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ЕНП (единый налоговый платеж)

Переходный период закончился: как платить налоги в 2024 году

В 2023 году система расчетов с бюджетом претерпела существенные изменения. Закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ внес поправки в НК. Появилось понятие Единого налогового счета (ЕНС). Каждому налогоплательщику, будь то физлицо, ИП или компания, открыт единый налоговый счет, на котором учитываются все расчеты с бюджетом, касающиеся уплаты налогов и взносов.
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Переходный период закончился: как платить налоги в 2024 году
Иллюстрация: Kampus Production/pexels

Изменения, связанные с ЕНС

Целью введения ЕНС чиновники называют упрощение процедуры уплаты налогов. Ведь раньше надо было формировать отдельные платежные документы по каждому налогу, а после реформы все платежи в бюджет можно отправить одной платежкой.

Единый налоговый платеж производится на специальный КБК по общим для всех реквизитам.

Одновременно с введением ЕНС были внесены изменения в сроки уплаты налогов. Установлена общая дата уплаты налогов, сборов и страховых взносов, что также призвано упростить учет расчетов с бюджетом.

При этом в части начисления налогов все осталось по-прежнему: каждый налог, сбор или взнос считается отдельно исходя из налоговой базы и соответствующих налоговых ставок. Платежи, поступившие на ЕНС, налоговая служба распределяет на КБК конкретных налогов на основании поданных налогоплательщиками сведений.

Однако не все так просто. Денежные средства с ЕНС подлежат распределению сначала на оплату уже имеющейся задолженности по налоговым платежам, затем — на оплату текущих платежей в бюджет, а также на пени и штрафы. Таким образом, в случае наличия задолженности по какому-то одному налогу поступившие на ЕНС суммы налоговая спишет в погашение именно этой задолженности, даже если налогоплательщик хотел оплатить другой налог.

Если на ЕНС есть деньги, но их не хватает для погашения задолженности по налогам с одним сроком уплаты, ФНС распределит имеющуюся сумму пропорционально размеру долга.

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Декларации и уведомления

О суммах налогов, начисленных к уплате в бюджет, ФНС узнает из сданных налогоплательщиками деклараций. Для случаев, когда уплата налога происходит ранее сроков подачи декларации, предусмотрено предоставление налогоплательщиком уведомлений об исчисленных суммах налогов и сборов. Например, при ежемесячной уплате страховых взносов в течение отчетного квартала каждый месяц подается уведомление, а уже по итогам квартала сдается расчет (декларация).

Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД -7-8-/1047@.

В течение 2023 года действовал переходный период. Уведомление о начисленных налогах можно было заменить платежным поручением. Для этого в платежке нужно было указать КБК конкретного налога, а также статус плательщика «02».

С 1 января 2024 года такой возможности больше нет, и все налогоплательщики теперь обязаны подавать уведомления

Уведомления подаются в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи или в личном кабинете налогоплательщика.

Сдать уведомление на бумаге могут только предприниматели и компании, число сотрудников которых не превышает 10 человек. Срок подачи уведомления — до 25 числа месяца, в котором происходит уплата налога.

Напомним, что уведомление по исчисленным суммам налогов подается только в случае, когда уплата налога производится до срока подачи декларации. Таким образом, не нужно сдавать уведомления по НДС, налогу на прибыль (за исключением налоговых агентов), страховым взносам ИП за себя, торговому сбору.

Периодичность подачи уведомлений по другим налогам зависит от сроков их уплаты.

Так, ежеквартальные уведомления подаются по следующим налогам:

  • УСН;

  • налог на имущество;

  • транспортный налог;

  • земельный налог.

При этом уведомление по УСН за 4 квартал можно не сдавать, поскольку за год представляется налоговая декларация.

Каждый месяц необходимо подавать уведомление по начисленным суммам страховых взносов. Исключение составляют уведомления за март, июнь, сентябрь и декабрь. Суммы начисленных за эти месяцы взносов указываются в расчете по страховым взносам, который сдается каждый квартал.

Чаще всего требуется сдавать уведомление по НДФЛ. С 1 января 2024 года этот налог уплачивается дважды в месяц. Соответственно, по каждому сроку уплаты необходимо представить уведомление.

По НДФЛ с доходов за период с 1 по 22 число включительно уведомление подается до 25 числа текущего месяца. По налогу с доходов за период с 23 числа до конца месяца уведомление надо направить не позднее 3 числа следующего месяца. При выплате облагаемых НДФЛ доходов за период с 23 по 31 декабря уведомление подается не позднее последнего рабочего дня года.

Уведомление по ЕСХН подается раз в год не позднее 25 июля, на сумму налога за полугодие.

При заполнении уведомлений много вопросов вызывает заполнение графы «код отчетного периода». Данный показатель состоит из двух частей.

Первая часть кода обозначает налоговый период:

  • 21 — первый квартал;

  • 31 — полугодие;

  • 33 — девять месяцев;

  • 34 — год.

Вторая часть кода — порядковый номер. По ежемесячным платежам это порядковый номер месяца в квартале, а по квартальным платежам — порядковый номер квартала в году.

Например, при уплате страховых взносов за март 2024 года следует указать код отчетного периода 21/03. При уплате транспортного налога за 1 квартал 2024 года код отчетного периода в уведомлении будет 34/01.

По НДФЛ коды немного отличаются, ведь уплата налога происходит дважды в месяц. Для платежей за период с 1 по 22 число вторая часть кода указывается в общем порядке, по платежам за период с 23 числа по конец месяца вторая часть кода будет принимать одно из значений: 11, 12, 13, в зависимости от месяца.

За несдачу уведомления об исчисленных суммах налогов статьей 126 НК предусмотрен штраф в размере 200 рублей. Кроме того, за непредставление в установленный срок уведомления к административной ответственности может быть привлечено должностное лицо организации или ИП. Штраф в этом случае составит от 300 до 500 руб. (п. 1 ст. 15.6 КоАП).

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