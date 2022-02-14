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Кассация впервые отменила банкротство компании

Для рубрики Банкротство
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В 2020 году ЦБ России отозвал лицензию у страховой компании «НСГ — «Росэнерго» из-за нарушения нормативного соотношения собственных средств страховщика и принятых обязательств.

Введенная в компании временная администрация объявила страховщика неплатежеспособным и подала иск на его банкротство. Собственники «НСГ — «Росэнерго» с этим не согласились. Изучив все доводы и доказательства, предоставленные участниками судебного заседания, кассационный суд в Тюмени отменил решение первой инстанции о банкротстве.

Процесс идет в судах уже больше года. По мнению собственников страховой компании, временная администрация допустила множество нарушений — сильно занизила стоимость оценки активов, отозвала все лицензии, хотя на тот момент не истек срок на устранение нарушений, изъяли документы без составления описей. А кроме того, стоимость активов компании больше ее обязательств, и она может их покрыть без банкротства.

Нина Бабинова, руководитель практики банкротства КСК ГРУПП, прокомментировала ситуацию РБК:

«Компания сможет добиться окончательной отмены банкротства в случае, если удастся доказать, что стоимость имущества (активов) достаточна для исполнения денежных обязательств перед ее кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей, то есть фактически надо опровергнуть наличие факта неплатежеспособности. Необходимы доказательства того, что заключение, предоставленное временной администрацией, содержит неверные данные».

На данный момент опубликована резолютивная часть постановления кассации. Само дело №А02-211/2021 отправлено в первую инстанцию.

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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