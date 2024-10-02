Контролируемые иностранные компании (КИК): определение, особенности

Что такое КИК
Иностранная компания признается КИК, если она отвечает сразу двум критериям:
Не является налоговым резидентом РФ;
Ее контролирует гражданин или компания — налоговые резиденты РФ.
Также к КИК относятся так называемые иностранные структуры без образования юридического лица (ИСБОЮЛ), если их контролирует физическое или юридическое лицо, являющиеся налоговыми резидентами РФ.
Кто признается контролирующим лицом КИК
Контролирующими лицами КИК считаются физические или юридические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, если они:
1. Владеют долями участия в КИК в размере:
Более 25% и при этом являются единственным российским собственником бизнеса;
Более 10%, а остальным совладельцам из РФ принадлежит больше 50%.
2. Косвенно участвуют в управлении КИК (владеют компанией через другие организации).
3. Осуществляют контроль над КИК в своих интересах или в интересах супруга и детей.
Контролем признается влияние или возможность его оказания на решения КИК при распределении полученной прибыли. Например, если гражданин РФ занимает пост руководителя.
Контролирующим лицом ИСБОЮЛ считается тот, кто:
Получает доход от структуры.
Распоряжается ее имуществом.
Получит имущество в случае ликвидации ИСБОЮЛ.
Какие отчеты нужно сдавать в ФНС
У владельцев КИК есть обязанность отчитываться перед ИФНС. Они подают:
Уведомления об участии в иностранной компании;
Уведомления об изменении размера доли;
Уведомления о прекращении участия;
Уведомления о КИК.
Первые 3 уведомление нужно подавать по форме КНД 1120411. Уведомление о КИК ― по форме КНД 1120416.
Уведомления об участии в иностранной компании (об изменении доли, о прекращении участия) должны подавать все, у кого есть доля в КИК. Сделать это необходимо в течение трех месяцев после ее приобретения (изменения размера, прекращения участия).
Уведомления о КИК подают только контролирующие лица. К нему нужно приложить отчетность. Владелец–физлицо может отправить эту форму через личный кабинет налогоплательщика или в бумажном виде сдать в свою налоговую. Компании сдают ее только в электронном виде.
Уведомление о КИК подают:
Организации — не позднее 20 марта года, следующего за тем, в котором контролирующее лицо получило прибыль (убыток) от участия в КИК;
Граждане — не позднее 30 апреля.
При заполнении уведомлений есть свои особенности. Учесть их и грамотно составить документы помогут специалисты КСК Групп.
Обязанности владельца КИК перед российской налоговой инспекцией
Владельцы КИК обязаны:
Подавать уведомления об участии в иностранной компании, об изменении размера доли, о прекращении участия, о КИК.
Декларировать прибыль.
Платить налоги.
Размер прибыли (убытка) КИК нужно подтвердить. Для этого контролирующие лица подают в налоговую:
Финансовую отчетность;
Аудиторское заключение по финансовой отчетности КИК, если предусмотрено проведение аудита (обязательного или добровольного).
Если гражданин или организация имеют право на освобождение от налогообложения прибыли КИК (п. 1 ст. 25.13-1 НК РФ), им необходимо подать в инспекцию подтверждающие это право документы.
При получении дохода от КИК:
Физлица сдают 3-НДФЛ.
Компании отражают доходы от КИК в декларации по налогу на прибыль.
С прибыли КИК (с суммы, превышающей 10 млн рублей) необходимо платить налог. Физические лица платят НДФЛ, юридические — налог на прибыль или единый налог, если находятся на УСН.
Обратите внимание: платят налог только активные компании, то есть которые ведут деятельность и получают прибыль.
Физические лица могут перейти на уплату НДФЛ с фиксированной суммы — 34 млн рублей (п. 1 ст. 227 НК). Сумма налога в этом случае тоже постоянная — 5 млн рублей.
Освобождение от налогообложения для КИК
Налог с полученной КИК прибыли не платят:
Некоммерческие организации, не распределяющие прибыль;
Компании, которые образованы в соответствии с законодательством стран-участниц Евразийского экономического союза и находится на территории одного из этих государств;
Компании, разрабатывающие месторождения углеводородов, добывающие полезные ископаемые;
Организации, если эффективная ставка их налогообложения на 75% выше средневзвешенной налоговой ставки по налогу на прибыль;
Страховые компании, иностранные холдинги, банки.
Если у КИК есть право не платить налог, подавать уведомления в инспекцию все равно нужно.
Штрафы за несдачу или просрочку сдачи уведомлений
Нарушение
Статья НК
Ответственность
Не подали уведомление об участии в иностранной компании или исказили сведения в нем
50 000 руб.
Не подали уведомление о КИК (для контролирующих лиц)
500 000 руб.
Не сдали финансовую отчетность или аудиторское заключение
500 000 руб.
Не подали документы о КИК по официальному требованию налоговой или исказили данные в них
1 млн руб.
Если штрафа избежать не удалось, можно ходатайствовать о его снижении. Правильно составить документы вам помогут специалисты КСК Групп.
Если вы стали участником КИК, своевременно направляйте уведомления в налоговую инспекцию, сдавайте финансовые отчеты, проводите аудит, если это необходимо. Грамотно составить документацию вам помогут опытные специалисты КСК Групп. Не допускайте ошибок, ведь их цена может быть высокой.
Для сопровождения процесса перевода активов КИК в РФ и дальнейших процедур обращайтесь в компании «КСК Групп». Опытные специалисты проконсультируют вас по вопросам взаимодействия с налоговыми органами, объяснят, вправе ли вы не платить налог с полученной КИК прибыли. Они всегда помогут вашему бизнесу в рамках российского законодательства.
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