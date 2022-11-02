Налоговый мониторинг

Налоговый мониторинг: новые исключения по суммовым критериям

На Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов проходит активное обсуждение нового законопроекта. Он исключает применение суммовых критериев для перехода на налоговый мониторинг, которые установлены п. 3 ст. 105.26 НК.

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Сейчас эти критерии применяются в отношении организаций, получивших статус резидента территории опережающего развития (ТОР), статус резидента свободного порта Владивосток (СПВ), статус резидента Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ).

«Это не первое мероприятие, которое направлено на развитие системы налогового мониторинга, а также на расширение перечня налогоплательщиков, имеющих возможность перейти на эту форму налогового контроля в упрощенном режиме. На сегодняшний момент уже действуют исключения для отдельных категорий налогоплательщиков, которые могут вступить в систему налогового мониторинга без соблюдения суммовых критериев» – отмечает руководитель комплексных проектов департамента «Финансовое консультирование, аудит и МСФО», эксперт направления «Налоговый мониторинг» КСК ГРУПП Светлана Еремина.

Применение указанными резидентами налогового мониторинга будет способствовать сокращению трудовых и материальных затрат, связанных с представлением документов в рамках мероприятий налогового контроля, а также совершенствованию режимов ТОР, СПВ и АЗРФ.

Кроме того, законопроект нацелен на значительное повышение уровня инвестиционной привлекательности дальневосточных преференциальных режимов и режима Арктической зоны РФ.

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