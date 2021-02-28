Опасный фриланс: как не попасть на огромные штрафы

В условиях пандемии многие сотрудники ищут подработку, или же вовсе становятся фрилансерами.

Журнал «Секрет фирмы» решил выяснить, как в этом случае правильно составить договор с работодателем. Обычно с фрилансерами заключают гражданско-правовой договор (ГПХ). Читать его надо внимательно, так как документ может содержать крайне невыгодные для работника пункты. Например, миллионный штраф за нарушение конфиденциальности.

Как правило, пока стороны не вспоминают о заключенном договоре до тех пор, пока не начинаются проблемы — срыв сроков выполнения условленных работ, просрочка оплаты, либо одна из сторон вдруг пропадает со связи.

Причем, чем запутаннее и непонятнее составлен договор, тем больше он дает маневра для разного рода злоупотреблений.

Как быть, если дело дошло до суда? Первый вариант — доказать, что фрилансер заключил договор на крайне невыгодных условиях из-за тяжелого стечения обстоятельств.

«Если сторона сделки докажет суду, что именно тяжёлое стечение обстоятельств повлияло на заключение сделки, — суд может признать такую сделку недействительной. Однако признание сделки кабальной является, скорее, исключением из правил», — пояснил «Секрету фирмы» юрист КСК ГРУПП Андрей Трубицын.

Второй вариант — воспользоваться статьей 333 ГК РФ. Эта статья позволяет суду снизить договорную неустойку, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

«С её помощью можно снизить чрезвычайно высокую ставку по займу либо высокую неустойку. Раньше микрофинансовые организации выдавали займы с процентной ставкой по 1,5% в день. При обращении заёмщиков в суд подобные проценты зачастую снижали до рыночных ставок 5–15% годовых», — отмечает Трубицын.

Эксперты не советуют доводить дело до суда. Суды длятся долго, требуют оплату услуг представителя, и еще не факт, что заявитель окажется прав. Лучше вычитывать документы до их подписания, а все возможные риски и пролемы обговаривать, что называется, «на берегу».