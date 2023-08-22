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Транспортный налог

Транспортный налог для юрлиц в 2023 году

Все кто владеет транспортным средством, вне зависимости от юридического статуса обязаны уплачивать транспортный налог. В 2023 году в налоговое законодательство, которое касается уплаты транспортного налога, внесли несколько изменений. Разберем, как производить расчет, когда платить и какие штрафы могут быть за неуплату налога.
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Транспортный налог для юрлиц в 2023 году
Иллюстрация: freepik/freepik

Кто точно должен платить транспортный налог

Транспортный налог обязаны уплачивать те юридические лица, которые владеют транспортными средствами, официально зарегистрированными в ГИБДД.

Обязанность уплачивать налог возникает с момента его регистрации в ГИБДД и до тех пор, пока транспортное средство не будет снято с учета, то есть организация перестанет им владеть.

Какие транспортные средства относятся к налогооблагаемым:

  • автомобиль;

  • автобус;

  • мотоцикл;

  • мотороллер;

  • гидроцикл;

  • вертолет;

  • моторная лодка;

  • катер;

  • снегоход и т.п.

Если говорить об автотранспортном налоге, то он уплачивается по месту регистрации транспортного средства, а вот налог на воздушные и маломерные суда нужно уплачивать по месту нахождения компании. 

Есть исключения — некоторые транспортные средства налогом не облагаются. Так, например, не нужно платить транспортный налог на легковой автомобиль, который оборудован для инвалидов, а также на легковые автомобили, мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, которые были получены через органы соцзащиты и некоторые другие виды транспорта, указанные в налоговом кодексе.

Ставка налога для юрлиц в 2023 году

Ставки транспортного налога различаются в зависимости от мощности двигателя и считаются с каждой лошадиной силы, поэтому налог на автобус и легковушку будет разный.

Так как транспортный налог является региональным, то итоговые ставки налога нужно искать именно в региональном законодательстве.

Тем не менее есть четкое правило — чем мощнее транспортное средство, тем выше ставка налога. Однако региональная ставка не должна превышать федеральную более чем в 10 раз.

На сегодняшний день самые высокие ставки в Москве, а самые низкие в Ингушетии. 

Для дорогостоящих автомобилей также есть свои особенности. В 2023 году для дорогостоящих автомобилей действует повышающий коэффициент3. Он применяется для автомобилей, средняя стоимость которых превышает 10 млн руб.

Обычно, перечень транспортных средств, по которым налог будут рассчитывать с повышающим коэффициентом, публикуется Минпромторгом. Чтобы узнать действующую ставку транспортного налога в регионе нужно обратиться на сайт местной налоговой службы.

Организации рассчитывают налог самостоятельно, а вот за предпринимателей это делают налоговики и присылают уведомления. Декларации по транспортному налогу сдавать не нужно, однако, вести расчеты для сверки и своевременной уплаты — необходимо.

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Срок уплаты налога для юрлиц в 2023 году

Налоговый период для уплаты транспортного налога — год, платить его можно один раз в год или 4 раза. Отчетные периоды у компаний – 1, 2 и 3 кварталы. Срок платежа по транспортному налогу зависит от того, какие отчетные периоды установлены в вашем регионе.

Например, столичные налогоплательщики должны уплатить транспортный налог не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим периодом.

Если компания платит авансовые платежи, то они уплачиваются до 28 апреля, 28 июля и 28 октября, соответственно. Транспортный налог, как и все остальные налоги, с 2023 года уплачивается в составе единого налогового платежа.

Именно с введением ЕНС унифицировались правила уплаты и сроки сдачи отчетности по налогам. Единым сроком сдачи отчетности является 25 число каждого месяца, а сроком уплаты — 28 число.

Кому из юридических лиц не нужно платить налог в 2023 году

  1. Если транспортное средство не зарегистрировано, то платить транспортный налог не придется. Например, компания получила автомобиль в результате реорганизации, но на себя его не оформила и на баланс не поставила.

  2. Если транспортное средство было угнано, утилизировано или сгорело. Чтобы налог не начисляли о происшествии надо уведомить налоговую службу.

  3. Если автомобиль продан, то налог больше не начисляется. Однако, стоит проверить, сняли ли автомобиль с регистрации, если нет, то нужно написать заявление в ГИБДД и приложить договор купли-продажи;

А вот если вы передали транспортное средство в аренду, но сохранили право собственности на него, то налог платить все равно придется.

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Какие грозят штрафы

Любой налог лучше платить вовремя. Если суммы налога перечислены позже установленного срока, то налоговая может начислить пени. Для организаций и ИП — 1/300 ставки ЦБ за каждый день просрочки независимо от того, задолжали вы 1 руб. или 1 млн руб.

Если налог не уплачен частично или полностью, то инспекция вправе назначить штраф — 20% от суммы недоимки. Если налоговая докажет, что компания умышленно отказалась от уплаты налога, то сумма штрафа вырастет до 40%. Для ИП такие штрафы не предусмотрены.

Штрафы начисляются только по итогам года, за не уплаченные авансовые платежи не штрафуют.

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    Все кто владеет транспортным средством, вне зависимости от юридического статуса обязаны уплачивать транспортный налог. В 2023 году в налоговое законодательство, которое касается уплаты транспортного налога, внесли несколько изменений. Разберем, как производить расчет, когда платить и какие штрафы могут быть за неуплату налога.

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