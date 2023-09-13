Неустойка и мораторий

ООО «Никлипс» не оплатило оказанные ему юридические услуги. ИП Динар Гатиятуллин, получивший права требования к должнику по цессии, потребовал взыскать с компании «Никлипс» 2 млн рублей долга и проценты.

Однако суды апелляционной и кассационной инстанций удовлетворили требование предпринимателя лишь частично, исключив из взысканной суммы проценты за период действия моратория.

Динар Гатиятуллин пожаловался в ВС, настаивая на взыскании процентов за период действия моратория по день фактического исполнения обязательства. Экономколлегия рассмотрит эту жалобу 26 сентября.

Юрист КСК ГРУПП Никита Одновалов прокомментировал ситуацию: «Кассация во втором рассмотрении согласилась с решением апелляции. Суды при принятии решений ссылались на постановление Правительства от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» — «ковидный» мораторий, который прекратил свое действие 1 октября 2022 года, хотя заявителю отказали в выплате процентов в период с 02.10.2022 по день уплаты долга. Учитывая данные обстоятельства, можно прийти к обоснованному выводу о том, что СКЭС удовлетворит кассационную жалобу о взыскании процентов в указанный период.

Настоящее дело возможно станет прецедентным в том плане, что на сегодняшний день официальных разъяснений и судебной практики о том, как начисляются проценты и неустойка после отмены моратория, нет. Таким образом, можно сделать вывод, что в самое ближайшее время мы сможем наблюдать формирование судебной практики в части взыскания процентов и неустойки в «послемораторный» период».