Учет у покупателя: договор в валюте — оплата в рублях

Разбираемся с особенностями учета при сделках, где договор заключен в валюте, но оплата производится в рублях. Рассказываем о правовых и бухгалтерских аспектах этого процесса, чтобы эффективно вести учет и обеспечить юридическую прозрачность ваших финансовых операций.

Какие условия стоит включить в договор в валюте

Гражданский кодекс, а именно п. 2 ст. 317, дает право прописать в контракте договорную цену товара в валюте либо в условных денежных единицах. Недостаточно просто зафиксировать цену в у.е., нужно указать, в какую валюту будут конвертированы у.е. Например, в тексте это может звучать следующим образом: «Одна условная единица эквивалентна 1 евро».

Помимо указания конкретной валюты, нужно отразить дату, на которую следует пересчитывать выбранную валюту в рубли. Обычно этой датой становится момент перечисления денег за товары. Без фиксации даты может возникнуть множество спорных ситуаций.

Если упустить это условие в договоре, то покупатель вправе после отгрузки оплатить товары в сумме из накладной, а не по текущему курсу в день платежа. В свою очередь, поставщик отражает в товарной накладной стоимость в рублях по курсу на дату отгрузки.

Если в договор невозможно добавить условие о дате для конвертации у.е., то продавец может подстраховаться. В товарной накладной дополнительно к стоимости в рублях отразить стоимость товаров в у. е., а в счете на оплату пояснить, что платить нужно по курсу на дату отправки платежного поручения.

Еще одним важным аспектом валютной оговорки в договоре (условием договора о цене) является пункт об используемом курсе для пересчета. На практике чаще всего встречаются договоры, в которых используется курс ЦБ. В последующих примерах мы также будем опираться на это значение для покупателей на ОСНО, использующих метод начисления.

Чтобы снизить потери от спонтанных скачков курса иностранных валют, в договоре следует закрепить минимальную и максимальную планку курса валюты, который будет применяться в расчетах между контрагентами.

Налоговый учет

Если валюты договора и оплаты отличаются, то в налоговом и бухгалтерском учете неизбежно появляются курсовые разницы, связанные с высокой волатильностью курса на разные дни выполнения договора. Таким образом, налоговый учет покупателя будет зависеть от момента оплаты. Рассмотрим три возможных варианта учета:

Оплата поступила после отгрузки

В этом случае покупатель совершил 100% постоплату после принятия товаров к учету. Согласно п. 10 ст. 272 НК стоимость принятых товаров пересчитывается по курсу на дату отгрузки или перехода права собственности.

Образованную ранее кредиторскую задолженность после оплаты необходимо увеличить или уменьшить в зависимости от изменения курса посредством курсовых разниц.

Собственно саму курсовую разницу рассчитывают в последний день каждого месяца до момента совершения полной оплаты. Она равна стоимости неоплаченного товара в валюте или у.е, умноженной на разницу между двумя курсами. Первый курс берется на дату поставки, а если это второй месяц, то на дату предыдущего пересчета. Второй курс соответствует последнему дню месяца, для которого производится расчет.

Дополнительно к этому курсовую разницу формируют в момент оплаты, как полной, так и частичной. Эта формула будет состоять из двух частей:

стоимость части поставки в валюте или у.е., которую оплачивает покупатель;

стоимость оставшейся неоплаченной части поставки в валюте или у.е.

Каждую стоимость умножают на разницу между двумя курсами, также как это было сделано при расчете на конец месяца: на дату предыдущего пересчета (если пересчетов еще не было, то на дату поставки) и на дату оплаты.

От своеобразной игры курсов образуется как положительная, так и отрицательная курсовая разница.

Положительную курсовую разницу относят ко внереализационным доходам (пп. 11 ст. 250 НК). Она появляется, если с момента предыдущего пересчета (или поставки) курс уменьшился. В обратной ситуации образуется отрицательная разница, которая списывается во внереализационные расходы (пп. 5 п. 1 ст. 265 НК).

Оплата поступила раньше, чем состоялась отгрузка

100% предоплата позволяет принимать к учету товары по курсу, действовавшему на дату оплаты (п. 10 ст. 272 НК). Тогда покупателю не придется выполнять корректировки и рассчитывать курсовые разницы (пп. 11 ст. 250 и в пп. 5 п. 1 ст. 265 НК).

Аванс и последующая постоплата

При смешанной форме стоимость оприходованных товаров будет складываться из нескольких сумм:

аванс рассчитывается по курсу на дату предоплаты (абз. 2 п.9 ПБУ 3/2006);

неоплаченная часть оценивается по курсу на дату принятия товаров к учету (п. 5 ПБУ 3/2006).

