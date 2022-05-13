Из-за санкций меняется подход к разрешению корпоративных споров

Российский бизнес все чаще оправдывает отказ от своих обязательств санкциями и происхождением контрагентов из «недружественных государств».
Суды нередко признают такие аргументы легитимными. Однако юрист КСК ГРУПП Александр Шарапов в комментарии «Коммерсанту» подчеркнул:
«Принцип коллективной ответственности не должен здесь применяться, так как он противоречит понятию „правовое государство“. Если имеется злоупотребление правом со стороны лица из „недружественного“ государства, оно должно быть подтверждено конкретными доказательствами. Презумпция недобросовестности такого иностранного лица недопустима».