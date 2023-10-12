ВНП: к каким компаниям приходят чаще

Принципы, на основании которых формируется годовой план выездных налоговых проверок, — не тайна, они изложены в Концепции планирования ВНП (приказ ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333). Однако с учетом того, что ВНП проводятся по-прежнему, и доначисления производятся, очевидно, что многие беспечные налогоплательщики не понимают, что сами себе накликают беду.

Налоговые маркеры

У компании есть вероятность попасть под выездную налоговую проверку, если:

Уровень налоговой нагрузки падает ниже среднеотраслевого.

Доля НДС-вычетов составляет 89 и более процентов от суммы, исчисленной за 12 месяцев.

Работа себе в убыток идет не менее двух лет — этот факт устанавливается по данным отчетности.

Имеет место работа по «цепочке» и, тем более, с «однодневками».

Происходит балансирование на грани того, чтобы слететь со спецрежима по лимитам доходов, стоимости ОС, штатной численности.

Игнорируются требования предоставить пояснения и документы.

Происходит частая миграция между ИФНС.

Эксперты КСК ГРУПП изучают дела клиентов в точности, как их видят налоговые органы, что позволяет выявлять и исправлять ошибки до того, как их обнаружат в ИФНС.

Экономические маркеры

Привлекают внимание налоговиков:

Слишком низкие или еле-еле дотягивающие до среднемесячного уровня зарплаты.

Низкая рентабельность — менее 10% среднеотраслевого значения.

Дисбаланс расходов и доходов — быстро растут расходы, и быстро уменьшаются доходы.

Рост расходов при падении прибылей.

При таких показателях отчетности не стоит удивляться, увидев себя в плане проверок на следующий год.

Налоговый мониторинг — не индульгенция

Учитывая размер возможных доначислений, не менее других рискуют крупные фирмы, которые подключились к налоговому мониторингу (п. 3 ст. 105.26 НК).

Налоговый мониторинг практически полностью исключает вероятность проведения ВНП (п. 5.1 ст. 89 НК). Но если организация досрочно прекращает его, не выполняет мотивированное мнение ИФНС и, тем более, в «безмониторинговый» период сдает «уточненки» к уменьшению за «отмониторенный» период, то при таких условиях ВНП обязательно последует.

Сопровождение налоговых проверок от экспертов КСК ГРУПП поможет выявить и минимизировать налоговые риски. Сопровождение налоговых проверок имеет множество преимуществ для компании. Участие в процессе опытного налоговогго консультанта позволит свести к минимуму штрафные санкции и финансовые потери. Отправить заявку

Что делать

Наличие одного или нескольких критериев еще не означает, что компанию автоматически включат в план проверок. Есть возможность указать на объективные причины «криминальных» показателей, например, во время камеральной проверки (ст. 88 НК) или на комиссии по легализации, если на нее вызовут (подп. 4 п. 1 ст. 31 НК). К тому же налоговые органы в последние годы «бьют наверняка» и не станут проводить ВНП, если нет надежды на крупные доначисления.

Не исключено, что на деле все в порядке: просто в базе «что-то сломалось». Рецепт от возможной напасти один — регулярно проводите аудит, как внутренний, так и внешний. Это позволит смотреть на свои показатели объективно и не допустить подозрительных «маркеров» для назначения ВНП.

Аудит от экспертов КСК ГРУПП помогает защитить от доначислений. В рамках аудита клиент получает:

полный анализ финансовой отчетности;

оптимизацию налоговых затрат;

исключение чрезмерного внимание от ФНС;

помощь в возвращении уже внесенных налоговых сборов.

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