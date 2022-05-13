Из-за санкций меняется подход к разрешению корпоративных споров

Российский бизнес все чаще оправдывает отказ от своих обязательств санкциями и происхождением контрагентов из «недружественных государств».

Суды нередко признают такие аргументы легитимными. Однако юрист КСК ГРУПП Александр Шарапов в комментарии «Коммерсанту» подчеркнул: