Куда жаловаться, если банк пользовался вашими деньгами, а договор расторгнут

Клиент Сбербанка закрыл счет через суд, а за деньгами пришел только через 5 лет. При этом он потребовал выплатить проценты за использование чужих денег. Сбербанк сообщил, что все это время деньги находились на хранении в ЦБ, хотя доказательств этого он не предоставил. Тогда бывший клиент подал исковое заявление в суд как потребитель — по месту своего жительства.

Суды в трех инстанции решили, что на последствия расторжения договора с банком закон «О защите прав потребителей» не распространяется. Обращаться нужно в суд по месту нахождения банка, разъяснили они. Проценты за пользование деньгами суды также отказались взыскивать, поскольку упомянутый закон это не регулирует.

Верховный суд решил иначе. Потребитель — это тот, кто пользуется услугами в личных целях, а не в предпринимательских. Именно так действовал Удальцов, когда открывал счет в Сбербанке.

Договор между потребителем и банком расторг суд. Но закон «О защите прав потребителей» все еще применяется к требованиям о взыскании с банка процентов за использование чужих денег. ВС отправил дело на новое рассмотрение.

Юрист КСК ГРУПП Андрей Трубицын в комментарии порталу «Право.ру» отметил, что статус потребителя также считается установленным, если человек докажет, что покупал товары, заказывал работы или услуги для личных целей.

Например, как доказательства можно использовать акт об оказании услуг. Главное, чтобы документ показывал, что от товара, услуги или работы человек не получает прибыль.