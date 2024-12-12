Коммерческие и некоммерческие организации: виды и особенности

Виды юридических лиц
Юридические лица — это коммерческие и некоммерческие организации (НКО), которые отличаются целями деятельности, организационно-правовым статусом, областью ответственности, распределением активов при ликвидации и т.д.
Самые популярные организационно-правовые формы коммерческих организаций — это общество с ограниченной ответственностью (ООО) и акционерное общество (АО), а некоммерческих — потребительский кооператив или общественная организация.
Например, банк — это коммерческая организация, а ассоциация, представляющая интересы банка — некоммерческая организация.
Коммерческие компании преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, а для НКО прибыль целью не является.
Полный перечень видов юридических лиц указан в статье 50 ГК. В ней также раскрываются понятия коммерческих и некоммерческих организаций (ч. 1 ст. 50 ГК).
Главные различия между коммерческими и некоммерческими организациями
В таблице ниже для удобства собрали основные отличительные признаки коммерческих и некоммерческих организаций, различия организационно-правовых форм.
Признак
Коммерческая организация
Некоммерческая организация
Цель (ч. 1 ст. 50 ГК)
Получение прибыли от деятельности
Благотворительность, социальная помощь, защита интересов, общественно-полезная деятельность
Организационно-правовые формы (ч. 2, 3 ст. 50 ГК)
ООО, АО, хозяйственные товарищества, товарищества о вере (коммандитные товарищества), крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ), производственные кооперативы, унитарные предприятия
Общественные организации и движения, ассоциации (союзы), потребительские кооперативы, ТСН, казачьи общества, адвокатские палаты и т.д.
Регистрация
ФНС. Также можно подать заявление через МФЦ или онлайн
Заявление о регистрации подается сначала в Минюст, а после проверки передается в уполномоченную ИФНС
Источник доходов
Предпринимательская деятельность
Вклады, гранты, пожертвования, прописанная в уставе предпринимательская деятельность для достижения поставленной цели (ч. 4 ст. 50 ГК)
Органы управления
Общее собрание участников (высший орган управления), совет директоров (определяется уставом), единоличный орган управления (гендиректор, президент и т.д.) (ст. 32 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ)
Коллегиальный или единоличный орган управления, общее собрание участников (ст. 29 закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ)
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Основные формы коммерческих организаций
Коммерческие компании создаются специально для получения прибыли — это их главная цель. Организационно-правовые формы таких организаций перечислены в ч. 2 ст. 50 ГК указано, в какой форме могут существовать такие организации.
Полные товарищества
Полное товарищество — это форма организации бизнеса, при которой два или более человека объединяют свои усилия, чтобы совместно заниматься предпринимательской деятельностью. Все участники называются полными товарищами и несут ответственность за дела предприятия (включая его долги) своим личным имуществом (ст. 69 ГК).
Все участники отвечают за обязательства товарищества не только средствами, вложенными в бизнес, но и своим личным имуществом. Это значит, что если у предприятия возникнут долги, их можно взыскать с каждого участника.
Для создания полного товарищества заключается учредительный договор, где прописываются права и обязанности участников, порядок распределения прибыли, а также правила выхода из бизнеса.
Прибыль и убытки делятся между товарищами пропорционально их доле в общем капитале или на основании условий, прописанных в договоре (субсидиарная ответственность) (ст. 75 ГК).
Коммандитные товарищества
Коммандитное товарищество (товарищество на вере) — это форма бизнеса, где участвуют два типа партнеров: полные товарищи и вкладчики (коммандитисты). Полные товарищи управляют делами предприятия и несут ответственность за его обязательства всем своим имуществом. Коммандитисты же только вкладывают деньги в бизнес, не участвуют в управлении и несут риск убытков в пределах вложенных средств (ст. 82 ГК).
Интересная особенность — участник полного товарищества не может быть полным товарищем в коммандитном товариществе, так же каки полный товарищ коммандитного товарищества не может быть участником полного товарищества (ч. 3 ст. 82 ГК).
Управление полностью лежит на плечах полных товарищей. Вкладчики не имеют права вмешиваться в управление и принимать решения.
