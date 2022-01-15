31 декабря — нерабочий день. Но не для всех

31 декабря — выходной день, но не для всех. Все, кто работают, к примеру, сутки через трое, и у них смена выпадает на 31-е — они будут работать.
Так вышло потому, что 31-е декабря — не праздничный день, а именно выходной. Правительство просто перенесло его с 3 января 2022 года.
Сотрудники, которые работают по сменному и скользящему графику, не смогут им воспользоваться – нерабочим 31 декабря станет только для тех, кто трудится по графику пятидневной и шестидневной рабочей недели.
Если же сотрудники, работающие, например, сутки через трое, не выйдут на работу в этот день без уважительной причины, то это приравнивается к прогулу.
Руководитель практики «Кадровый комплаенс» КСК ГРУПП Аида Ибрагимова рассказала телеканалу «Москва 24» для кого 31 декабря 2021 года не будет выходным днем.
«К работе 31 декабря могут привлечь и сотрудников, работающих по календарю пятидневной или шестидневной рабочей недели. Однако в таком случае работу в выходной день компенсируют оплатой в повышенном размере или предоставлением отгула» -, отметила Ибрагимова. – При этом, если сотрудник работает по сменному или скользящему режиму работы и по графику 31 декабря у него рабочий день, то оплачивается такая работа в одинарном размере».