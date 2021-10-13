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Налоговики массово банкротят бизнес. Выживет ли он после этого?

Для рубрики Банкротство
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Налоговики активно взялись за банкротства компаний для того, чтобы взыскать их налоговые долги. Выживут ли после компании после этого — большой вопрос.

Казалось бы, не такой большой процент банкротных дел, которые начали именно налоговики — всего их 15,6% от общего числа. Что можно объяснить тем, что просто так налоговая банкротсто начинать не будет — тогда процедуру (в том числе расходы арбитражного управляющего) придется оплачивать из бюджета.

Но с учетом того, что закон о банкротстве сейчас в большей степени защищает права налоговой, в лице которой в процедуре участвует государство, вступление ФНС в процедуру сильно наклоняет весы в ее сторону.

Предприятия самые разные — это и коммунальные МУПы в Челябинской области, и различные заводы, гаражные кооперативы, медсанчасти в других регионах. Например, старейший ликероводочный завод в Нижегородской области. Для некоторых городов те же заводы — градообразующие предприятия, без них люди останутся без работы.

Рассказала Ирина Михеева, ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП.

«Конечно, инициация банкротства компаний и ИП сказывается пагубно на российской экономике. С одной стороны налоговиков тоже можно понять, они защищают интересы бюджета, с другой стороны хорошо известен их формальный подход. То есть не вдаваясь в специфику деятельности, налоговые юристы с холодным сердцем закидывают арбитраж заявлениями о признании компаний несостоятельными.

А все остальные юристы тоже отслеживают информацию о банкротстве, и как только компания попадает в категорию «Банкротства» на кад.арбитре, она обречена. Тут же появляются кредиторы, которые может бы и не стали торопиться, но законом четко обозначены сроки для составления списка кредиторов.

Банки перекрывают кредитную линию, включают свои механизмы работы с кандидатами на банкроты.

Суд может и возвратить заявление и отказать в признании должника банкротом. Но осадок после таких действий налоговой останется. Компания может попасть в список неблагонадежных партнеров, и ей придется еще долго доказывать свою состоятельность перед контрагентами и банками».

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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