Банкротов к концу 2021 года станет еще больше

Впервые с 2017 года в стране выросло количество банкротств компаний. А если сравнить банкротства граждан за первое полугодие этого и прошлого года, то их число выросло в 2 раза.

Издание «Профиль» приводит статистику: число банкротящихся компаний в России снижалось последние четыре года. Если в 2017 году финансовый крах потерпели 13,5 тыс. компаний, то в 2020-м — 9,9 тыс. компаний. Снижение в прошлом году оказалось рекордным — почти на 20%.

Все дело в правительственном моратории, запрещающем кредиторам инициировать дела о несостоятельности своих контрагентов. Он действовал в отношении компаний из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики, среди которых гостиничный бизнес, кафе и рестораны, перевозчики и другие.

С учетом, что мораторий действовал до 7 января, а просуживать долги кредиторам никто не мешал, то вполне закономерно, что на первое полугодие 2021 пришелся вал заявлений. Кредиторы выждали необходимые для начала процедуры 3 месяца, и начали подаваться. Как раз ранее отмечали самый пик подачи заявлений с апреля по июнь.

Если сравнить статистику по кредиторам за первое полугодие 2020-го и 2021-го, то цифры будут такие:

кредиторы компаний — 74,5%, против 75,4% в первом полугодии 2020;

— 74,5%, против 75,4% в первом полугодии 2020; ФНС — 15,6% против 14,2%;

— 15,6% против 14,2%; работники предприятий из-за долгов по зарплате — 0,6% дел против 0,5%.

Удивительно, но даже удельный вес налоговиков в составе кредиторов незначительно, но вырос. Хотя ФНС, как правило, не начинает банкротное дело сама, предпочитая включаться в реестр кредиторов после его начала

По прогнозам экспертов, тренд на банкротства сохранится.