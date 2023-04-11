В части установления требований к формированию совета директоров (наблюдательного совета) в некредитных финансовых организациях, требований к системе оплаты труда, требований по организации управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в некредитных финансовых организациях.

Он затрагивает широчайший круг финансовых институтов и знаменует новый подход к финансовому регулированию.

Управляющий партнер КСК ГРУПП Елена Межуева прокомментировала нововведение журналу «Эксперт»:

«В этом законопроекте предлагается комплексное укрепление участников финансовой системы. Предполагается обязательное введение таких структур, как совет директоров, службы внутреннего контроля и аудита, обязательной становится система управления рисками. Все эти функции все равно делают люди, которые за свою работу получают оплату. И вот эта оплата состоит из нескольких частей: окладная часть и всегда есть еще стимулирующие и компенсационные выплаты. И часто на сегодняшний день эти выплаты соответствуют трудовому законодательству, с них уплачиваются налоги, но по большому счету больше никто не контролирует, что эти стимулирующие и компенсационные выплаты действительно выплачены обосновано».

Елена Межуева отмечает, что ЦБ может проверять вознаграждения топ-менеджеров банка, и они также подвязаны к системе рисков и к конкретным результатам к масштабу и характеру деятельности банка.

«И вот сейчас с внесением изменений в закон о ЦБ это коснется и всех остальных: и клиринговые компании, и страховые компании, и профучастники рынка ценных бумаг, и управляющие компании», – подчеркивает эксперт.