При создании коммандитного товарищества обязательно заключается договор, где прописываются права и обязанности полных товарищей и вкладчиков, порядок распределения прибыли и прочие условия. Прибыль делится между всеми участниками, но пропорционально их вкладам и условиям, прописанным в учредительном договоре.
ООО
Общество с ограниченной ответственностью — это одна из распространенных форм юридического лица, которая относится к категории коммерческих организаций. ООО имеет свои особенности создания, права и обязанности учредителей, порядок предоставления сведений, уставный капитал и т.д.
Общества с ограниченной ответственностью регулируются Гражданским кодексом (общие положения указаны в главе 4 ГК) и законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Ответственность участников (учредителей) ограничена их долями в уставном капитале (ст. 2 закона от 08.02. 1998 № 14-ФЗ). Проще говоря, если у ООО появляются долги, учредители не рискуют своим личным имуществом — только теми деньгами, которые они вложили в бизнес.
Чтобы создать ООО, нужно сформировать уставный капитал. Минимальная сумма — это 10 тысяч рублей. Участники вносят деньги, имущество или другие ценности, чтобы сформировать этот капитал. Прибыль компании делится между участниками пропорционально их долям в уставном капитале.
Регистрация ООО относительно проста, особенно по сравнению с акционерными обществами. Участников общества может быть несколько, но не более 50 (ст. 88 ГК) — это ограничивающий фактор для бизнеса, который хочет ввести в деятельность больше участников.
Участники общества с ограниченной ответственностью могут сами выбирать, как будет управляться компания. В маленьких ООО управление часто осуществляет директор, а в крупных — коллегиальные органы (например, совет директоров).
Общества с дополнительной ответственностью
Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) — это разновидность коммерческого юридического лица, которое регулируется нормами главы 4 Гражданского кодекса об обществах с ограниченной ответственностью.
Ранее ОДО регулировались 5 главой ГК, а с 1 сентября 2014 года в Гражданском кодексе эту главу упразднили. То есть ОДО, созданные до этого времени, продолжают работать в своем статусе, но должны перестроить свои процессы и переоформить документацию в соответствии с гл. 4 ГК. Сейчас организации не могут оформить юридическое лицо в форме ОДО.
Общество с дополнительной ответственностью — это форма бизнеса, которая похожа на общества с ограниченной ответственностью, но с одной важной особенностью: участники несут ответственность не только своими долями в уставном капитале, но и дополнительным личным имуществом, если активов компании не хватает для погашения долгов.
Для создания ОДО участники вносят средства или имущество, формируя уставный капитал. Размер и порядок внесения прописываются в уставе. В уставе прописывается размер дополнительной ответственности и другие правила работы компании.
ОДО управляется так же, как ООО. Можно назначить одного директора или создать коллегиальный орган управления, например, совет директоров.
Акционерные общества
Акционерное общество (АО) — это форма бизнеса, в которой капитал компании разделен на акции. Владельцы этих акций (акционеры) являются участниками общества. Они вносят деньги в бизнес, покупая акции, и получают прибыль в виде дивидендов, а также право участвовать в управлении компанией.
Акционерные общества регулирует Гражданский кодекс и закон от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах».
Акционеры несут ответственность только в пределах стоимости своих акций. Если компания накопила долги, акционеры не рискуют своим личным имуществом.
Основная информация о типах акционерных обществ содержится в ст. 66.3 ГК. Два типа акционерных обществ:
Публичные (ПАО). Акции свободно продаются и покупаются на бирже (открытая подписка). Пример — крупные корпорации.
Непубличные (НАО). Акции распределяются между ограниченным кругом лиц, и их продажа требует согласия других акционеров. Это чаще небольшие компании.
АО может привлекать деньги, выпуская дополнительные акции. Это один из самых эффективных способов получить инвестиции для развития бизнеса. Прибыль юридического лица распределяется в виде дивидендов между акционерами пропорционально количеству их акций.
Управление акционерным обществом осуществляется через органы, такие как общее собрание акционеров, совет директоров, исполнительный орган.
