Автоматизация в работе налоговиков: платить налоги обяжут и без решения суда

Эксперты полагают, что столь высокие цифры связаны с низкими доходами граждан и автоматизацией процессов в Федеральной налоговой службе.

Ведущий юрист КСК ГРУПП Ирина Михеева прокомментировала статистику BFM.ru:

«Дело действительно в автоматизации, то есть все делает робот. Инспектору остается только обработать информацию, нажать кнопочку, и автоматически формируется документация и направляется в суд.

А, во-вторых, на мой взгляд, у налоговой не было возможностей во время пандемии, может быть, руки не доходили, и ведомство было больше сосредоточено на юридических лицах. Сейчас фокус налоговой переключается именно на физических лиц, поскольку работа с юридическими лицами уже выстроена.

Скоро будет рассматриваться законопроект, что налоговая теперь будет выносить такие решения не через суд, а самостоятельно, что, на мой взгляд, не очень хорошо. Потому что суд у нас все-таки независимый, а у налогового органа своя сфера интересов — пополнить казну. И каких-то гарантий, которые предоставляет судебная система (например, восстановление пропущенных сроков, дальнейшее обжалование), налоговая не дает.

Налоговым органам, конечно, не будет дела до установления какой-то истины. Там есть решение — все, направлено взыскание, и в общем-то налоговый орган на этом ставит жирную точку».