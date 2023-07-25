Как эффективно управлять запасами предприятия

Эффективное управление запасами компании — это рациональный контроль процессов поставки, хранения и наличия активов с целью обеспечения доступности их необходимого количества для бесперебойной работы предприятия и при этом уменьшения складских расходов.

Под запасами следует понимать не только произведенный товар, готовый к реализации, но и незавершенное производство, сырье, материалы, комплектующие, инструменты, инвентарь, оснастку, тару продукции и т.д.

Актуальность усиления контроля за запасами

В текущей рыночной ситуации процессы пополнения материально-производственных запасов существенно усложнились. Виной тому целый круг событий: рост цен на сырье и комплектующие, разрывы логистических цепочек, курс на импортозамещение. Многим компаниям приходится искать других поставщиков, заново отлаживать закупки и хранение товаров, что безусловно, ведет к дополнительным финансовым издержкам.

Без усиления контроля над запасами есть риск не только сократить производство из-за нехватки запасных частей и сырья, но и потерять весь бизнес.

Как подойти комплексно к вопросу управления и нивелировать опасность банкротства, разбираемся далее.

Шаг 1. Соберите объективные данные

Первым делом необходимо получить сведения о текущем состоянии активов, то есть провести сплошную инвентаризацию имеющихся запасов и оценить их физическое состояние.

Пересчет материальных ценностей и анализ ситуации на складах может вскрыть, например, следующие проблемы:

Неэффективное использование складских площадей.

Грамотная планировка хранения и размещения товаров (сырья) по категориям, зонирование территории, максимальное использование полезной площади — все это тоже влияет на скорость работы, количество занятого персонала и единиц техники, то есть в конечном итоге на стоимость складского обслуживания.

Нарушение условий хранения.

Несоблюдение температурного режима, влажности воздуха, размещение комплектующих (готовой продукции) в неправильном положении приводит к порче запасов, а значит — к затратам на ликвидацию и закупку новых.

Хранение неликвида и продукции, которую давно пора списать.

Отсутствие систематизированных бизнес-процессов в складском обслуживании. Например, дублирование функций и размытие сфер ответственности также ведут к увеличению количества ошибок и дополнительным издержкам предприятия.

Шаг 2. Определите производственные перспективы компании и проверьте бизнес-процессы

После инвентаризации запасов соотнесите полученные данные с плановыми показателями, трезво оцените, сколько еще предприятие может работать на имеющихся материалах, сырье и комплектующих.

Задача руководится в данном случае выявить рисковые области, необходимость и целесообразность модернизации, замены оборудования на производстве, изготовления новой оснастки и т.д.

Проведите анализ бизнес-процессов на складе, в том числе проверьте:

условия хранения запасного оборудования, комплектующих и деталей к нему;

соответствие реального расположения запасов с данными в программе складского учета;

скорость и точность передачи информации между структурными подразделениями;

наличие необходимых номенклатур и соответствие им закупочных планов.

Шаг 3. Придумайте, как использовать неликвид

На любом складе, наверняка найдутся материально-технические ценности, которые непригодны уже к использованию в силу физических повреждений или морального устаревания, ненужные материалы и сырье, не пошедшие в производство, запасные детали к оборудованию, которое простаивает и т.д. Инвентаризация как раз способна выявить такой неликвид.

Что с ним делать дальше, решает руководитель. Можно, конечно, ликвидировать и освободить складские площади под хранение действительно нужных вещей.

Но хороший хозяйственник даже для неликвида найдет применение:

Категоризируйте ненужные МТР, выявите причины, почему запасы пришли в негодность.

Разработайте стратегию их наиболее выгодного использования.

Что-то можно разобрать и пустить в расход как отдельные элементы и запчасти.

Ненужное в конкретной производственной цепочке, но пригодное еще сырье и материалы — реализовать другим участникам рынка.

Лидер рынка профессиональных услуг в области комплексного бизнес-консультирования — КСК ГРУПП поможет наладить эффективную систему управления запасами для бесперебойной работы производства. Запись на консультацию

Модели эффективного управление запасами: система «выталкивания» и система «вытягивания»

Существует 2 способа управления запасами на складе.

Модель 1 . Склад завода — как место хранения. Система «выталкивания».

Модель 2. Склад завода — это буфер в цепи поставок. Система «вытягивания».

Разберемся более подробно, в чем принцип каждой из них, а также преимущества и недостатки.

Наименование модели Суть метода Плюсы Минусы Система «выталкивания» Производство продукции не привязано к заказу покупателя. Компания анализирует продажи предыдущего периода, составляет прогноз и ориентируется на него Внутреннее планирование дается легче, чем анализ спроса рынка Прогноз может не сбыться, так как влияют внешние и внутренние факторы. Тогда на складе появляются избытки или недостатки запасов Система «вытягивания» Производится только продукция, обеспеченная заказом покупателя Компания ориентируется на фактический спрос, а не прогноз Отсутствуют «упущенные продажи», снижается риск затаривание склада неликвидом. Максимально эффективное использование ресурсов Существует проблема преодоления барьера в количестве переналадок оборудования. Решается установкой минимальной партии, производство запускается только по достижении этого уровня заказа со склада.

Цели и задачи политики управления запасами

Для чего же контролировать запасы?

