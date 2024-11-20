Дробление бизнеса с 2025 года: что меняется в законе

Что такое дробление
Дробление бизнеса — это когда единый бизнес-процесс искусственно, без определенной деловой цели, разделяется между формально самостоятельными организациями, ИП.
При этом все они действуют как единая группа, члены объединения могут оставаться на спецрежимах (не превышая порог по доходам), и выгоду получает отдельное лицо / их группа (ст. 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ, далее — закон об амнистии).
Например, формально площади используются самостоятельными арендаторами и субарендаторами, фактически все они оказывают услуги общественного питания (см. определение ВС от 24.10.2017 № 308-КГ17-15031). Или в одной группе действует магазины шин, шиномонтажи, склады сезонных шин и т.п. (дело № А40-9440/2018).
Есть еще много судебных вердиктов такого же рода (примеры можно посмотреть в письме ФНС от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051). В законе теперь закреплены наработки судов.
Кто может амнистироваться по доначислениям на дробление
Амнистия доступна для тех, кто дробил бизнес с применением спецрежимов в периоды 2022–2024 гг. При этом решение, установившее дробление, должно вступить в силу не ранее 12 июля 2024 года. Для этого надо добровольно отказаться от дробления.
Каким образом можно отказаться от дробления
Закрытого перечня в законе нет по-прежнему, но приводится суть этого действия. Она сводится к следующему: лица, которые участвовали в дроблении, обязаны исчислить и платить налоги по всей группе лиц доходов и (или) других показателей, обязательных для сохранения права на спецрежимы (ч. 1 ст. 6 закона об амнистии).
Конкретные способы отказа могут быть самыми разнообразными. Например, переход на ОСНО, перевод бизнеса на одно лицо из всего объединения, отчуждение долей (акций) независимым субъектам (при этом группа распадается).
Закон об амнистии не обязывает уведомлять ИФНС об отказе от дробления, но не запрещает этого.
Какие документы и данные налоговики будут проверять в подтверждение отказа от дробления
Закрытого перечня в законе об амнистии нет. Но по смыслу ч. 11 ст. 6 закона об амнистии речь идет об уточнении налоговых обязательств, поэтому скорее всего потребуются налоговые декларации по налогу на прибыль, НДС. Также наверняка потребуется представить информацию относительно:
состава участников группы;
контролирующих лиц,
а также пояснения по поводу расходной и и доходной частей декларации с консолидированными показателями.
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Засчитывается ли за отказ от дробления ликвидация, банкротство
Обязанность уплаты сумм, доначисленных за 2022–2024 гг. в связи с дроблением, прекращается в том числе в случае, когда в ЕГРЮЛ внесены записи о том, что:
организация ликвидируется;
в отношении нее принято решение об исключении из Реестра;
организация признается банкротом, в отношении нее открыто конкурсное производство.
Это следует из ч. 12 ст. 6 закона об амнистии. Если в дальнейшем организация выйдет из вышеописанных состояний, то действие мер, отраженных в решениях, будет восстановлено.
Когда нельзя будет амнистироваться
Нельзя подвести под амнистию:
дробление, имевшее место в 2021 году и ранее;
ситуации, когда решение, зафиксировавшее «дробленческие» нарушения, вступило в силу до 12 июля 2024 года.
Не смогут амнистироваться налогоплательщики, не отказавшиеся от применения схемы в 2025–2026 гг.
На какие обязательные платежи амнистироваться нельзя
Прежде всего на налоги и взносы, не связанные с дроблением бизнеса (в т.ч. доначисленные «зарплатные» НДФЛ, страховые взносы). Также на страховые взносы, если дробление производилось для сохранения статуса МСП и пониженного тарифа страховых взносов.
Не амнистируется НДС, если дробление проводилось для освобождения от налогообложения услуг общественного питания при выручке не более 2 млрд руб./ год, а также НДПИ (если дробление имело целью занижение себестоимости ПИ).
Решение зафиксировало дробление: что происходит далее
В части, касающейся дробления, такие решения приостанавливаются (ч. 2, 4 ст. 6 закона об амнистии). Это происходит автоматически, без уведомлений, и без отражения долгов на ЕНС налогоплательщика.
Подчеркнем: решения не отменяются, а их исполнение приостанавливается. Если в налоговые периоды 2025–2026 гг. налогоплательщики отказываются от дробления, то амнистируются суммы начисленных в связи с применением схемы налогов, пеней и штрафов.
Тот факт, что налогоплательщик добровольно отказался от дробления в периоды 2025 и 2026 гг., считается подтвержденным в том числе и тогда, когда ВНП за эти периоды вообще не назначалась (ч. 6 ст. 6 закона об амнистии).
Как влияет момент отказа от дробления на амнистию
Амнистия за периоды 2022–2023 гг. положена налогоплательщикам, которые хотя не отказались от применения схемы за 2025 и 2026 гг., до открытия ВНП этих периодов, но до вынесения решения по ней успели отказаться от дробления за 2024, 2025 и 2026 гг. Это делается с помощью подачи уточненок и уплаты налогов.
Если отказ от дробления за периоды 2024–2026 гг. произошел после открытия ВНП, покрывающей 2025–2026 гг., то самостоятельное уточнение налоговых обязательств за 2024–2026 гг. и уплата налогов не освобождает от штрафов и пеней, но может учитываться как смягчающее обстоятельство.
А если перестать дробиться частично
Отказ от дробления может быть как полным, так и частичным, то есть лишь по некоторым компаниям. В таком случае амнистируется только часть обязанности по уплате налогов, пеней и штрафов.
Представим, что ВНП фирмы «Профит» подтвердила, что в 2023 году она применяла дробление в группе с подконтрольными ООО на УСН. В решении зафиксирована сумма доначислений — 30 млн руб., выручка за 2023 год:
ООО «Профит» (работает на ОСНО) — 500 млн руб.;
ООО «Профит-2» (работает на упрощенке) — 150 млн руб.;
ООО «Профит-3» (тоже упрощенец) — 50 млн руб.
Смоделируем, что в будущем ВНП выявит, что в 2025 году имел место частичный отказ от дробления. Показатели выручки таковы: «Профит» — 1 млрд руб., «Профит-2», отказавшись от дробления, с 2025 года работает на ОСНО, получила 100 млн руб. «Профит-3» ликвидировано (это амнистирует). Но в 2025 году создано ООО «Профит-4», которое входит в группу (что подтвердила ВНП), его выручка — 110 млн.
«Дробленческая» доля выручки в общем объеме группы такова:
28,57% за 2023 год ((150 + 50) : (500 + 150 + 50) х 100%);
9,09% за 2025 год (110 : (1000 + 100 + 110) х 100%).
По итогам 2025 года отказ от дробления был совершен не на 100%, а на 68,18% (100% - (9,09 : 28,57 х 100%)). Следовательно, за 2023 год амнистируется 20,454 млн руб. (30 млн х 68,18%).
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