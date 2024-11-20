Дробление бизнеса с 2025 года: что меняется в законе

Дробление бизнеса — это когда единый бизнес-процесс искусственно, без определенной деловой цели, разделяется между формально самостоятельными организациями, ИП.

При этом все они действуют как единая группа, члены объединения могут оставаться на спецрежимах (не превышая порог по доходам), и выгоду получает отдельное лицо / их группа (ст. 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ, далее — закон об амнистии).

Например, формально площади используются самостоятельными арендаторами и субарендаторами, фактически все они оказывают услуги общественного питания (см. определение ВС от 24.10.2017 № 308-КГ17-15031). Или в одной группе действует магазины шин, шиномонтажи, склады сезонных шин и т.п. (дело № А40-9440/2018).

Есть еще много судебных вердиктов такого же рода (примеры можно посмотреть в письме ФНС от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051). В законе теперь закреплены наработки судов.