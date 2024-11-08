Инвестиционный вычет по налогу на прибыль: что меняется в 2025 году

Что такое инвестиционный налоговый вычет
Инвестиционный налоговый вычет — это установленная законом возможность уменьшения начисленного налога на прибыль по итогам отчетного периода на стоимость приобретенных ОС или НМА.
В новом году ставка налога на прибыль возрастет до 25%. Из них в федеральный бюджет поступит 8%, а в региональный — 17%.
Сегодня компании могут снижать налог на прибыль за счет регионального вычета, который дает возможность сократить налог, уплачиваемый в бюджет субъекта. Размер вычета может находиться в пределах от 25% до 100% расходов, которые предусмотрены ст. 286.1 НК. Региональный вычет теперь стал бессрочным (закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ).
Кроме регионального, с 2025 года появится федеральный налоговый вычет. Применяться он будет во всех субъектах России. Часть налога на прибыль, которая перечисляется в федеральный бюджет, можно уменьшить на сумму федерального налогового вычета. Максимально можно уменьшить сумму налога к уплате на 50% от суммы расходов на приобретение ОС или НМА.
К одному объекту ОС или НМА можно применить только один инвестиционный вычет: региональный или федеральный.
Вычет можно применять с того налогового периода, в котором объект ОС или НМА введены в эксплуатацию или же изменена их первоначальная стоимость. Если вы не использовали сумму вычета в течение налогового периода, то ее можно будет перенести на будущие периоды, сроки обозначит правительство.
Сумма налога к уплате при использовании вычета не может быть ниже суммы налога, рассчитанной по ставке 2% (с 2025 по 2030 годы — 3%).
В каждом квартале можно использовать только 5% налоговой базы на прибыль.
Например, в 1 квартале 2025 года компания приобрела НМА на сумму 2 000 000 рублей, значит, она может использовать в качестве вычета 50% от этой стоимости — 1 000 000 рублей.
Если налоговая база по налогу на прибыль за 1 квартал 2025 года у компании — 10 000 000 рублей, тогда сумма авансового платежа за квартал составит 800 000 рублей (8%, подлежащих уплате в федеральный бюджет).
Лимит вычета в 1 квартале 5% от 10 000 000 рублей — 500 000 руб. Вычет не больше налога на прибыль, а значит, может быть применим полностью.
Общая сумма уплаты налога в федеральный бюджет: 800 000 — 500 000 = 300 000 рублей.
Вычеты не применяются к налогу на прибыль, который рассчитывается по специальным ставкам — например, по доходам от дивидендов или выплат иностранным организациям.
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Кто может претендовать на инвестиционный налоговый вычет
Вычет доступен всем компаниям, работающим на ОСНО и платящими налог на прибыль по ставке 8% в федеральный бюджет. Также у этих организаций должны возникать расходы:
на приобретение, изготовление, строительство или транспортировку объектов, а также на приведение их в состояние, пригодное для использования;
на приобретение или создание НМА и обеспечение их готовности к эксплуатации;
на завершение строительства, оснащение, модернизацию, реконструкцию или техническое обновление указанных выше ОС и НМА, за исключением частичной ликвидации.
Нельзя использовать вычет:
иностранным компаниям — налоговым резидентам РФ;
налогоплательщикам — участникам соглашений о защите и поощрении капиталовложений;
кредитным организациям;
производителям подакцизных товаров.
Федеральный вычет можно передать другой компании, если вместе вы входите в группу компаний. Алгоритма, как это сделать, пока нет, но правительство до 2025 года сформирует подробные условия.
Использование инвестиционного налогового вычета и порядок переноса в другую компанию должно быть прописано в учетной политике организации.
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Ограничения для компаний, которые использовали инвестиционный вычет
Если по расходам был использован инвестиционный налоговый вычет, запрещено:
начислять амортизацию на ту часть первоначальной стоимости ОС и НМА, которая сформирована за счет этих расходов;
применять амортизационную премию по расходам на ОС, для которых использован вычет;
учитывать расходы на приобретение и модернизацию ОС и НМА, по которым применен вычет, при расчете налоговой базы.
Эти требования указаны пп. 9 п. 2 ст. 256, п. 5.1 ст. 270 и п. 7 ст. 286.2 НК (в редакции закона № 176-ФЗ).
Если прошло менее пяти лет с момента ввода в эксплуатацию объектов ОС или НМА, и срок их полезного использования не истек, но объект был продан или выведен из эксплуатации по другой причине, необходимо:
восстановить ранее примененный вычет по этому объекту, который снизил налог;
уплатить восстановленный налог с учетом начисленных пеней;
подать уточненную налоговую декларацию по налогу на прибыль.
Федеральный вычет лучше всего использовать, если в вашем регионе недоступен региональный вычет, сумма федерального вычета превышает сумму регионального или срок полезного использования активов более 5 лет.
Оба вычета выгоднее, чем амортизация, если вы не планируете продавать активы в ближайшее время.
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