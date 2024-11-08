Инвестиционный вычет по налогу на прибыль: что меняется в 2025 году

Инвестиционный налоговый вычет — это установленная законом возможность уменьшения начисленного налога на прибыль по итогам отчетного периода на стоимость приобретенных ОС или НМА.

В новом году ставка налога на прибыль возрастет до 25%. Из них в федеральный бюджет поступит 8%, а в региональный — 17%.

Сегодня компании могут снижать налог на прибыль за счет регионального вычета, который дает возможность сократить налог, уплачиваемый в бюджет субъекта. Размер вычета может находиться в пределах от 25% до 100% расходов, которые предусмотрены ст. 286.1 НК. Региональный вычет теперь стал бессрочным (закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Кроме регионального, с 2025 года появится федеральный налоговый вычет. Применяться он будет во всех субъектах России. Часть налога на прибыль, которая перечисляется в федеральный бюджет, можно уменьшить на сумму федерального налогового вычета. Максимально можно уменьшить сумму налога к уплате на 50% от суммы расходов на приобретение ОС или НМА.

К одному объекту ОС или НМА можно применить только один инвестиционный вычет: региональный или федеральный.

Вычет можно применять с того налогового периода, в котором объект ОС или НМА введены в эксплуатацию или же изменена их первоначальная стоимость. Если вы не использовали сумму вычета в течение налогового периода, то ее можно будет перенести на будущие периоды, сроки обозначит правительство.

Сумма налога к уплате при использовании вычета не может быть ниже суммы налога, рассчитанной по ставке 2% (с 2025 по 2030 годы — 3%).

В каждом квартале можно использовать только 5% налоговой базы на прибыль.

Например, в 1 квартале 2025 года компания приобрела НМА на сумму 2 000 000 рублей, значит, она может использовать в качестве вычета 50% от этой стоимости — 1 000 000 рублей.

Если налоговая база по налогу на прибыль за 1 квартал 2025 года у компании — 10 000 000 рублей, тогда сумма авансового платежа за квартал составит 800 000 рублей (8%, подлежащих уплате в федеральный бюджет).

Лимит вычета в 1 квартале 5% от 10 000 000 рублей — 500 000 руб. Вычет не больше налога на прибыль, а значит, может быть применим полностью.

Общая сумма уплаты налога в федеральный бюджет: 800 000 — 500 000 = 300 000 рублей.

Вычеты не применяются к налогу на прибыль, который рассчитывается по специальным ставкам — например, по доходам от дивидендов или выплат иностранным организациям.