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Трудовые отношения

Подростковая занятость в условиях кадрового дефицита

Эксперты КСК для ИД «Ведомости» подготовили комментарии для работодателей, привлекающих к работе подростков от 14 до 18 лет.
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Директор практики организационного развития КСК к.ю.н. Михаил Меркулов пояснил:

Официальное трудоустройство несовершеннолетних является значительной сложностью для работодателя. Ограничения касаются практически всех аспектов трудовых отношений:

  • обязательный медицинский осмотр

  • отсутствие полной материальной ответственности

  • сокращенный рабочий день и неделя

  • запрет на работы во вредных и опасных условиях труда, в игорном бизнесе, а также в торговле табаком, алкоголем

  • увольнение возможно только с согласия государственной трудовой инспекции и комиссии по делам несовершеннолетних.

Помимо правовых ограничений имеются и организационные сложности у работодателя, связанные с необходимостью:

  • дополнительной оплаты труда наставнику;

  • синхронизации рабочих графиков несовершеннолетних с графиками их учебы и сессий;

  • доработки системы мотивации из-за сниженной выработки и ограничений условий труда;

  • дополнительного контроля за качеством выполняемых трудовых функций в связи с низкой ответственностью и опытом.

Работодатели, желающие не массово использовать труд несовершеннолетних, обращаются к своим сотрудникам, имеющим детей, с предложением «подзаработать». Далее используется нетворк несовершеннолетних в учебных заведениях из которых привлекаются лояльные работники готовые на неофициальные условия.

Такой подход одновременно решает как вопрос оплаты труда, через дополнительные премии родителям, так и осуществления наставничества с производством контролем — все «свои» и следят друг за другом. Массово и официально труд несовершеннолетних используется в торговых сетях.

При использовании труда несовершеннолетних все основные риски лежат на его работодателе. Единственным риском несовершеннолетнего работника, осуществляющего трудовые функции без оформления, является обман при расчетах и выплате вознаграждения.

Опытные взрослые, имеющие намерение подзаработать на дешевом труде и неопытности, проявляют изобретательность в обмане подопечных. При наличии официального оформления данный риск исключается.

Судебная практика по трудовым спорам в России, более чем на 95% случаев в пользу работников. При поддержке Государственной инспекции по труду, Комиссии по делам несовершеннолетних и Прокуратуры — ни один работодатель не устоит в трудовом споре с несовершеннолетним.

У работодателя наибольшие риски возникают с несовершеннолетними в ситуациях производственного травматизма, в том числе отравления корпоративным питанием, ущерба или утрате имущества (товаров) работодателя, нарушения процедур и условий оформления несовершеннолетних.

Ответственность за не оформление трудовых отношений предусмотрена статьей 5.27 КоАП, где максимальная санкция составляет 200 000 руб. Если не наступил ущерб жизни и здоровью несовершеннолетних, либо третьих лиц, то основная ответственность работодателя носит имущественный характер.

Комментарии

1
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    вот поэтому и не хотят брать подростков на работу (ни один работодатель не устоит в трудовом споре с несовершеннолетним)

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