На РБК вышел эфир по рынку труда, дефициту специалистов, мотивации, надо ли ее повышать, чтобы люди работали эффективнее.

По данным Росстата в 2022 году показатель производительности труда снизился на 3,6%, это максимум падения за 14 лет.

Как измеряют результативность бизнеса прокомментировал Михаил Меркулов, директор практики организационного развития КСК ГРУПП, к.ю.н: «Производительность труда для собственника измеряется объемом дивидендов. Для него это самый объективный критерий эффективности. Если дивидендов недостаточно, то бизнес работает плохо и собственник задумывается об изменениях.

В оценке дефицита персонала мы смотрим на конкретное предприятие, изучаем реальные причины его возникновения, а не ориентируемся на общеотраслевую статистику. Например, у предприятия будут сложности, если продавец, приносящий деньги, зарабатывает меньше сотрудников бэк-офиса.

По поводу нехватки кадров в сельскохозяйственных предприятиях. Мы знаем примеры в Краснодарском крае, где стоит очередь из работников в Отдел кадров. Почему? Хорошее оборудование, заработная плата выше рынка, жилье и доставка, руководство ценит команду. Все эти составляющие влияют на выбор кандидатом компании для работы».