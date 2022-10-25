Инвестиции

Эксперты КСК ГРУПП выступили на облигационном форуме

Руководитель практики «МСФО» КСК ГРУПП Светлана Крапивенцева выступила на форуме «Будущее облигационного рынка: возвращение к росту», прошедшем 19 октября в Москве.

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Это ежегодное мероприятие, на котором регуляторы, организаторы, эмитенты, инвесторы и компании инфраструктуры финансового рынка обсуждают актуальные вызовы и возможности российских облигаций.

В своем докладе «Отчётность как инструмент коммуникации» Крапивенцева подробно рассказала о периоде перехода от разрозненной структуры к холдинга, от спецотчетности к консолидированной.

«Раскрытие отчетности в условиях ограниченного обнародования информации остается очень актуальной темой — без этого бизнес развиваться не может. Необходимо найти баланс между санкционным давлением и потребностями участников рынка. Сейчас практически нет выхода на облигационные займы, но мы ожидаем осторожные действия первопроходцев в этом направлении. Думаю, это не более двух десятков компаний в ближайшие год-полтора», — полагает Светлана Крапивенцева.

КСК ГРУПП
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