Первую часть аналогично предыдущему варианту корректировать из-за изменений курса не надо. С неоплаченной частью нужно действовать по правилам первого варианта. Стоимость товаров формировать по курсу на день отгрузки, а затем регулярно, вплоть до полной оплаты, отражать курсовые разницы.

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Как рассчитывать налог на прибыль с договора в валюте

Для различных способов оплаты налоговый учет товаров по договорам в валюте осуществляется с помощью разных формул. Соответственно, налог на прибыль в каждом случае будет рассчитываться по-разному. В чем заключается разница и как продавец ведет учет, покажем на примерах.

Пример 1. Аванс

Напомним, что у покупателя при авансе, как и при предоплате, курсовые разницы не возникают (п. 11 ст. 250, пп. 5 п. 1 ст. 265, п. 8 ст. 271, п. 10 ст. 272 НК). Он будет принимать к учету стоимость товаров исходя из перечисленного аванса. При расчете налога на прибыль не нужно учитывать во внереализационных расходах курсовую разницу по задолженности перед поставщиком.

Пример 2. Оплата после отгрузки

Если переход права собственности происходит во время отгрузки, это означает, что покупатель должен откорректировать стоимость товаров с учетом курса на дату принятия.

Стоимость товаров составляет 12 000 у. е., в том числе НДС — 2000 у. е.

1 у. е. равна 1 евро.

Покупатель получает товары в собственность в момент отгрузки 16 марта по курсу 116 руб/EUR. Постоплата по договору осуществляется 5 апреля по курсу 114 руб/EUR.

Помним, что стоимость товаров при постоплате определяется по курсу на дату перехода права собственности (п. 5 ПБУ 3/2006, п. 10 ст. 272 НК).

Проводки:

Дт 41 Кт 60/1, = 12 000 у.е. 116 руб/EUR = 1 392 000 руб., поступили товары по курсу на день поступления.

Дт 19 Кт 60/1, = 2 000 у.е. 116 руб/EUR = 232 000 руб., входной НДС по счету-фактуре (УПД).

Дт 60/1 Кт 51, = 12 000 у.е * 114 руб/EUR = 1 368 000 руб., оплата по курсу на день оплаты.

Дт 60/1 Кт 91/1, = 1 392 000 – 1 368 000 = 24 000, курсовая разница (покупатель закрывает сальдо по счету 60/1 по соответствующей поставке).

Пример 3. Частичный аванс и оплата после отгрузки

Как мы уже ранее отмечали, в налоговом учете покупателя при комбинированной форме оплаты товары будут учитываться по суммированной стоимости по курсу на дату оплаты аванса и поставки. Покажем, как это будет выглядеть.

Стоимость товаров составляет 12 000 у. е., в том числе НДС — 2000 у. е. 1 у. е. равна 1 евро. Покупатель получает товары в собственность в момент отгрузки — 16 марта. Оплату он будет производить равными долями по курсу ЦБ на дату оплаты до отгрузки — 14 марта и после поставки в течение месяца — 5 апреля. Для расчета примем следующие курсы ЦБ:

на 14 марта — дату аванса — 112 руб/EUR;

на 16 марта — дату отгрузки — 114 руб/EUR;

на конец месяца для корректировки кредиторской задолженности (31 марта) — 115 руб/EUR;

на 5 апреля — на дату оплаты — 116 руб/EUR.

Бухгалтер зарегистрировал полученный от поставщика счет-фактуру на предоплату в книге покупок и отразил аванс в учете:

ДЕБЕТ 60 субсчет «Расчеты по выданным авансам» КРЕДИТ 51 = 12 000 EUR × 50% × 112 ₽/EUR = 672 000 руб. — перечислили предоплату поставщику;

ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС» КРЕДИТ 76 субсчет «НДС с выданных авансов» 112 000 руб. — заявили к вычету НДС с аванса.

После получения товаров отгрузочный счет-фактуру бухгалтер отразил в книге покупок, а счет-фактуру на предоплату зарегистрировал в книге продаж.

