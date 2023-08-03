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НДФЛ

Единая налоговая ставка для удаленщиков

Владимир Путин подписал ФЗ № 389, который устанавливает единую ставку НДФЛ 13%.
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Если доходы сотрудника выше 5 млн рублей, то НДФЛ увеличивается до 15%. Поправки в Налоговый кодекс актуальны для людей, работающих по трудовым и гражданско-правовым договорам, причем независимо от того, являются они резидентами РФ или нет.

Ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева в комментарии для News.ru пояснила:

Изменения не коснутся самозанятых — они продолжат платить 4-6% от дохода. А вот граждане или ИП, которые работают по договорам гражданско-правового характера дистанционно и получают гонорар за работы и услуги, выполненные с использованием доменных имен и сетевых адресов в российской национальной доменной зоне, размещенных в РФ комплексов программно-аппаратных средств и информационных систем, будут платить с 2025 года ставку 13-15%.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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