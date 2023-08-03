Единая налоговая ставка для удаленщиков

Если доходы сотрудника выше 5 млн рублей, то НДФЛ увеличивается до 15%. Поправки в Налоговый кодекс актуальны для людей, работающих по трудовым и гражданско-правовым договорам, причем независимо от того, являются они резидентами РФ или нет.
Ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева в комментарии для News.ru пояснила:
Изменения не коснутся самозанятых — они продолжат платить 4-6% от дохода. А вот граждане или ИП, которые работают по договорам гражданско-правового характера дистанционно и получают гонорар за работы и услуги, выполненные с использованием доменных имен и сетевых адресов в российской национальной доменной зоне, размещенных в РФ комплексов программно-аппаратных средств и информационных систем, будут платить с 2025 года ставку 13-15%.
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