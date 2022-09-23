Автоматизация в работе налоговиков: платить налоги обяжут и без решения суда

Эксперты полагают, что столь высокие цифры связаны с низкими доходами граждан и автоматизацией процессов в Федеральной налоговой службе.
Ведущий юрист КСК ГРУПП Ирина Михеева прокомментировала статистику BFM.ru:
«Дело действительно в автоматизации, то есть все делает робот. Инспектору остается только обработать информацию, нажать кнопочку, и автоматически формируется документация и направляется в суд.
А, во-вторых, на мой взгляд, у налоговой не было возможностей во время пандемии, может быть, руки не доходили, и ведомство было больше сосредоточено на юридических лицах. Сейчас фокус налоговой переключается именно на физических лиц, поскольку работа с юридическими лицами уже выстроена.
Налоговым органам, конечно, не будет дела до установления какой-то истины. Там есть решение — все, направлено взыскание, и в общем-то налоговый орган на этом ставит жирную точку».