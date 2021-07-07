Впервые за четыре года выросло число банкротств юрлиц

По итогам первого полугодия 2021 года наблюдается резкий рост корпоративных банкротств впервые с 2017 года. А по сравнению с первым полугодием 2020 года, число кредиторов, заявивших о банкротстве должников, выросло на 30%.
Об этом пишет «Коммерсантъ».
С 2012 года количество банкротов почти непрерывно увеличивалось, достигнув 13,54 тыс. в 2017 году. А с 2018 года оно стало снижаться — несостоятельными было признано 13,12 тыс. компаний, в 2019-м — 12,4 тыс., в 2020-м из-за нерабочих дней, «судебных каникул» и моратория на банкротство их количество упало почти на 20%, до 9,93 тыс. юрлиц.
Наибольшая активность кредиторов, как пишет издание, пришлась на апрель-июнь. В целом, это закономерно. Мораторий закончился 7 января 2021 года. Если долги уже были просужены, кредиторы выждали 3 месяца — и начали подавать заявления, начиная с апреля.
Интересна и статистика по кредиторам:
- кредиторы компаний — 74,5%, против 75,4% в первом полугодии 2020;
- ФНС — 15,6% против 14,2%;
- работники предприятий из-за долгов по зарплате — 0,6% дел против 0,5%.
Удивительно, что немного выросло число банкротств, которые начала ФНС. Скорее всего, они с банкротством заходят только к тем, у кого есть средства или имущество на компенсацию всех расходов на процедуру. Поскольку из бюджета они этого делать точно не будут.
По регионам, как и раньше, лидирует Москва.
- Москва — 969 компаний (рост на 13,7%),
- Санкт-Петербург — 401 компания (рост на 36,9%),
- Московская область — 358 (рост на 15,9%),
- Свердловская область — 171 (рост на 12,5%),
- Краснодарский край — 167 (рост на 35,8%)
- Татарстан — 165 (рост на 17%).
Замглавы МЭР Илья Торосов считает, что предотвратить еще более стремительный рост корпоративных банкротств в 2021 году помогла господдержка:
«На наш взгляд, складывающаяся ситуация может быть связана в том числе с мерами поддержки бизнеса, осуществляемыми в период распространения коронавируса, в том числе мораторием на подачу кредиторами заявлений о банкротстве. Это помогло многим предприятиям, которые смогли стабилизировать в кризисной ситуации свою хозяйственную деятельность».