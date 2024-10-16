Субсидиарная ответственность директора, чем грозит и как защититься

Кто несет ответственность по долгам
Чаще всего привлечение к субсидиарной ответственности имеет место в делах о банкротстве. Хотя и вне процессов несостоятельности это возможно, о чем будет сказано ниже.
Итак, в отношении организации инициированы банкротные процедуры. По умолчанию в финансовом крахе должника будут считаться те, кто реально его контролировал. Это так называемые КДЛ, т.е. физические или юридические лица, контролировавшие должника, которые не менее 3 лет перед стартом процесса банкротства либо управляли должником непосредственно, либо непосредственно влияли на менеджмент (п. 1 ст. 61.10 закона о банкротстве). В силу должности КДЛ являются руководители фирмы, члены ее исполнительного органа, а также лица:
занимающиеся ее ликвидацией (ликвидаторы, члены ликвидационной комиссии);
которые вправе распоряжаться 50% и более от голосующих акций (или более чем 50% долей уставного капитала);
которые вправе назначать или избирать руководство юридического лица;
извлекавшие выгоды вследствие незаконного или недобросовестного поведения руководителей будущего банкрота.
Подчеркнем, что это не исчерпывающий перечень. Практически любое лицо, независимо от названия должности, может быть признано КДЛ, в случае если, например:
могло одобрить, согласовать, заключить невыгодную для должника сделку;
заключило договор с недобросовестным контрагентом, в т.ч. однодневкой и т.д.;
могло дать распоряжение на совершение убыточной операции;
назначало в руководство фирмы лиц, действия и решения которых не соответствовали интересам юридического лица;
выстроило такую систему управления, что выгоду получало не общество, а кто-то другой, в том числе с нарушением интересов кредиторов.
На эти признаки указал Пленум ВС в постановлении от 21.12.17 № 53, в этом же документе говорится о том, что если доказаны названные обстоятельства, то вина КДЛ в наступившей несостоятельности доказана.
Ответственность директора и учредителя
Этих лиц можно привлечь к выплате по долгам фирмы, если их действия повлекли за собой невозможность погашения требований кредиторов.
Например, генеральный директор совершил сделку (или несколько), в результате чего правам кредиторов причинен существенный вред. Или по их вине внесены в реестры — ЕГРЮЛ или ЕФРСФДЮЛ — недостоверные сведения, уведомления. Или выяснилось — как правило, это вскрывается в процессе несостоятельности, что отсутствуют необходимые для банкротных процедур или, хотя и имеются в наличии, содержат искаженную информацию или не содержат нужных данных вообще.
Верховный суд обязывает суды оценивать сам факт действия (бездействия), а также доказанность того, что эти действия (бездействие) оказали существенное влияние на положение управляемой организации, а также наличие причинно-следственной связи действиями (бездействием) и банкротством (п. 16 постановления № 53).
Субсидиарная ответственность учредителя может наступить в том числе за неподачу или несвоевременную подачу заявления на банкротство, если для этого имелись законные основания (ст. 9, 61.12 закона о банкротстве), например:
Если отдать долг кредитору или нескольким, то у фирмы не будет возможности внести обязательные платежи, вернуть долги другим кредиторам.
Обращение взыскания на имущество сделает невозможным или существенно осложнит финансовое положение фирмы.
У фирмы налицо признаки недостаточности имущества, неплатежеспособности.
Из-за недостаточности средств образовался не погашенный в течение более чем трех месяцев долг перед частными лицами — сотрудниками, в т. ч. бывшими.
Не позднее месяца с даты наступления вышеуказанных обстоятельств должно быть подано заявление о банкротстве. Если этого не сделать и организация продолжит работать, обязательства перед кредиторами могут превратиться в личные обязательства руководителя (ст. 61.12 закона о банкротстве).
Права и обязанности лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности
Может показаться, что КДЛ во всем виноват, и ему остается лишь одно: смириться и со всем соглашаться. Между тем лицо, привлекаемое к субсидиарной ответственности, — полноценный участник процесса, хотя и выступает ответчиком. Иными словами, оно так же, как и остальные лица, участвующие в деле, вправе:
знакомиться с материалами дела, делать копии, выписки;
заявлять отводы;
представлять доказательства, знакомиться с теми, что представлены другими;
задавать вопросы другим участникам процесса и т.п. (полный перечень можно посмотреть в п. 1 ст. 41 АПК).
