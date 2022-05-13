ГК РФ

Из-за санкций меняется подход к разрешению корпоративных споров

Ссылаясь на то, что контрагенты относятся к резидентам «недружественны стран», предприниматели стали оправдывать неисполнение своих обязательств как перед другими контрагентами, так и перед бюджетом. Насколько оправдан такой подход?

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Российский бизнес все чаще оправдывает отказ от своих обязательств санкциями и происхождением контрагентов из «недружественных государств».

Суды нередко признают такие аргументы легитимными. Однако юрист КСК ГРУПП Александр Шарапов в комментарии «Коммерсанту» подчеркнул:

«Принцип коллективной ответственности не должен здесь применяться, так как он противоречит понятию „правовое государство“. Если имеется злоупотребление правом со стороны лица из „недружественного“ государства, оно должно быть подтверждено конкретными доказательствами. Презумпция недобросовестности такого иностранного лица недопустима».

 

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