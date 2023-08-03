Единая налоговая ставка для удаленщиков

Если доходы сотрудника выше 5 млн рублей, то НДФЛ увеличивается до 15%. Поправки в Налоговый кодекс актуальны для людей, работающих по трудовым и гражданско-правовым договорам, причем независимо от того, являются они резидентами РФ или нет.

Ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева в комментарии для News.ru пояснила: