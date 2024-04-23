Познакомимся с золотыми стандартами внутреннего финансового аудита

Аудиторская проверка бюджета организации направлена не только на обнаружение нарушений и ошибок в ведении финансово-бюджетного управления. Основная задача этой сложной комплексной работы заключается в налаживании правильных алгоритмов, предотвращении рисков и поиске оптимальных управленческих решений.

Федеральные стандарты внутреннего финансового аудита

Существуют строгие параметры осуществления аудита, которые разработаны и законодательно установленные Министерством финансов. Регламент аудиторских проверок закреплен в федеральных стандартах Минфина. Их применение обязательно для учреждений, предприятий и организаций государственного сектора экономики России.

В этих документах прописана процедура, изложены правила по документообороту и использовании итогов аудиторской проверки.

На данный момент действуют следующие федеральные стандарты:

Кроме того, приказ Минфина от 18.06.2020 № 112н утвердил порядок мониторинга качества управления финансовыми ресурсами с помощью направления отчетности в электронном виде и ее размещения на интернет-ресурсах Минфина. С помощью этой информации принимаются решения о качественном уровне финансового управления.

Перечисленные документы унифицируют подходы к проведению ВФА в бюджетных организациях, на госпредприятиях и других объектах государственного сектора. Благодаря этому повышается качество и эффективность проверок.

Разъяснения и рекомендации

В дополнение к основополагающим документам Минфин с 2020 по 2023 год опубликовал несколько разъясняющих документов, например:

Письмо Минфина от 01.04.2020 № 02-02-05/25758, в котором даны ответы на наиболее часто возникающие при проведении проверок вопросы и разъяснения по определению перечня бюджетных процедур.

Письмо Минфина от 24.02.2021 № 02-09-08/12772, в котором содержатся итоги деятельности в сфере финансового контроля за истекший год и рассматриваются конкретные примеры практики применения стандартов ВФА.

Письмо Минфина от 28.04.2023 № 02-10-13/40269, направленное на оказание практической помощи менеджменту финансового сектора при реализации положений законодательства.

Благодаря этим рекомендациям можно избежать распространенных сложностей и недостатков при практическом внедрении стандартов ВФА.

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Примеры документов, используемых при осуществлении внутреннего финансового аудита

Остановимся подробнее на перечне документов, с которыми предстоит работать при проведении мероприятий ВФА.

1. План проведения аудиторской проверки.

Такой документ разрабатывается в соответствии со стандартом, утвержденным приказом Минфина № 160н, а также письмом Минфина от 13.09.2023 № 02-10-08/1/88746.

План утверждается ежегодно на будущий год и содержит перечень мероприятий финансового аудита, цели и задачи. Документ определяет график проверок с указанием конкретных сроков, а также круг лиц, на которых возложены обязанности и ответственность за правильную и своевременную их реализацию.

2. Программа аудиторского мероприятия.

Для каждого мероприятия, отраженного в годовом плане проведения ВФА, должна быть разработана отдельная программа. В ней отражается информация по срокам и исполнителям, цели проверки и перечень решаемых задач.

3. Рабочие документы аудиторов.

Формирование, содержание и порядок хранения рабочей документации, создаваемой в ходе ВФА, определяет стандарт, утвержденный приказом Минфина № 160н. В нем указан весь ход мероприятий, включая этап планирования, полученные данные и сделанные на их основе итоговые выводы. Можно создать электронные варианты документов с соблюдением всех необходимых правил конфиденциальности и защиты информации.

4. Отчет о результатах аудиторского мероприятия.

На основании проведенной аудиторской проверки формируется отчет для предоставления в Минфин. В нем кратко перечислены все этапы ВФА, а также сделанные выводы. Особое внимание при этом уделяется нарушениям, недоработкам, возможным последствиям в виде рисков и возможностям по исправлению ситуации.

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Федеральный стандарт «Планирование и проведение внутреннего финансового аудита»

Разберем подробнее этап планирования, организованный согласно положениям стандарта из приказа Минфина № 160н.

1. Общие положения.

Вводная часть документа формирует общие понятия, устанавливает цель ВФА и подходы к планированию. Основа определяет порядок выявления и предупреждения рисков в финансовой деятельности субъектов.

2. Планирование внутреннего финансового аудита.

Раздел с планированием предусматривает два основных подраздела:

Планирование на год , которое базируется на выводах проверок прежних лет, прогнозируемых рисках, замечаниях и предложениях топ-менеджмента, проведенного анкетирования или опросов сотрудников финансовой сферы.

Детализация планов в виде отдельных плановых программ проведения ВФА, в которых уточняются конкретные параметры каждой проверки.

3. Проведение внутреннего финансового аудита.

Данная часть документа устанавливает методологию проведения проверок, предусмотренных ежегодным планом.

4. Документирование аудиторских мероприятий.

В этом разделе стандарта содержатся сведения о требованиях, которые предъявляются к документам, составленным в ходе ВФА. Документ регламентирует их формат, состав, способы составления и правила хранения, а также мероприятия по защите информации.

5. Переходные положения.

Ввиду вступления стандарта в действие и первичного применения в финансовой практике, в документе учитывается возможность поэтапной переориентации подходов аудита на выявление и предупреждение возможных рисков.

Обязательное применение стандарта во всех государственных структурах призвано привести процедуру ВФА к единым принципам на всей территории страны.

Минфин разрабатывает федеральные стандарты ВФА для госсектора. Коммерческие организации могут самостоятельно разработать собственные стандарты внутреннего аудита на основе федеральных. КСК ГРУПП поможет сформировать стандарты внутреннего аудита или проведет оценку уже существующих документов.

Оценка бюджетных рисков

Оценка бюджетных рисков — это возможность предупреждения негативных последствий. Благодаря ей достигаются запланированные показатели и цели госучреждений.

Оценка бюджетных рисков позволяет на стадии планирования ВФА задать приоритетные направления и вопросы для проверки, спланировать аудиторские мероприятия и обоснованно распределить трудовые и временные ресурсы.

Перенос акцента на оценку рисков ориентирует систему финансирования на предупреждение возможных негативных событий, а не на устранение их последствий.

Принципы внутреннего финансового аудита

Федеральный стандарт утверждает базовые принципы, на которых основывается ВФА. Вот основные из них:

Принцип законности.

Аудиторская проверка проводится в строгом соответствии с законодательными, нормативными, регламентирующими документами и нормами профессиональной этики. Принцип законности должен быть непреложным приоритетом.

Принцип объективности.

Проверка не может быть ориентирована на иные цели, чем установленные стандартом. При оценке итогов должен учитываться весь комплекс обстоятельств и условий деятельности учреждения. Недопустимо предвзятое и необъективное отношение к объекту аудита при формировании итоговых выводов.

Принцип профессионального скептицизма.

Лица, уполномоченные проводить ВФА, должны критически оценивать всю представляемую информацию и требовать ее подкрепления первичными документами и фактами.

Принцип эффективности.

Мероприятия ВФА ориентированы на оптимальное привлечение трудовых, материально-технических и финансовых ресурсов. Следует избегать излишних аудиторских процедур, максимально использовать автоматизированные решения.

Принцип функциональной независимости.

Аудитор и проверяемая организация должна быть не зависимы друг от друга. Независимость как базовый принцип утверждается в уставе подразделения аудита.

Принцип компетентности.

Субъект аудита подтверждает уровень компетентности, профессиональных знаний и практического опыта для проведения ВФА. Постоянное повышение компетенций аудиторов является условием эффективности аудита.

Принцип системности.

Аудиторские проверки планируются таким образом, чтобы охватывать объект аудита как целостную систему с учетом взаимосвязанных бизнес-процессов, информационных потоков и рисков. Результаты аудитов анализируются по всему объекту в целом.

Принцип ответственности.

На руководителей подразделения ВФА возложена ответственность за эффективное выполнение функций по проведению проверки и за качественное, своевременное выполнение обязательств.

Принцип стандартизации.

При проведении ВФА применяются единые стандарты, подходы и правила, установленные государством. Это обеспечивает надлежащее качество аудита, возможность получения независимой итоговой оценки и сопоставления полученных результатов.

В завершение отметим, что изложенные принципы ВФА служат залогом эффективности аудиторской деятельности в госсекторе, важной предпосылкой совершенствования управления госфинансами. Соблюдение принципов делает внутренний аудит действенным инструментом управления рисками и развития государственных органов.

Совершенствование системы федеральных стандартов ВФА выводит контролирующую деятельность в госсекторе на уровень, соответствующий признанным в мире передовым практикам.

Обращаясь в КСК ГРУПП, вы заручаетесь поддержкой команды специалистов разного профиля и обеспечиваете своему бизнесу долгую и успешную работу. Мы поможем провести аудит, который обеспечит всесторонность и максимальную объективность всех показателей.

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