Производственные кооперативы
Производственный кооператив (артель) — это объединение людей, которые совместно работают и управляют делом, чтобы заработать. Деятельность кооперативов регулируется главой 8 ГК и законом от 08.05.1996 № 41-ФЗ.
Все члены кооператива одновременно являются его владельцами и работниками. Это значит, что они не только вкладывают ресурсы, но и лично участвуют в работе. В кооперативе действует принцип «один человек — один голос». Независимо от размера вклада, каждый член участвует в управлении на равных условиях.
Управление кооперативом осуществляется через общее собрание членов, где принимаются важные решения. Также могут быть выбраны руководители или правление для текущего управления.
Каждый член юридического лица должен внести пай (деньги, имущество или другие ресурсы), а также лично участвовать в работе кооператива. Трудовой вклад — обязательное условие.
Прибыль кооператива распределяется между членами пропорционально их трудовому участию, а не только размеру вклада. Это стимулирует честную и активную работу.
Кооператив может заниматься любой законной деятельностью: производством товаров, оказанием услуг, сельским хозяйством, строительством и т. д. Работа кооператива регулируется уставом, который определяет порядок внесения паев, распределения прибыли и участия в управлении.
Члены кооператива несут ответственность по его обязательствам своим паями, а в некоторых случаях — дополнительно своим имуществом, если это прописано в уставе.
Унитарные предприятия
Унитарное предприятие — это организация, которая принадлежит государству или муниципалитету и не делится на доли, паи или акции. Это значит, что все имущество предприятия является неделимым и полностью принадлежит учредителю (государству или муниципалитету).
Унитарные предприятия ведут деятельность согласно закону от 14.11.2002 № 161-ФЗ. А основные особенности и характеристики изложены в ст. 113 ГК.
Унитарное предприятие не владеет своим имуществом, оно пользуется им на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Управление унитарным предприятием осуществляет руководитель, которого назначает учредитель.
Унитарные предприятия обычно создаются для выполнения социальных задач или обеспечения государственных и муниципальных потребностей. Например, это могут быть предприятия, связанные с коммунальными услугами, транспортом, водоснабжением.
Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, кроме тех объектов, которые изъяты из оборота (например, земля или здания, принадлежащие государству). Учредитель не несет ответственности по долгам предприятия, но может принять меры для его финансовой поддержки.
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Формы создания некоммерческих организаций
Некоммерческие организации создаются не для получения прибыли, а для достижения общественных, социальных, культурных или других целей. Организационно-правовые формы таких юрлиц перечислены в ч. 3 ст. 50 ГК.
Общественная организация
Общественная организация объединяет людей, которые хотят вместе решать социальные проблемы или продвигать общие интересы (ст. 123.4 ГК). Например, экологические общества, клубы ветеранов, организации защиты прав человека.
Такие организации идут к достижению целей ради поддержки идей, защиты интересов, помощи другим людям или обществу. Управление осуществляется на демократических принципах (выборы руководства, общее собрание).
Ассоциация (союз)
Ассоциация или союз — это объединение организаций или людей для совместного решения задач, например, координировать деятельность бизнеса (ст. 123.8 ГК).
Участники сохраняют свою независимость. Основная цель — координация деятельности, защита общих интересов, представление на внешнем уровне. Например, объединение предпринимателей, профессиональных сообществ, региональных или отраслевых организаций.
Потребительский кооператив
Потребительский кооператив — это объединение людей, которые вместе решают свои бытовые, экономические или социальные задачи, например, организуют совместные покупки или производство, например, жилищно-строительные кооперативы (ст. 123.2 ГК).
Участники кооператива вносят паи (деньги, имущество) и совместно используют их. Прибыль от деятельности не распределяется, а идет на общие нужды.
Общественное движение
Общественное движение — это объединение людей для достижения какой-то конкретной цели или поддержки идеи (ст. 123.7–1 ГК). Например, экологические кампании, благотворительные марафоны, движения за права животных.
Члены движения могут быть не постоянными, а присоединяться временно для поддержки инициатив. Движения часто создаются вокруг социальных, экологических, политических или культурных тем.