Обязанности тоже стандартные: вести себя добросовестно, не злоупотреблять правами, нести процессуальные обязанности и т.п. (п. 2, 3 ст. 41 АПК).
Применительно к банкротным процедурам есть и специфические права и обязанности. Например, лицу, привлеченному к субсидиарной ответственности, нет необходимости ходатайствовать о привлечении к участию в банкротном деле (ст. 61.15 закона о банкротстве). Закон обязывает это лицо представить отзыв на заявление о привлечении его к рассматриваемому виду ответственности — в арбитраж и лицу, которое подало это заявление. Еще одно, очень интересное право: предъявить обратное (регрессное) требование к должнику, которое включается в реестр требований кредиторов.
Порядок привлечения учредителей (участников) к ответственности
Как правило, сначала принимаются меры по взысканию долга с компании. Если этот процесс не увенчается успехом, то производится как бы перевод долга с фирмы на конкретное лицо. Конкретный порядок привлечения учредителей (участников) к субсидиарной ответственности зависит от обстоятельств конкретного дела, в частности, от того, запущены ли процессы банкротства или нет.
Субсидиарная ответственность при банкротстве
Мы уже рассматривали два основных основания привлечь к субсидиарной ответственности КДЛ:
непередача необходимых документов;
вина в невозможности погашения требований (в т.ч. несвоевременная подача заявления, доведение фирмы до невозможности полного погашения долгов, ст. 61.11, 61.12 закона о банкротстве).
Сначала долг необходимо «просудить», т.е. обратиться в суд, получить исполнительный лист. При невозможности получить долг по нему и при наличии достаточной суммы для постановки вопроса о банкротстве (к слову, этот порог повышен до 2 млн руб., законопроект № 516699-8) следует опубликовать на Федресурсе уведомление о желании подать заявление о банкротстве должника, и после этого обратиться в арбитраж с этим заявлением.
После того как суд вынесет решение о признании фирмы банкротом и получено подтверждение о невозможности удовлетворения требований за счет имущества должника, следует еще одно обращение в арбитраж, но уже с заявлением о том, что нужно привлечь КДЛ к субсидиарной ответственности.
Субсидиарная ответственность без процедуры банкротства
Как правило, вне банкротных процедур применяется такой механизм, как подача иска к КДЛ-участнику (учредителю) — по прекращению банкротства в связи с отсутствием средств для возмещения судебных расходов (п. 31 постановления № 53). Чему, кстати, не препятствует и исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ (п. 3 ст. 64.2 ГК).
Таким образом, вне рамок дела о банкротстве привлечь учредителя (участника) к субсидиарной ответственности возможно при наличии одновременно двух условий:
нельзя погасить требования кредиторов из-за действий и (или) бездействия КДЛ;
банкротное производство прекращено по причине отсутствия средств для возмещения всех расходов на банкротные процедуры.
Чем рискует учредитель ООО, что могут забрать у должника
К сожалению, чаще всего КДЛы задумываются о последствиях привлечения к субсидиарной ответственности только тогда, когда она стала реальной. А ведь последствия более чем тяжелые:
Долги, сформировавшиеся в итоге, переходят по наследству.
Исполнительные производства (и запрет на выезд за рубеж) могут длиться бессрочно.
Даже если КДЛ, привлеченное к субсидиарной ответственности, будет признан банкротом лично, долги по этому виду ответственности не будут списаны.
Судебные приставы могут забрать в счет оплаты долга личное имущество учредителя (участника), исключая то, что указано в ст. 446 ГПК, в частности:
единственное жилье;
земельные участки под единственным жильем;
обычная домашняя обстановка, вещи индивидуального пользования;
продукты питания;
имущество для профессиональных занятий (не дороже 10 000 руб.) и т.п.
При этом на практике нередко кредиторам удается оспорить включение того или иного имущества в этот «неприкасаемый» перечень. Например, нередко должники переводят свое имущество на родных, друзей, фиктивно продают жилье — эти сделки при грамотном подходе оспариваются ценности поступают в конкурсную массу, за счет которой удовлетворяются требования кредиторов.
