Программа «1С:Управление холдингом 8»: описание, возможности

В динамичном мире бизнеса сложные корпоративные структуры, такие как холдинги, становятся все более востребованными. Если в вашей компании много отделов со своими задачами и проблемами, важно найти способ, чтобы все они двигались в одном направлении и помогали бизнесу расти.

И здесь на помощь приходят специальные программы, которые связывают все подразделения компании между собой, чтобы руководители могли видеть, что происходит в каждом секторе своего бизнеса.