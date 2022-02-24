Налоговый мониторинг — новая реальность для бизнеса

Главная тенденция ближайших лет — глобальная цифровизация взаимодействия с контролирующими структурами и введение налогового мониторинга.

Журнал «Эксперт» опубликовал ключевые тезисы, обсуждавшиеся на деловом вечере «Глобальные тренды бизнеса 2022–2023 годах: налоговые, финансовые и нефинансовые аспекты», организованном 15 декабря 2021 года КСК ГРУПП.

Автоматизация контроля становится реальностью не только для крупнейших налогоплательщиков. В следующем году к ним присоединятся и малые предприятия. Появляются новые программные продукты и интерфейсы, дающие налоговикам возможность достаточно глубоко контролировать бизнес буквально в режиме онлайн.

«Вводятся новые программы, позволяющие накапливать на физических и юридических лиц досье, содержащее информацию обо всех сделках, взаимозависимых лицах, единых ip-адресах, контактных данных. В 2022 году будет запущен программный комплекс, самостоятельно оценивающий схему бизнеса и выдающий инспекторскому составу для использования в работе риски по сделкам конкретного налогоплательщика», — рассказала заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 14 по Московской области Наталья Михайлова.

Повседневной реальностью станет налоговый мониторинг на основе удаленного доступа налоговиков к информсистемам, бухгалтерской отчетности и документам налогоплательщиков вплоть до проводок.

Пока эта система работает только в крупных компаниях. Среди них — Роснефть, Лукойл, Аэрофлот, РЖД, Сбербанк, ВТБ, Росатом, Русал, Норникель, Ростелеком и другие.