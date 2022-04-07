Часть экспертиз на стройке отменили: эксперты опасаются негативных последствий

Правительство утвердило «Временный порядок проведения госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в связи с запретом на выдачу отрицательных заключений экспертизы». Он введен приказом №46 ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Эксперты опасаются негативных последствий: разрушений памятников, мостов, ГЭС и экологических катастроф.

Руководитель практики «Строительный консалтинг» КСК ГРУПП Виталий Кулманаков в комментарии «Коммерсанту» отметил, что девелоперам все равно не избежать проверок, но уже на этапе ввода объектов в эксплуатацию:

«Вам выдадут положительное заключение экспертизы при отсутствии согласований и заключений в части экологии и памятников архитектуры, но вопросы возникнут у стройнадзора при вводе объекта. Или в ходе экспертизы может быть указано — „подготовить заключения в процессе строительства“».

Ввод объекта — это совокупность совпадения результатов строительства с ГПЗУ, заключением экспертизы, разрешением на строительство.

А кроме того, может повыситься ответственность экспертов, поскольку их оценка будет гарантом безопасности сооружения.