Как защититься и избежать субсидиарной ответственности
Если конфликт уже возник, или есть веские основания полагать, что вот-вот возникнет, то лучшая рекомендация — немедленно обратиться к юристу, который специализируется именно на защите от субсидиарной ответственности, вместе с ним проанализировать имеющиеся документы, оценить обстоятельства и принять возможные меры для того, чтобы исключить вовсе (или хотя бы минимизировать) риск привлечения к уплате по долгам фирмы.
КСК ГРУПП оказывает поддержку среднему и крупному бизнесу в процессе банкротства , помогая избежать риска субсидиарной ответственности для учредителей (участников), руководителей, собственников имущества должника — унитарного предприятия, членов органов управления должника и иных лиц, контролирующих компанию-должника (включая бухгалтеров, менеджеров и высшее руководство).
Если же конфликта еще нет, то очевидная рекомендация: вести дела фирмы добросовестно, соблюдая установленные стандарты (см. разъяснения ФНС, письмо от 10.03.21 № БВ-4-7/3060). В частности, необходимо:
Тщательно проверять деловую репутацию новых контрагентов, формировать на них досье, быть готовым в любой момент предъявить его проверяющим, суду.
Регулярно проводить аудит, чтобы видеть реальное положение вещей, «здоровье» бизнеса.
Грамотно делегировать полномочия с тем, чтобы не остаться единственным, кто принял деловое решение (проще говоря, «крайним»). Предпочтительнее, чтобы в процессе принятия решения участвовали несколько лиц, в том числе сособственники, исполнительные органы, руководители.
Поскольку и главного бухгалтера могут привлечь к субсидиарной ответственности, напомним, что исполнение письменного распоряжения — не индульгенция, не гарантия от субсидиарной ответственности.
Главбуху (и вообще любому специалисту, который ведет учет) не следует поддаваться ни на какие провокации, не подчиняться давлению, а вести учет тщательно и корректно, включая в отчеты лишь достоверную информацию. Весьма полезно иметь свой собственный архив, вдобавок к фирменному.
И, конечно, если налицо признаки недобросовестности контрагентов (тем более банкротства), то следует немедленно представить руководству соответствующую служебную записку в формализированной форме (письменном виде, с подтверждением вручения адресату).
Как снять субсидиарную ответственность
Очевидный и основной способ — погасить задолженность. Разумеется, если это возможно, если располагаете требуемой суммой и (или) она незначительна. Это максимально быстрый способ снять субсидиарную ответственность.
Есть вариант выкупить долг на торгах, через доверенных лиц. Практика показывает, что сначала называется самая высокая цена, а потом торги идут на понижение и цена в итоге может опуститься до нуля. Доверенное лицо может выкупить этот долг.
Если же тот или иной кредитор решит оставить долг за собой и запустить процедуру взыскания, то есть вариант заключить с ним договор уступки прав (цессии). Как правило, кредиторы соглашаются на этот вариант, убедившись в том, что получить с должника нечего, и могут пойти на продажу по минимально возможной цене тому, кто сделает такое предложение. Им вполне может стать доверенное лицо должника. На практике многие кредиторы соглашаются на продажу со скидкой, в рассрочку. Не исключено также, что в какой-то момент кредитор придет к выводу о том, что долг необходимо списать как невозможный ко взысканию, что равносильно прощению долга.
Заключение
Если вы понимаете, что вам грозит субсидиарная ответственность, лучше сразу обратиться к юристу, специализирующемуся на защите от нее. Важно вместе с ним проанализировать документы, оценить обстоятельства и принять меры для исключения или минимизации риска уплаты долгов фирмы.
Специалисты КСК ГРУПП проанализируют бухгалтерскую отчетность и сделки компании за последние три года, чтобы выявить признаки фиктивного или преднамеренного банкротства, определят основания для субсидиарной ответственности по статьям 61.11–61.13 закона «О несостоятельности (банкротстве)» и круг лиц, попадающих под этот риск.
КСК ГРУПП предлагает рекомендации по восстановлению первичной документации и сопровождаем процедуры банкротства, судебное представительство для защиты от субсидиарной ответственности, ее полного освобождения или уменьшения размера, а также контроля над ситуацией в рамках банкротства.
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