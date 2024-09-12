Налог на сверхприбыль в 2024 году

С 1 января 2024 года в России действует новый налог на сверхприбыль. По сути это разовый платеж, который необходимо уплатить за сверхприбыль. Но далеко не все компании должны его исчислять. Разберемся, что такое сверхприбыль и кому придется заплатить с нее налог.

Понятие сверхприбыли

Говоря простыми словами, сверхприбыль — это прибыль бизнеса, которая превосходит среднюю норму прибыли предприятия.

В 2024 году налог на сверхприбыль обязаны уплатить практически все крупные российские фирмы, которые задекларировали в 2021–2022 годах прибыль до уплаты традиционного налога в сумме 1 млрд руб. и больше.

Кто должен уплатить налог

Как мы уже упоминали, налог — разовый. Его уплачивают компании с соответствующей суммой прибыли:

отечественные;

зарубежные, которые ведут деятельность в России через постоянные представительства;

организации, которые в 2022 году являлись ответственными участниками консолидированной группы налогоплательщиков.

Кто не платит налог

Платить налог не должны следующие категории юрлиц:

компании, которые на 31 декабря 2022 были в реестре МСП;

те, что созданы уже после 1 января 2021 года, за исключением реорганизации компаний, действующих до 1 января 2021 года;

иностранные компании, которые начали свою работу через представительства после 1 января 2021 года;

организации, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 не превышает 1 млрд руб.;

компании, которые являются плательщиками ЕСХН;

компании, которые в течение 2022 года добывали углеводородное сырье;

некоторые другие, предусмотренные законом.

Если ваша компания не является исключением и признана плательщиком налога на сверхприбыль, то нужно исчислить налог и предоставить декларацию в ФНС.

Декларацию нужно было сдать до 25 января 2024 года, а заплатить налог — до 28 января 2024 года.

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Как рассчитать налог на сверхприбыль

По закону сверхприбылью признается превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 и 2019 годы. Если средняя сумма прибыли за 2021 2022 составляла не более 1 млрд руб., база для налогообложения считается нулевой.

Ставка по налогу на сверхприбыль равна 10% от суммы превышения.

Если вы оплатили налог или его часть (то есть внесли так называемый обеспечительный платеж) до 30.11.2023, то можете рассчитывать на налоговый вычет, но не более половины суммы исчисленного налога.

Право на налоговый вычет необходимо подтвердить. Для этого предоставьте копию платежного документа, которая подтверждает уплату налога на сверхприбыль осенью прошлого года, вместе с налоговой декларацией.

Если ваша компания в этот период была реорганизована, то налог на сверхприбыль рассчитывается путем суммирования налоговой базы реорганизованной и присоединенной организации.

Декларация по налогу на сверхприбыль

Форма декларации КНД 1151163 утверждена приказом ФНС от 26.09.2023 № ЕД-7-3/676@. Налоговую декларацию представлять не нужно, если налог исчислен в нулевом размере.

Сама декларация состоит из трех разделов:

Раздел 1 . Сумма налога, подлежащая уплате.

Раздел 2 . Расчет суммы налога.

Раздел 2.1 . Балансовая стоимость активов.

Раздел 3. Сведения о реорганизации.

Разделы 1 и 2 обязательны для заполнения всеми налогоплательщиками, а вот 2.1. и 3 нет.

Правила и порядок заполнения налоговой декларации на сверхприбыль прописаны в приказе ФНС, который и утвердил ее форму.

Если не сдали декларацию до 25 января 2024 года, ФНС наложит штраф в размере 5% от неуплаченной суммы налога по декларации за каждый полный или неполный месяц просрочки. Минимальный размер штрафа — 1 000 руб., максимальный — 30% от суммы недоимки.

К тому же, если не подать отчет вовремя, ФНС вправе заблокировать расчетный счет организации.

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