Коммерческие и некоммерческие организации: виды и особенности

Полный перечень видов юридических лиц указан в статье 50 ГК . В ней также раскрываются понятия коммерческих и некоммерческих организаций ( ч. 1 ст. 50 ГК ).

Коммерческие компании преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, а для НКО прибыль целью не является.

Самые популярные организационно-правовые формы коммерческих организаций — это общество с ограниченной ответственностью (ООО) и акционерное общество (АО), а некоммерческих — потребительский кооператив или общественная организация.

Юридические лица — это коммерческие и некоммерческие организации (НКО), которые отличаются целями деятельности, организационно-правовым статусом, областью ответственности, распределением активов при ликвидации и т.д.

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В таблице ниже для удобства собрали основные отличительные признаки коммерческих и некоммерческих организаций, различия организационно-правовых форм.

Основные формы коммерческих организаций

Коммерческие компании создаются специально для получения прибыли — это их главная цель. Организационно-правовые формы таких организаций перечислены в ч. 2 ст. 50 ГК указано, в какой форме могут существовать такие организации.

Полные товарищества

Полное товарищество — это форма организации бизнеса, при которой два или более человека объединяют свои усилия, чтобы совместно заниматься предпринимательской деятельностью. Все участники называются полными товарищами и несут ответственность за дела предприятия (включая его долги) своим личным имуществом (ст. 69 ГК). Все участники отвечают за обязательства товарищества не только средствами, вложенными в бизнес, но и своим личным имуществом. Это значит, что если у предприятия возникнут долги, их можно взыскать с каждого участника. Для создания полного товарищества заключается учредительный договор, где прописываются права и обязанности участников, порядок распределения прибыли, а также правила выхода из бизнеса. Прибыль и убытки делятся между товарищами пропорционально их доле в общем капитале или на основании условий, прописанных в договоре (субсидиарная ответственность) (ст. 75 ГК).

Коммандитные товарищества

Коммандитное товарищество (товарищество на вере) — это форма бизнеса, где участвуют два типа партнеров: полные товарищи и вкладчики (коммандитисты). Полные товарищи управляют делами предприятия и несут ответственность за его обязательства всем своим имуществом. Коммандитисты же только вкладывают деньги в бизнес, не участвуют в управлении и несут риск убытков в пределах вложенных средств (ст. 82 ГК). Интересная особенность — участник полного товарищества не может быть полным товарищем в коммандитном товариществе, так же каки полный товарищ коммандитного товарищества не может быть участником полного товарищества (ч. 3 ст. 82 ГК). Управление полностью лежит на плечах полных товарищей. Вкладчики не имеют права вмешиваться в управление и принимать решения. При создании коммандитного товарищества обязательно заключается договор, где прописываются права и обязанности полных товарищей и вкладчиков, порядок распределения прибыли и прочие условия. Прибыль делится между всеми участниками, но пропорционально их вкладам и условиям, прописанным в учредительном договоре.

ООО

Общество с ограниченной ответственностью — это одна из распространенных форм юридического лица, которая относится к категории коммерческих организаций. ООО имеет свои особенности создания, права и обязанности учредителей, порядок предоставления сведений, уставный капитал и т.д. Общества с ограниченной ответственностью регулируются Гражданским кодексом (общие положения указаны в главе 4 ГК) и законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Ответственность участников (учредителей) ограничена их долями в уставном капитале (ст. 2 закона от 08.02. 1998 № 14-ФЗ). Проще говоря, если у ООО появляются долги, учредители не рискуют своим личным имуществом — только теми деньгами, которые они вложили в бизнес. Чтобы создать ООО, нужно сформировать уставный капитал. Минимальная сумма — это 10 тысяч рублей. Участники вносят деньги, имущество или другие ценности, чтобы сформировать этот капитал. Прибыль компании делится между участниками пропорционально их долям в уставном капитале. Регистрация ООО относительно проста, особенно по сравнению с акционерными обществами. Участников общества может быть несколько, но не более 50 (ст. 88 ГК) — это ограничивающий фактор для бизнеса, который хочет ввести в деятельность больше участников. Участники общества с ограниченной ответственностью могут сами выбирать, как будет управляться компания. В маленьких ООО управление часто осуществляет директор, а в крупных — коллегиальные органы (например, совет директоров).

