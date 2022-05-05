НДС — это не убыток: налог нельзя взыскать в целях возмещения вреда

«Адвокатская газета» рассматривает случай с возмещением НДС в качестве убытков.

АО «Вагонная ремонтная компания — 2» (подрядчик) и АО «НефтеТрансСервис» (заказчик) заключили договоры на ремонт подвижного состава. Работы были выполнены некачественно. Заказчик отремонтировал их заново и обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к подрядчику о взыскании более 5,2 млн руб. расходов.

При этом общество включило в расчет суммы исковых требований расходы вследствие работ ненадлежащего качества с учетом НДС, предъявленных вагонными ремонтными депо. Суд поддержал требование истца. Однако ответчик обратился в Верховный суд, который вернул дело на рассмотрение в первую инстанцию.

Ведущий юрисконсульт «КСК ГРУПП» Ирина Михеева в комментарии «Адвокатской газете» обратила внимание, что ранее ВС уже отменял подобные решения судов.

«Позиция Верховного Суда заключается в том, что наличие права на вычет НДС исключает его возмещение в качестве убытков. Нижестоящие суды не уделили должного внимания данному обстоятельству, в связи с чем ВС отменил их решения и направил дело на новое рассмотрение», — пояснила она.

По мнению Ирины Михеевой, подобные ошибки случаются в нижестоящих судах, однако позиция ВС сформулирована достаточно четко: «Такие решения отменяются как противоречащие целям института возмещения вреда».