31 декабря — нерабочий день. Но не для всех

31 декабря — выходной день, но не для всех. Все, кто работают, к примеру, сутки через трое, и у них смена выпадает на 31-е — они будут работать.

Так вышло потому, что 31-е декабря — не праздничный день, а именно выходной. Правительство просто перенесло его с 3 января 2022 года.

Сотрудники, которые работают по сменному и скользящему графику, не смогут им воспользоваться – нерабочим 31 декабря станет только для тех, кто трудится по графику пятидневной и шестидневной рабочей недели.

Если же сотрудники, работающие, например, сутки через трое, не выйдут на работу в этот день без уважительной причины, то это приравнивается к прогулу.

Руководитель практики «Кадровый комплаенс» КСК ГРУПП Аида Ибрагимова рассказала телеканалу «Москва 24» для кого 31 декабря 2021 года не будет выходным днем.