Товарищество собственников недвижимости
ТСН — это объединение собственников помещений (например, в многоквартирном доме) для управления и содержания общего имущества (ст. 123.12 ГК).
Цель — обеспечить комфортное проживание, поддерживать дом и территорию в порядке. Собственники принимают решения на общих собраниях (например, как использовать бюджет, кого нанять для уборки). Участие в ТСН позволяет жителям дома контролировать расходы и обслуживание.
Имущественные вопросы
Когда речь идет об активах юридического лица, важно понимать, кому принадлежит имущество, как оно используется и кто за него отвечает. У коммерческих и некоммерческих организаций есть свои особенности в этом вопросе (п. 3 ст. 213 ГК).
Коммерческие организации создаются для получения прибыли, поэтому их имущество тесно связано с предпринимательской деятельностью. У них имущество принадлежит либо самой компании (как у ООО и АО), либо ее участникам (как у хозяйственных товариществ). Коммерческие организации отвечают за свои обязательства только своим имуществом. Участники в большинстве случаев рискуют только своей долей (например, в ООО).
Некоммерческие организации не ставят целью зарабатывать деньги, поэтому их имущество служит для достижения общественных, культурных или социальных задач. Все имущество НКО принадлежит самой организации. Участники или члены НКО не могут распоряжаться им как личным. НКО отвечает по долгам только своим имуществом. Учредители и члены не несут финансовой ответственности, если это не прописано в учредительных документах.
Отчетность организаций
Отчетность — это обязательное предоставление информации о деятельности юридического лица государственным органам и заинтересованным сторонам. У коммерческих и некоммерческих организаций она отличается по форме и содержанию. Коммерческие организации предоставляют отчеты ФНС, контрольным органам, партнерам и контрагентам.
Коммерческие организации создаются для заработка, поэтому их отчетность в первую очередь связана с финансами и налогами.
Бухгалтерская отчетность. Основной документ — бухгалтерский баланс. Отражает, сколько компания заработала, на что потратила деньги и какое у нее имущество.
Налоговая отчетность. Организации обязаны платить налоги (например, на прибыль, имущество, НДС). Для этого заполняются налоговые декларации.
Если компания ведет определенную деятельность, могут быть дополнительные отчеты, например, экологические или статистические.
Некоммерческие организации не нацелены на прибыль, но тоже обязаны отчитываться о своей деятельности, особенно если получают пожертвования или государственную поддержку.
Бухгалтерская отчетность. НКО ведут учет своих доходов и расходов. Показывают, на что потрачены средства (особенно пожертвования).
Налоговая отчетность. НКО тоже платят налоги, если получают доходы (например, от аренды имущества). Отчитываются о доходах, даже если они освобождены от налогов.
НКО акцентируют внимание на прозрачности использования средств, особенно если они получают пожертвования или финансирование из госбюджета.
Органы управления организаций
В коммерческих организациях органы управления назначаются в соответствии с законодательством об ООО и АО. Высший орган управления — это общее собрание участников (ч. 1 ст. 32 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Организация также может прописать в уставе такой орган управления как совет директоров.
В некоммерческих организациях высший орган управления указывается в учредительных документах. В разных организационно-правовых формах НКО органы управления могут отличаться. Например, для автономных некоммерческих организаций характерно управление коллегиальным органом. А для ассоциаций (союзов) выбирают управление через общее собрание (ст. 29 закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).
Заключение
Если вы планируете создать бизнес или хотите перейти на другие организационно-правовые формы, то, надеемся, наша статья вам в этом поможет.
Выбор между коммерческой и некоммерческой организацией зависит от целей вашей деятельности. Коммерческие организации преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. А НКО работает для решения общественных, социальных или культурных задач. Каждая форма юридического лица имеет свои особенности: от уровня ответственности участников до требований к отчетности и управления.
Независимо от организационно-правовых форм организаций важно соблюдать правила ведения отчетности, чтобы избежать проблем с контролирующими органами. Если вы сомневаетесь, какую форму выбрать или как организовать работу, то специалисты «КСК ГРУПП» готовы вас проконсультировать и разработать индивидуальную стратегию с учетом нюансов в законодательстве и потребностей вашего бизнеса.
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