Цель управления заключается в том, чтобы:

оптимизировать поставки;

держать строгий учет (количество и расположение товаров);

не допускать затаривания складов, появления «мертвых» запасов и наоборот дефицита сырья, простоя производства и, как следствие, потери продаж.

Проще говоря, предприятие не должно нести убытки ни из-за дефицита запасов, ни из-за их избытка.

Реализуются задачи через четкое понимание руководства компании:

Какое количество материалов необходимо заказать на один производственный цикл.

Через какой промежуток времени делать очередной заказ.

Как часто следует отслеживать состояние резервов.

На заметку: обычно на складах любого предприятия находится страховой резерв. Допустим, на полный производственный цикл уходит 100 кг сырья. Однако компания закупает 110 кг и хранит дополнительный объем материала для использования в непредвиденной, критической ситуации.

Порядок (пошаговый алгоритм) управления запасами

Процедура управления запасами на предприятии включает несколько этапов. Важно последовательно пройти каждый из шагов, чтобы весь процесс функционировал эффективно.

Анализ объема запасов за предыдущий период.

Оценивается количество закупленных и израсходованных материалов, готовой продукции и остатков сырья на складе, незавершенное производство. Из этих данных определяется действительно нужный объем снабжения и эффективность его использования.

Установление целей использования резерва.

Например, максимальное обеспечение ресурсами производства на данный момент или снабжение на сезон.

Оптимизация объема запасов на складах предприятия.

Таким образом, всесторонне проанализировав нужды производственного процесса, оценив объем потребления сырья и спрос покупателей на каждый вид продукции, компания находит тот оптимальный размер запасов, который действительно необходимо поддерживать.

КСК ГРУПП поможет наладить эффективное управление запасами: обеспечить рациональный контроль поставок, наличие и хранение необходимого количества материалов для бесперебойной работы предприятия, снизить складские расходы. Запись на консультацию

Стратегии управления формированием запасов

Различают следующие стратегии управления формированием запасов.

Консервативная.

Предприятие обеспечивает хранение значительного количества страховых резервов. Они нужны для дополнительной поддержки рабочего процесса в экстремальных ситуациях — при сбоях поставок, логистических проблемах (что особенно актуально в последние годы), резкого увеличения спроса и т.д.

Такая стратегия вынуждает компанию нести дополнительные расходы на складское обслуживание и хранение, но уменьшает возможные риски простоя производства.

Агрессивная.

Стратегия противоположна консервативной, страховые резервы наоборот резко сокращаются. Компания на складирование запасов тратит минимум средств, все активы находятся в обороте. Однако в нестандартных обстоятельствах возможны перебои производства, разрывы между поставками сырья, что влечет для бизнеса потерю прибыли.

Умеренная.

И, наконец, «золотая середина». Предприятие сумело рассчитать оптимальный размер страховых резервов: на случай форс-мажора есть определенная подушка безопасности, которая позволит не простаивать бизнесу, но при этом затаривания склада не происходит.

Методы определения стоимости запасов

Рассчитать стоимость запасов предприятия можно как минимум тремя способами.

Метод специфической идентификации предполагает расчет по себестоимости каждой единицы ТМЦ. Его используют, когда можно сопоставить каждый выпущенный и реализованный товар с конкретной закупкой материала. Этот способ максимально точный, но трудоемкий, а потому применяется в бизнесе с небольшим объемом производства.

Метод ФИФО. Основан на предположении: та партия товаров, что списывается первой со склада хранения, стоит столько же, сколько первое поступление по данной номенклатурной позиции.

ФИФО переводится как «first in, first out», то есть «первый пришел, первый ушел». Данный способ несколько искажает информацию по стоимости запасов, но зато значительно упрощает их учет.

Метод средневзвешенной стоимости заключается в расчете средней цены запасов, которые находятся на складе и реализованы покупателям.

Формула используется следующая: сумму себестоимостей разных партий ТМЦ следует поделить на количество этих самых партий. Метод подходит для крупных производств с массовым выпуском продукции, ведение партионного учета не требуется.

Какие виды товарных запасов бывают

Основной запас — это база, которая обеспечивает производственный процесс предприятия (сырье, материалы, комплектующие) и бесперебойный сбыт (товар, готовая продукция).

Основной запас в свою очередь делится на:

текущий (рабочий) — необходим для реализации плана;

страховой — компенсирует колебания при форс-мажоре.

Временный запас — излишек, который формируется на складе на определенный срок с расчетом, например:

на сезонный спрос;

маркетинговую акцию;

конъюнктурные изменения рынка (перед ожидаемым ростом цен, ликвидацией поставщика).

Вынужденный запас возникает как раз при отсутствии эффективного управления ТМЦ, затаривании склада, невыполнении плана продаж. Неликвидные товары сложно реализовать быстро, поэтому они скапливаются на хранении, что влечет для фирмы дополнительные расходы — складское обслуживание, аренда площади и т.д.

Грамотное управление запасами позволяет даже в текущих обстоятельствах поддерживать производственный процесс без перебоев, обеспечивать спрос потребителей и не терять прибыль компании.

Получите профессиональный совет, как оптимизировать запасы ТМЦ у лидера рынка услуг в сфере комплексного бизнес-консультирования — КСК ГРУПП. Аудиторско-консалтинговая группа включает 15 направлений работы, в том числе аудит, налоги, право, автоматизацию внутренних процессов, управленческое и финансовое консультирование.

Реклама: