Facebook поплатится за незаконные публикации

Судебные приставы готовы взыскать с Facebook 17 млн руб. Социальная сеть отказалась удалить противоправный контент с пропагандой наркотиков, оскорблениями верующих, информацией о террористических организациях.

По инициативе Роскомнадзора открыты еще четыре дела о принудительной выплате штрафов.

Теперь Facebook предстоит решать, будет ли он выполнять требования российских властей добровольно.

И скорее всего, он на это пойдет, отмечает юрист КСК ГРУПП Александр Шарапов в комментарии «Коммерсанту»:

«Компания попросила отсрочку у судебных приставов для перечисления средств в Россию, так как у Facebook в нашей стране нет представительства. В связи с этим полагаю, что соцсеть выполнит свои обязательства. Скорее всего, Facebook продолжит работу в РФ, так как ее блокировка не выгодна никому.

Данным сервисом пользуются многие официальные органы и публикуют в своих аккаунтах новости. С учетом валютных курсов и того, какие штрафы обычно накладываются в западных юрисдикциях, взыскания в России не являются для них крупной суммой. В США, например, речь могла бы идти о нескольких миллионах долларов.

Facebook уже пошла на уступки, заблокировав часть информации по требованию российских властей. На эти уступки идут и другие корпорации — Apple, Google — они удаляют приложения из своих магазинов. Тут, на мой взгляд, нет ничего экстраординарного».