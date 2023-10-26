Оспаривание «добровольных» увольнений работников в судах

По данным Росстата, в 2022 году уход по собственному желанию был наиболее частой причиной увольнения сотрудников (77,4%), на втором месте — увольнение по соглашению сторон (7,6%).

В последнее время увеличилось количество судебных разбирательств от подавших заявление об увольнении по собственному желанию на миллионные компенсации к бывшему работодателю. Бывшие сотрудники утверждают, что написали заявление под давлением компании.

Верховный суд становится на сторону работника «как экономически более слабой стороны в трудовом правоотношении», комментирует директор практики организационного развития КСК ГРУПП Михаил Меркулов.

«Суды стали активно требовать в делах об увольнениях доказательств отсутствия давления на работника. В судах по трудовым спорам фактически сформирована презумпция виновности работодателей. Поэтому эффективно противопоставить злоупотреблениям правом на судебную защиту работников могут лишь превентивные меры», — считает он. Это может быть выяснение причины увольнения работника, сути конфликта, а также попытка его урегулировать, зафиксированные письменно.