В учете бухгалтер сделал проводки:

ДЕБЕТ 41 КРЕДИТ 60 субсчет «Расчеты по приобретенным товарам» = (672 000 руб – 112 000 руб) + (10 000 у. е. × 50% × 114 ₽/EUR) = 1 130 000 руб. — приняли к учету приобретенные товары;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60 субсчет «Расчеты по приобретенным товарам» 226 000 руб. — отразили НДС со стоимости товаров;

ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС» КРЕДИТ 19 226 000 руб. приняли к вычету НДС по приобретенным товарам;

ДЕБЕТ 60 субсчет «Расчеты по приобретенным товарам» КРЕДИТ 60 субсчет «Расчеты по выданным авансам» 672 000 руб. зачли аванс, перечисленный поставщику, в счет оплаты товаров;

ДЕБЕТ 76 субсчет «НДС с выданных авансов» КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по НДС» 112 000 руб. восстановили НДС с аванса.

При расчете налога на прибыль бухгалтер в марте отразил во внереализационных расходах курсовую разницу по задолженности перед поставщиком в сумме 6000 руб. (12 000 EUR × 50% × (115 ₽/EUR – 114 ₽/EUR)). В соответствии с учетной политикой компания отражает в бухучете курсовые разницы ежемесячно.

В учете 31 марта бухгалтер сделал проводки:

ДЕБЕТ 91 субсчет «Прочие расходы» КРЕДИТ 60 субсчет «Расчеты за отгруженные товары» 6000 руб. — отразили отрицательную курсовую разницу.

На дату оплаты в налоговом и бухгалтерском учете компания включила в расходы курсовую разницу. В учете оплату приобретенных товаров бухгалтер отразил проводками:

ДЕБЕТ 60 субсчет «Расчеты за отгруженные товары» КРЕДИТ 51 = 12 000 EUR × 50% × 116 ₽/EUR = 696 000 руб. — перечислили оплату поставщику;

ДЕБЕТ 91 субсчет «Прочие расходы» КРЕДИТ 60 субсчет «Расчеты за отгруженные товары» = 12 000 EUR × 50% × (116 ₽/EUR – 115 ₽/EUR) = 6000 руб. — отразили курсовую разницу.

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Как заполнить «первичку», если договор в долларах, а оплата в рублях

Несмотря на то, что договор в валюте, счета-фактуры должны оформляться только в рублях (пп. «м» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, утв. постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137). В качестве дополнительной информации и избежания возможных споров с контрагентами в счет-фактуру можно включить стоимость в у.е.

Приоритет рублей над условными единицами сохраняется и в остальной первичной документации (письмо УФНС по Московской области от 28.02.2014 № 16-21/10933).

Как рассчитать НДС

Покупателю следует ответственно относиться к расчету НДС по договорам в валюте, т.к. он непосредственно влияет на размер налогового вычета. Рассмотрим, как меняется учет НДС при различных формах оплаты:

1. Покупатель выполняет постоплату. Вычет по НДС формируется в момент отгрузки по курсу, установленному Банком России на дату отгрузки. При последующей оплате размер вычета не корректируется, даже если курс изменится. Курсовые разницы (как положительные, так и отрицательные) включаются в доходы и расходы вместе с НДС (п. 1 ст. 172 НК).

Если по условиям договора расчеты выполняются по курсу ЦБ, то покупатель вправе заявить вычет НДС с аванса, а затем с поступивших товаров на сумму, которую указал в счет-фактуре поставщик.

2. При стопроцентной предоплате покупатель также один раз формирует вычет по НДС в момент перечисления аванса. К вычету принимается сумма платежа, указанная поставщиком в «авансовом» счете-фактуре и рассчитанная по курсу на дату аванса. В момент отгрузки даже при другом курсе покупатель не должен пересчитывать величину вычета (письмо ФНС от 21.07.15 № ЕД-4-3/12813).

3. При смешанном варианте оплаты для аванса используются те же правила, что и при полной предоплате, т.е. вычет НДС определяется в момент поступления предоплаты и не пересчитывается в дальнейшем. Вторая часть налогового вычета формируется в момент отгрузки и далее не корректируется.

Заключение

Учет и взаиморасчеты полностью зависят от условий, включенных в договор. Поэтому огромное внимание нужно уделить этапу заключения договора в условных единицах, если нет возможности использовать валюту РФ.

В договоре обязательно прописать форму оплаты, во что конвертируются у.е, по какому курсу и на какую дату.

Образованные в ходе сделки первичные документы должны содержать валюту договора в российском рубле. Иначе налоговой службой они не будут приняты.

При заключении договора в условных единицах нужно быть готовым к появлению курсовых разниц. 100% предоплата по договору может быть рискованна и невыгодна покупателю, но при этом значительно облегчается налоговый учет, и не требуется пересчет курсовых разниц.

При выборе постоплаты или смешанного формата покупатель обязан ежемесячно пересчитывать курсовые разницы до момента окончательной оплаты.

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