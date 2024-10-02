Контролируемые иностранные компании (КИК): определение, особенности

У владельцев КИК есть обязанность отчитываться перед ИФНС. Они подают:

Уведомления об участии в иностранной компании; Уведомления об изменении размера доли; Уведомления о прекращении участия; Уведомления о КИК.

Первые 3 уведомление нужно подавать по форме КНД 1120411. Уведомление о КИК ― по форме КНД 1120416.

Уведомления об участии в иностранной компании (об изменении доли, о прекращении участия) должны подавать все, у кого есть доля в КИК. Сделать это необходимо в течение трех месяцев после ее приобретения (изменения размера, прекращения участия).

Уведомления о КИК подают только контролирующие лица. К нему нужно приложить отчетность. Владелец–физлицо может отправить эту форму через личный кабинет налогоплательщика или в бумажном виде сдать в свою налоговую. Компании сдают ее только в электронном виде.

Уведомление о КИК подают:

Организации — не позднее 20 марта года, следующего за тем, в котором контролирующее лицо получило прибыль (убыток) от участия в КИК;

Граждане — не позднее 30 апреля.