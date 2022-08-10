Как подготовиться к налоговой проверке

Первоочередные меры

Проверьте, на месте ли первичка, и корректно ли она оформлена. Уточните, имеется ли досье всех контрагентов (выписки из ЕГРЮЛ, копии учредительных, доверенности и т. п.). Убедитесь в том, что с собственными документами все в порядке (регистрационные, учредительные, лицензии, документы на имущество – движимое и недвижимое, приказы о назначении руководителя, главбуха и т. п.)

Проверьте наличие и корректность оформления:

приказов об учетной политике;

рабочего плана счетов;

форм первичных учетных документов и регистров;

правил документооборота;

порядка контроля за хозяйственными операциями;

налоговых деклараций или расчетов;

регистров налогового учета;

счетов-фактур;

книг покупок и продаж.

В чем проблема?

Не бывает дыма без огня и проверки без повода. Есть решение о проведении проверки – значит, имел место предпроверочный анализ налогоплательщика и обнаружение налоговиками нарушений – реальных или мнимых. Их задача – закрепить находку документально, ваша задача: не допустить подобного.

Критерии, по которым налоговики отбирают «неблагонадежных» налогоплательщиков общедоступны, и любой бизнес может проверить, насколько он соответствует идеалу (приложение № 2 к приказу ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333).

Добавим конкретики

Первым делом поднимите ранее полученные требования на представление информации и документов за последние три года (и ответы, которые вы давали).

Выясните:

какие конкретно контрагенты и сделки интересовали;

выставлялись ли повторные требования по тем же контрагентам (сделкам);

какие документы вы передавали налоговикам.

Были вызовы на беседы и (или) допросы – припомните, что спрашивали и как отвечали.

По итогам вы узнаете, какие конкретно сделки попали под предпроверочный контроль и определите наиболее вероятное направление будущей выездной проверки.

Далее необходимо убедиться в правильности учета операций, обоснованности применения льгот, полноте и достаточности документального подтверждения, правильности начисления и уплаты налогов.

Поручите подготовку к налоговой проверке экспертам КСК Групп, которые проведут экспресс-аудит, устранят расхождения в отчетности, помогут восстановить первичную документацию. У проверяющих не будет шанса получить документальное обоснование вины налогоплательщика.

Налоговиков интересовали сделки с взаимозависимыми лицами

Велика вероятность того, что они попытаются пересмотреть цены по ним, зададут вопросы по нормированию расходов, предъявят претензии по льготам, расходам и вычетам по НДС.

Интерес вызывали сделки с независимыми поставщиками

Скорее всего, следует ожидать претензии по обоснованности и (или) документальному подтверждению расходов, и (или) претензий в рамках ст. 54.1 НК.

В поле зрения – «независимые» иностранцы

Последуют претензии, связанные с местом оказания услуг, применением льгот по соглашениям об избежании двойного налогообложения, претензии в рамках ст. 54.1 НК.

Обязательно помониторьте отраслевую судебную практику по налоговым спорам! Не исключено, что у налоговиков идет «обкатка» претензий на каком-то отраслевом налогоплательщике с тем, чтобы потом распространить «наработку» на всю отрасль.

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Назначьте ответственное лицо

Лучше, если один человек, обладающий квалификацией и опытом, будет:

сопровождать инспекторов;

отвечать на вопросы и давать пояснения;

проверять информацию и документы до того, как они попадут в руки проверяющих,

получать от них все ключевые документы (акты, справки, извещения, решения и т. п.)

Статус ответственного лица закрепляется приказом. Если он не относится к законным представителям юридического лица, то необходимо оформить доверенность с необходимым объемом полномочий.

Сопровождение налоговых проверок от КСК Групп – это грамотные действия, ответы на требования, подготовка свидетелей к «беседами» и допросам. У нас богатый опыт участия в подобных проверках, специалисты КСК Групп обладают не только актуальными знаниями в области законодательства о налогах, но и пониманием — как проходят проверки разных ИФНС.

Подготовьте сотрудников

Налоговики охотно пользуются правом допрашивать как сотрудников, так и третьих лиц (ст. 90 НК). На последних вы вряд ли сможете повлиять, что до сотрудников, то с ними можно и нужно проводить «тренинги» по технике безопасности.

Например, предупредить о том, что вызов «на беседу» вполне может перерасти в допрос под протокол.

Следует проинформировать сотрудника о том, что в такой ситуации следует:

немедленно остановить инспектора;

вежливо, но твердо потребовать повестку на официальный допрос, в том числе и для того, чтобы оценить, нужен ли, например, защитник, и привлечь его.

Участие квалифицированного представителя оказывает дисциплинирующее влияние на контролеров, препятствует незаконному давлению, исключает постановку некорректных, вводящих в заблуждение вопросов с заранее сформулированными, «правильными» ответами. С учетом того, что налоговики оценили и широко используют допросы «на камеру», участие представителя ценно и с психологической точки зрения.

Насчет допросов третьих лиц: даже если у вас с ними нет контакта, вы вправе требовать представления протоколов их допросов вместе с актом налоговой проверки. Вы вправе ознакомиться с этими протоколами и снять копии. В будущем, когда дело дойдет до суда, вы вправе ходатайствовать перед ним об истребовании протоколов, подчеркнув, что до суда вы не смогли добиться их получения.

Подготовьте документы к истребованию

Налоговики вправе требовать документы (ст. 93, 93.1 НК), проводить их выемку (ст. 94 НК). Налогоплательщик, получив требование, должен проверить, не были ли документы представлены ранее, и если да, то достаточно письменно об этом налоговиков, указав реквизиты ранее полученного требования и вашего ответа, а также ИФНС, в которую все это было отправлено (п. 5 ст. 93 НК), приложив копии требования и ответа.

Перед отправкой любого документа обязательно проверяйте правильность оформления, наличие нужных реквизитов, подписи, печати, отсутствие лишних наклеек, заметок и т. п. Вообще лучше приучить всех не делать никаких заметок, особенно на первичке, и раз в год проводить ревизию, – мало ли, нагрянут с неожиданной выемкой.

Вы ведете цифровой архив? Проверьте, нет ли на сканах нет ничего лишнего. Если не уверены, то имеет смысл сделать распечатку, проверить на корректность, сделать опись, сшить и представить в классическом, бумажном виде.

Подготовьте документы к выемке

Практические рекомендации:

Обязательно проверяйте, чтобы изымались лишь те документы, которые относятся к периоду проверки и к проверяемому факту. Требуйте от налоговиков обеспечить вас копиями ( не позднее пяти дней со дня выемки ). Документы передавайте только после того, как они будут сшиты, пронумерованы, скреплены подписью и печатью (при наличии). Иначе не избежать «случайных» пропаж, несанкционированного изъятия с последующими требованиями «немедленно представить» и штрафами.

Вообще, имеет смысл по завершении каждого налогового периода проводить ревизию документов и сшивать их. Возможно, это кажется старомодным, но на практике по-прежнему крайне эффективно.

Нередко мы, используя ПК, не задумываемся о том, что помимо нас и наших адресатов доступ ко всему напечатанному может посторонний, в том числе налоговый инспектор, а то и следователь. В преддверии проверки необходимо удалить сомнительную информацию и переписку.

Изучите протокол, составленный по окончании выемки, проверьте, чтобы там были корректно отражены наименование и количество изъятых документов. Обязательно получите копию.

Если вы не согласны с выводами проверяющих – отстаивайте свои интересы! КСК Групп предлагает профессиональные услуги по подготовке возражений на акт проверки, апелляционной жалобы в УФНС, а также защите интересов налогоплательщика в суде.