Что такое управленческий учет

Это сбор, формирование и анализ информации, необходимой для управления бизнесом. Иначе говоря, не просто прибыль от реализации продукции, но и, например, сведения о планируемых продажах, составление бюджета, расчет ликвидности активов.

Порядок ведения управленческого учета каждая организация определяет самостоятельно, равно как и исполнителя (отдельное подразделение, финансовый директор или бухгалтер). А сам учет часто ведут в таблицах Excel или выбирают соответствующее ПО: отдельный сервис или встроенный в бухгалтерскую программу.

Устраните риски и определите наиболее рентабельные направления деятельности именно вашей компании по итогам аудит управленческого учета от КСК Групп — 11 место в списке крупнейших аудиторских групп, аккредитация ACCA, 5 000 успешных решений для российского бизнеса.

Зачем нужен аудит управленческого учета

Управленческий учет предполагает сбор, обобщение и анализ информации для принятия правильных решений и повышения рентабельности, например:

какое направление будет наиболее выгодным;

как работать при недостатке того или иного сырья, мощностей;

какие издержки возможно безболезненно сократить;

когда наступит оптимальный момент для модернизации и т. п.

Отсутствие контроля и анализа финансовых результатов неизбежно влечет за собой снижение эффективности. Решения, принимаемые на основании недостоверной, неполной, но формально безупречной информации — это прямой путь к банкротству.

Почему корректного ведения бухучета недостаточно?

Бухгалтерский учет дает исходники для финансовых показателей (выручка, себестоимость, коммерческие расходы и прочее). Иными словами, идеальная бухгалтерская отчетность не дает полной картины финансового здоровья бизнеса, не отражает реальное состояние дел..

Отчет по итогам аудита управленческого учета— это, пожалуй, единственный источник информации, который способен отразить реальную картину бизнеса, без «подчисток», «подмазок» и произвольных допущений.

Для кого предназначены данные аудита управленческого учета

Всем топ-менеджерам, без исключения. Если акционер принимает участие в управлении фирмой, то и ему необходимы данные по ее объективной стоимости, занимаемой доле рынка, себестоимости продукции, выполнении контрактов и т. д.

Руководитель бизнеса получает следующую информацию:

реальная себестоимость продукции;

структура и динамика незавершенного производства;

объемы выпуска готовой продукции;

наличие сырья.

Коммерческий директор получит все исходные для эффективной работы, в частности:

динамика отгрузки;

затраты на реализацию;

состояние дебиторской задолженности,

а также информацию по структуре продаж — в разрезе клиентуры, сроков, номенклатуры.

Финансовый директор проконтролирует процесс выполнения бюджета, реальные затраты на осуществление хозяйственной деятельности, размер прибыли и убытков, картину по задолженности.