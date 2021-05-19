Как срок давности преступления влияет на решение суда

Компания задолжала налоговой 4,2 млн руб. Гендиректор решил перевести деньги от контрагента на счета третьих лиц. По его версии, без этого фирма не могла продолжить работу: нужно было рассчитываться с контрагентами и платить по счетам.

Суды признали его виновным в незаконном выводе средств. Верховный суд решил, что виновность осужденного подтверждена, а факты по делу установлены верно. При этом ВС отметил, что на момент рассмотрения уголовного дела судом первой инстанции сроки давности его уголовного преследования истекли. Таким образом подсудимый все равно получил обвинительный приговор, но освобождается от наказания.

В общей сложности было четыре акта о взыскании на сумму 3,314 млн руб., операции по расчетным счетам организации остановили, о чем знал гендиректор.

Также ему было известно, что налоговая дополнительно решила взыскать деньги за счет имущества налогоплательщика почти на 1 млн руб.

В тот же период компания продала уголь другой фирме за 90,5 млн руб. Гендиректор сделал так, чтобы доходы от этой сделки поступили не на заблокированные счета фирмы, а третьим лицам: написал контрагентам соответствующие письма с просьбой перечислить деньги на определенные счета. Правоохранительные органы заключили, что топ-менеджер мог погасить налоговую задолженность, но не сделал этого специально, ведь деньги, оказавшиеся на других счетах, налоговая не получила. А это значит, что гендиректор скрыл средства организации в крупном размере.

Сам глава компании настаивал: он не прятал деньги в интересах предприятия, а рассчитывался ими за работы и услуги.

На рынке был кризис, и он вынужден был действовать подобным образом: при погашении недоимки по налогам завод остался бы без оборотных средств для выплаты зарплаты рабочим, оплаты поставщикам энергии, охранных услуг, покупки сырья и топлива, что повлекло бы более тяжкие последствия. При этом погашение текущих долгов реальному контрагенту не преступление, отмечал он. Не будет это преступлением и в ситуации, когда формально уже возникла задолженность по налогам и сборам, но требование о ее уплате еще не получено или срок, указанный в полученном требовании, еще не истек.

Другими словами, руководитель компании настаивал, что в его действиях нет состава преступления.

Суд это не убедило. Гендиректора приговорили к штрафу 200 000 руб. за сокрытие средств организации (ст. 199.2 УК). Суд в приговоре указал, что осужденный скрыл 23,4 млн руб., а задолженность по налогам составляет 2,4 млн руб. Он попытался оспорить приговор.

ВС, рассмотрев дело, пришел к выводу, что виновность осужденного подтверждена, а факты по делу установлены верно. При этом ВС отметил, что на момент рассмотрения уголовного дела судом первой инстанции (с учетом переквалификации действий осужденного) прошло больше двух лет со дня совершения преступления небольшой тяжести. То есть сроки давности его уголовного преследования истекли. При этом в материалах дела нет сведений о том, что Воеводов уклонялся от следствия или суда.

ВС сослался на п. 25. Постановления Пленума ВС от 27.06.2013 N 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности». По этому пункту, если в процессе установят, что срок давности истек, суд прекращает уголовное дело, но только если подсудимый на это согласен. То есть, подсудимый все равно получает обвинительный приговор, но освобождается от наказания. Раз Воеводов не возражал против прекращения уголовного дела по этому основанию, дело надо прекратить, а судебные акты нижестоящих инстанций отменить, указал ВС (дело №41-УД20-48-К4).

Ирина Михеева, ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП, считает решение суда справедливым: ведь по пп. «а» ч.1 ст.78 лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года. А закон, улучшающий положение совершившего преступление, имеет обратную силу.

«Так как на момент рассмотрения дела в первой инстанции преступление перестало квалифицироваться как преступление средней тяжести, суд должен был освободить обвиняемого от ответственности», — говорит она.

Михеева полагает, что после этого решения проверяющие значительно ускорят процесс расследования и передачи дела в суд, чтобы не пропустить сроки и добиться обвинительных приговоров.

По материалам «Право.ру».