Арбитражному управляющему вменяют незаконный майнинг

С конкурсного управляющего птицефабрики-банкрота энергокомпания требует 118 миллионов рублей. По их мнению, он незаконно разместил в помещениях птицефабрики майнинговую ферму.

В апреле 2020 года представители энергокомпании провели проверку и обнаружили, что на ферме нарушили пломбы на счетчиках и вмешались в их работу. В результате на птицеферме ЗАО «Гвардеец» без учета потребили 17,4 млн кВт*ч. Организатором майнинг-фермы энергетики считают именно конкурсного управляющего Добычина М.А., который в этой должности находится с 2019 года.

Прокомментировала Нина Бабинова, руководитель практики банкротства КСК ГРУПП.

«В рамках указанного дела суду предстоит разобраться с двумя вопросами:

Действительно ли кредитор по текущим платежам заинтересован в наполнении конкурсной массы. Нанесены ли конкурсным управляющим убытки должнику.

Если с первым вопросом более или менее все понятно, так как в соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 кредиторы по текущим платежам вправе участвовать в арбитражном процессе по делу о банкротстве путем обжалования действий или бездействия арбитражного управляющего, нарушающих их права и законные интересы. То вот со вторым вопросом будет гораздо сложнее, так как придется доказать вину конкурсного управляющего и причинно-следственную связь между действиями и причиненными убытками.

Так, сам факт того, что во время, когда Добычин М.А. был конкурным управляющим Должника, было найдено оборудование, не принадлежащее Должнику, в действительности не означает, что конкурсный управляющий сам его установил и таким образом причинил убытки Должнику.

Однако, даже если не будет доказано, что именно конкурсный управляющий установил майнинговое оборудование, ему можно будет вменить то, что он не обеспечил сохранность имущества и из-за этого произошло несанкционированное потребление электроэнергии. И как следствие – убытки для конкурсной массы».