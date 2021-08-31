Приставы смогут отбирать загранпаспорта у должников

Отдельные категории граждан в скором времени не смогут выехать за границу. Приставам дадут полномочия изымать загранпаспорта у злостных должников.

Изменения в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» в июле одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, затем он должен быть внесен на рассмотрение Госдумы. Планируется, что новшества вступят в силу через полгода после публикации закона.

Приставы будут отбирать паспорта у злостных должников, которые раньше выезжали на курорты через сопредельные страны. Через Беларусь, к примеру.

Одно из главных изменений, которое хотят ввести проектом закона — это добавление полномочий приставам. Они смогут временно изымать загранпаспорта у должников, которым ограничен выезд за пределы страны.

Сейчас приставы могут запретить покидать страну тем, кто задолжал более 10 тыс. рублей по алиментам или компенсациям за причиненный вред здоровью, либо более 30 тысяч рублей по другим обязательствам.

Получить документ обратно можно будет только в случае снятия запрета, то есть погашения всех обязательств. До этого момента паспорт будет храниться в МВД.

Ведущий юрисконсульт компании КСК ГРУПП Ирина Михеева в комментарии «Профилю» отметила, что чаще всего лазейкой для выезда являлась Беларусь. Но из-за отмены оттуда рейсов в Европу теперь должники выбирают другие направления, например, Казахстан.

Кроме того загранпаспорта можно лишиться, если пограничник обнаружит в документе недостоверные сведения или сочтет его непригодным для использования. Сейчас при подаче заявления на загранпаспорт человек должен указать не только свои фамилию, имя, отчество (в том числе ранее имевшиеся), пол, дату и место рождения, место жительства, но и места своей работы, службы, учебы за последние 10 лет и предоставить общегражданский паспорт.

При этом он может случайно ошибиться в названиях и организационно-правовых формах бывших работодателей. Станет ли это основанием для лишения человека загранпаспорта? Ирина Михеева уверена, что нет.