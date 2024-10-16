Субсидиарная ответственность директора, чем грозит и как защититься

Чаще всего привлечение к субсидиарной ответственности имеет место в делах о банкротстве. Хотя и вне процессов несостоятельности это возможно, о чем будет сказано ниже.

Итак, в отношении организации инициированы банкротные процедуры. По умолчанию в финансовом крахе должника будут считаться те, кто реально его контролировал. Это так называемые КДЛ, т.е. физические или юридические лица, контролировавшие должника, которые не менее 3 лет перед стартом процесса банкротства либо управляли должником непосредственно, либо непосредственно влияли на менеджмент (п. 1 ст. 61.10 закона о банкротстве). В силу должности КДЛ являются руководители фирмы, члены ее исполнительного органа, а также лица:

занимающиеся ее ликвидацией (ликвидаторы, члены ликвидационной комиссии);

которые вправе распоряжаться 50% и более от голосующих акций (или более чем 50% долей уставного капитала);

которые вправе назначать или избирать руководство юридического лица;

извлекавшие выгоды вследствие незаконного или недобросовестного поведения руководителей будущего банкрота.

Подчеркнем, что это не исчерпывающий перечень. Практически любое лицо, независимо от названия должности, может быть признано КДЛ, в случае если, например:

могло одобрить, согласовать, заключить невыгодную для должника сделку;

заключило договор с недобросовестным контрагентом, в т.ч. однодневкой и т.д.;

могло дать распоряжение на совершение убыточной операции;

назначало в руководство фирмы лиц, действия и решения которых не соответствовали интересам юридического лица;

выстроило такую систему управления, что выгоду получало не общество, а кто-то другой, в том числе с нарушением интересов кредиторов.