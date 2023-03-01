Кадровый аудит: цели, виды, процедура

Цели кадрового аудита

Кадровый аудит проводится для проверки системы кадрового документооборота на предмет:

наличия необходимых документов;

анализа кадровой документации на предмет ее соответствия законодательству РФ.

Кадровый аудит призван оценить и минимизировать трудовые, репутационные риски, исключить претензии ГИТ и органов прокурорского надзора.

Напомним, что санкции за нарушение трудового законодательства могут достигать 30–50 тыс. руб. К тому же если обиженный работник дойдет до суда, то именно отсутствие необходимых кадровых документов и (или) ошибки в оформлении кадровых вопросов становятся основным аргументом в пользу сотрудника.

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Виды кадрового аудита

Принято разделять аудит на полный и выборочный (когда дается общее заключение о состоянии кадрового учета и указываются рискованные «зоны», типовые ошибки и т. п.), а также внутренний и внешний.

Внутренний аудит, т. е. проверка собственными силами, может быть актуальным лишь для небольших организаций и при наличии надежного, грамотного сотрудника, которому вы полностью доверяете.

Внешний аудит, т. е. проверка состояния кадровой документации силами независимых экспертов, – единственно возможный вариант для средних и крупных организаций.

Собственнику бизнеса – даже если собственные сотрудники пользуются 100% доверием, – всегда необходимо второе мнение незаинтересованного специалиста. В особенности в ситуациях, когда предполагается смена топ-менеджмента, грядет проверка ГИТ (иных контролеров) или возник конфликт в коллективе и т.п.

Особо хотелось бы отметить щекотливую проблему, которую может решить лишь внешний кадровый аудит: соответствие оформления реальному положению дел. Не секрет, как часто аккуратно оформленные приказы, журналы, положения, локальные акты и т.п. не отражает реального положения дел в сфере кадровой работы и соблюдения норм трудового законодательства в компании.

И, напротив, нередко фактически работодателя упрекнуть не в чем, реальные нарушения трудового законодательства отсутствуют, права работников не нарушаются, но кадровые документы или вовсе отсутствуют, или оформляются ненадлежащим образом. В этом случае есть все основания для привлечения к ответственности по ч. 1, 4 ст. 5.27 КоАП.

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Как проходит кадровый аудит

Конкретный объем мероприятий всегда зависит от ситуации. Как правило, проводятся три вида работ, это проверки:

всех имеющихся кадровых документов на соответствие законодательству;

наличия всех необходимых документов;

«рисковых» сегментов (кадровое оформление иностранцев, договоры о полной материальной ответственности, оформление и оплата сверхурочных, испытательного срока и т. п.)

По итогам кадрового аудита нередко выявляется необходимость восстановления кадровой документации.

Как часто проводить кадровый аудит

Ответ на этот вопрос зависит от ряда факторов:

вид деятельности;

количество сотрудников;

система оплаты труда;

графики работы и проч.

Однако разного рода «экстренные», «косметические» проверки силами собственных сотрудников, возможно, помогут, снизить суммы штрафных начислений, но состояния кадрового учета не улучшат, и при следующей проверке проблем не избежать.

Все-таки основная цель любого контролера (в т. ч. ГИТ): убедиться в реальном соблюдение трудового законодательства (и в корректном ведении кадрового делопроизводства), а не просто в том, что кадровая документация составляется правильно. Поэтому для поддержания кадрового «здоровья» необходимо регулярно проводить аудит силами независимых экспертов.

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