства защиты во время работы. Добровольно, чаще всего, — люди в возрасте от 45 лет.
Вообще, работодатель может и на законных основаниях требовать от персонала использовать средства индивидуальной защиты. Для этого выпускается соответствующее распоряжение, с которым нужно ознакомить весь персонал. И на его основании может и наказать нарушителей. Но, среди перечня наказаний (выговор, предупреждение) не может быть штрафа.
Ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева прокомментировала ситуацию в эфире телеканала РБК:
«Работодатель может сделать выговор сотруднику, который отказывается носить маску, но штрафовать его не имеет права. Конечно, могут быть исключения: например, представитель Роспотребнадзора придет в какой-нибудь торговый центр и увидит сотрудника без маски – в этом случае гражданина могут привлечь по статье 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Еще один важный момент: если работодатель обязывает сотрудников носить средства индивидуальной защиты, он должен их ими обеспечить. По стандартам Роспотребнадзора на восьмичасовой рабочий день одному человеку нужно не менее четырех масок».