Общества с дополнительной ответственностью

Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) — это разновидность коммерческого юридического лица, которое регулируется нормами главы 4 Гражданского кодекса об обществах с ограниченной ответственностью. Ранее ОДО регулировались 5 главой ГК, а с 1 сентября 2014 года в Гражданском кодексе эту главу упразднили. То есть ОДО, созданные до этого времени, продолжают работать в своем статусе, но должны перестроить свои процессы и переоформить документацию в соответствии с гл. 4 ГК. Сейчас организации не могут оформить юридическое лицо в форме ОДО. Общество с дополнительной ответственностью — это форма бизнеса, которая похожа на общества с ограниченной ответственностью, но с одной важной особенностью: участники несут ответственность не только своими долями в уставном капитале, но и дополнительным личным имуществом, если активов компании не хватает для погашения долгов. Для создания ОДО участники вносят средства или имущество, формируя уставный капитал. Размер и порядок внесения прописываются в уставе. В уставе прописывается размер дополнительной ответственности и другие правила работы компании. ОДО управляется так же, как ООО. Можно назначить одного директора или создать коллегиальный орган управления, например, совет директоров.

Акционерные общества

Акционерное общество (АО) — это форма бизнеса, в которой капитал компании разделен на акции. Владельцы этих акций (акционеры) являются участниками общества. Они вносят деньги в бизнес, покупая акции, и получают прибыль в виде дивидендов, а также право участвовать в управлении компанией. Акционерные общества регулирует Гражданский кодекс и закон от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах». Акционеры несут ответственность только в пределах стоимости своих акций. Если компания накопила долги, акционеры не рискуют своим личным имуществом. Основная информация о типах акционерных обществ содержится в ст. 66.3 ГК. Два типа акционерных обществ: Публичные (ПАО). Акции свободно продаются и покупаются на бирже (открытая подписка). Пример — крупные корпорации. Непубличные (НАО). Акции распределяются между ограниченным кругом лиц, и их продажа требует согласия других акционеров. Это чаще небольшие компании. АО может привлекать деньги, выпуская дополнительные акции. Это один из самых эффективных способов получить инвестиции для развития бизнеса. Прибыль юридического лица распределяется в виде дивидендов между акционерами пропорционально количеству их акций. Управление акционерным обществом осуществляется через органы, такие как общее собрание акционеров, совет директоров, исполнительный орган.

Производственные кооперативы

Производственный кооператив (артель) — это объединение людей, которые совместно работают и управляют делом, чтобы заработать. Деятельность кооперативов регулируется главой 8 ГК и законом от 08.05.1996 № 41-ФЗ. Все члены кооператива одновременно являются его владельцами и работниками. Это значит, что они не только вкладывают ресурсы, но и лично участвуют в работе. В кооперативе действует принцип «один человек — один голос». Независимо от размера вклада, каждый член участвует в управлении на равных условиях. Управление кооперативом осуществляется через общее собрание членов, где принимаются важные решения. Также могут быть выбраны руководители или правление для текущего управления. Каждый член юридического лица должен внести пай (деньги, имущество или другие ресурсы), а также лично участвовать в работе кооператива. Трудовой вклад — обязательное условие. Прибыль кооператива распределяется между членами пропорционально их трудовому участию, а не только размеру вклада. Это стимулирует честную и активную работу. Кооператив может заниматься любой законной деятельностью: производством товаров, оказанием услуг, сельским хозяйством, строительством и т. д. Работа кооператива регулируется уставом, который определяет порядок внесения паев, распределения прибыли и участия в управлении. Члены кооператива несут ответственность по его обязательствам своим паями, а в некоторых случаях — дополнительно своим имуществом, если это прописано в уставе.

Унитарные предприятия