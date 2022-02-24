Налоговый мониторинг — новая реальность для бизнеса

Главная тенденция ближайших лет — глобальная цифровизация взаимодействия с контролирующими структурами и введение налогового мониторинга.
Журнал «Эксперт» опубликовал ключевые тезисы, обсуждавшиеся на деловом вечере «Глобальные тренды бизнеса 2022–2023 годах: налоговые, финансовые и нефинансовые аспекты», организованном 15 декабря 2021 года КСК ГРУПП.
Автоматизация контроля становится реальностью не только для крупнейших налогоплательщиков. В следующем году к ним присоединятся и малые предприятия. Появляются новые программные продукты и интерфейсы, дающие налоговикам возможность достаточно глубоко контролировать бизнес буквально в режиме онлайн.
«Вводятся новые программы, позволяющие накапливать на физических и юридических лиц досье, содержащее информацию обо всех сделках, взаимозависимых лицах, единых ip-адресах, контактных данных. В 2022 году будет запущен программный комплекс, самостоятельно оценивающий схему бизнеса и выдающий инспекторскому составу для использования в работе риски по сделкам конкретного налогоплательщика», — рассказала заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 14 по Московской области Наталья Михайлова.
Повседневной реальностью станет налоговый мониторинг на основе удаленного доступа налоговиков к информсистемам, бухгалтерской отчетности и документам налогоплательщиков вплоть до проводок.
Пока эта система работает только в крупных компаниях. Среди них — Роснефть, Лукойл, Аэрофлот, РЖД, Сбербанк, ВТБ, Росатом, Русал, Норникель, Ростелеком и другие.
Руководитель комплексных проектов департамента «Финансовое консультирование, аудит и МСФО» КСК ГРУПП Светлана Еремина отметила, что «с 1 января 2022 года налоговые органы будут иметь возможность приостанавливать операции по банковским счетам и переводам электронных средств действующих участников».