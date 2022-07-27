Компания ликвидирована. Продолжают ли собственники и руководители отвечать по ее долгам?

Если процесс только идет

Предположим, фирма находится в процессе ликвидации. В таком случае взыскать долг можно, подав соответствующее требование ликвидационной комиссии или ликвидатору. Возможный отказ обжаловать в суд (ст. 64.1 ГК).

При этом некоторые суды считают, что можно сразу обращаться в суд, без обращения к ликвидатору (см., в частности постановление АС Западно-Сибирского округа от 07.02.2022 № Ф04-6073/2020), а другие полагают, что досудебный порядок обязателен (пример — постановление АС Московского округа от 24.03.2021 № Ф05-6138/2021).

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Если процесс ликвидации завершен

Формально взыскать долг нельзя, можно лишь поставить вопросы о (ст. 64, 64.1 ГК):

распределении имущества, обнаруженного после ликвидации;

или

взыскании убытков с ликвидаторов.

Не так давно ВС принял акт (от 04.05.2022 № 305-ЭС21-20375), который дарит надежду кредиторам ликвидированных должников.

Кредитор получил письмо о ликвидации ООО, а затем узнал, что на счетах ликвидированной фирмы было достаточно денег для того, чтобы рассчитаться с ним. Кредитор обратился в суд с просьбой назначить процедуру распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица.

Судебного решения, подтверждающего долг контрагента, у него не было, поэтому все три инстанции отказали ему в притязаниях. К тому же возник вопрос о том, почему он, кредитор, не возражал относительно решения о предстоящем исключении ООО из ЕГРЮЛ?

Однако ВС встал на сторону кредитора, указав, что он должен был доказать:

свою заинтересованность как лица, наделенного правом инициировать процедуру распределения обнаруженного имущества;

наличие имущества у ликвидированной фирмы;

наличие у неё же неисполненного обязательства.

Закон не устанавливает, что право на подачу заявления есть только у того лица, чью заинтересованность подтвердил суд в своем решении. Кредитор представил договор аренды, акты и документы о признании долга, этого достаточно.

Тот факт, что кредитор не выступал против исключения из ЕГРЮЛ, не говорит о его недобросовестности и не мешает тому, чтобы назначить распределение. С заявлением о распределении можно обратиться в течение пяти лет с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении юридического лица (п. 5.2 статьи 64 ГК).

Директор ликвидированного юрлица по долгам не отвечает?

Взыскать долг ликвидированного юрлица с его директора без подтверждения вины последнего нельзя, если ликвидация общества не связана с банкротством.

Исключение недействующего общества из ЕГРЮЛ по решению ИФНС не свидетельствует о виновности гендиректора, т. е. недобросовестность его действий не доказана (определение ВС от 22.12.2020 № 66-КГ20-10-К8).

Хотя если кредитору — юридическому лицу удастся доказать, что непогашенный долг — это результат противоправного поведения руководства (и, вообще, любого контролирующего должника лица, КДЛ), то взыскание долга вполне возможно (см. постановление КС от 21.05.2021 № 20-П).

Заметим, что если кредитор — частное лицо, то уже руководитель (КДЛ), может быть обязан доказывать правомерность своих действий — об этом говорится в этом же постановлении КС, п. 3.2.

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Когда КДЛ все-таки ответит по долгам

Если будут вскрыты:

признаки недобросовестности и неразумности, перечисленные в п. 2 и 3 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 62,

причинно-следственная связь между поведением ответчика и обстоятельствами неисполнения фирмой обязательства,

то шансы кредитора на успех весьма велики, и судебная практика эти тезисы подтверждает.

Самый простой и распространенный пример: неподача заявление на банкротство.

Кредитор вправе обратиться в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности руководителя ликвидируемого должника, если, в частности, еще до назначения ликвидатора была установлена недостаточность стоимости имущества должника для удовлетворения требований кредиторов, а руководитель не подал в арбитражный суд заявление о признании должника банкротом.

В таком случае гарантировано применение императива п. 2 ст. 226 Закона о банкротстве (как раз о том, что КДЛ несут субсидиарную ответственность за неудовлетворенные требования кредиторов по денежным обязательствам). Причем и завершение конкурсного производства не освобождает руководителя от ответственности, поскольку в силу закона требование к нему подлежит продаже на торгах.

Различные типы кредиторов вправе подать заявление о привлечении к субсидиарной ответственности можно также после:

возбуждения банкротного дела ( на любой стадии );

на любой стадии прекращения банкротного производства в рамках рассмотрения обоснованности требований заявителя о признании должника банкротом;

завершения конкурсного производства или прекращения банкротства в связи с отсутствием средств на возмещение расходов по данному процессу;

возвращения заявления уполномоченного органа о признании должника банкротом или прекращения производства по делу о банкротстве из-за отсутствия средств на возмещение расходов по банкротству.

В заключение отметим: дискуссию о том, когда и при каких обстоятельствах собственники и (или) руководство отвечают (не отвечают) по долгам ликвидированного юридического лица, можно вести практически бесконечно.

В любом случае победу одержит тот, у кого юрист лучше. И это как раз бесспорно.