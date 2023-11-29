Эмитенты заплатят консультантам и аудиторам в 3-4 раза больше за услуги по сопровождению первичного и вторичного публичных размещений (IPO и SPO).

На увеличение стоимости услуг влияет ограниченное количество специалистов и новые требования к аудиту. Руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов рассказал «Ведомостям» о том, что средняя цена аудиторов на такие услуги раньше была примерно 500 000–2 млн руб. за сделку. Сейчас она выросла до 2–4 млн руб.

«Стоимость аудита растет и скоро будет увеличена кратно, — отмечает руководитель практики МСФО КСК ГРУПП Светлана Крапивенцева.

Требования к аудиторам со стороны проверяющих ужесточены: с 2023 г. аудит общественно значимых организаций (ОЗО), к которым относятся эмитенты, могут проводить только компании, включенные в реестр Федерального казначейства. Также они должны будут дополнительно быть включены в реестр аудиторских организаций, оказывающих услуги ОЗО на финансовых рынках ЦБ, добавила эксперт.

Включение аудиторов в отдельные реестры формирует некий элитарный клуб аудиторов, которые с учетом запроса рынка будут держать высокие цены на свои услуги, — допускает Светлана.

Включение в реестры влечет практически ежегодное прохождение внешних проверок со стороны данных органов, объясняет Крапивенцева: объем аудиторских документов велик и требуется просмотр большого количества документов по существу.

Кроме того, аудит ОЗО часто требует привлечения в команду экспертов: IT-специалистов, оценщиков, юристов, налоговых консультантов, а иногда и сметчиков-строителей и инженеров, добавляет эксперт.

С учетом инфляции, сокращения числа аудиторов на рынке, невозможности использовать в аудите ассистентов по формальным основаниям повышается себестоимость аудита, уверена Крапивенцева: это безусловно увеличивает средний чек по таким аудиторским заданиям».