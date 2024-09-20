Как разработать организационную структуру компании, какие бывают структуры

Это вид иерархической структуры с вертикальным подчинением. Линейная оргструктура — самая простая. Во главе стоит единоличный руководитель, которому последовательно подчиняется каждый нижестоящий руководитель.

Подразделения формируются по принципу схожести работ и квалификации сотрудников. Это позволяет задействовать узких специалистов и профессионалов в своей области. Но координация работы между подразделениями усложняется, нет единоначалия.

В ней работники и подразделения специализируются по функциональным областям (производство, финансы, маркетинг, персонал и т.д.).

Это комбинация линейной вертикали подчинения и специализации подразделений по функциональным областям. Функциональные руководители подчиняются линейным по специальным вопросам.

Дивизионы обладают большой самостоятельностью и несут полную ответственность за результаты . Это обеспечивает гибкость, приближенность к рынкам, мотивацию менеджеров. Но возникают сложности в координации, дублирование функций.

Компания разделяется на крупные производственно-хозяйственные подразделения (дивизионы) по видам товаров, регионам или группам потребителей.

Здесь временные проектные группы для решения конкретных задач создаются из специалистов различных функциональных областей. Это обеспечивает гибкость, креативность, оперативность работы над инновационными проектами и решениями нестандартных задач. Конфликты из-за двойного подчинения членов команд — главный недостаток.

Перечисленные структуры редко встречаются в чистом виде. Обычно компании комбинируют разные подходы, создают уникальную, адаптированную под их специфику структуру. Чаще всего используется линейно-функциональный принцип с элементами других структур.