Нормирование труда на предприятии: зачем нужно и как реализуется

Что такое нормирование труда
Нормирование труда — это соотношение выполненной сотрудником работы и времени, которое он потратил на достижение этого результата. Это исследование позволяет определить трудозатраты и эффективность работников.
Организации устанавливают нормы труда, ориентируясь на отраслевые и межотраслевые положения:
Постановление Правительства «О правилах разработки и утверждения типовых норм труда» от 11.11. 2002 № 804.
Организации используют расчет нормирования труда, чтобы устанавливать уровень заработной платы работников, прогнозировать собственную деятельность и правильно распоряжаться бюджетом.
Размер зарплаты зависит от нескольких факторов — условий, сложности, количества выполненных задач, а также стажа и квалификации сотрудника и т. д. (ст. 129 ТК).
Какие задачи решает нормирование
Каждая компания устанавливает нормирование труда для достижения поставленных целей. Цели могут отличаться в зависимости от специфики деятельности, но есть общие задачи нормирования труда:
рассчитать издержки на производство товара;
определить себестоимость одной единицы продукции (товара или услуги);
установить зарплату сотрудникам, адекватную затраченным усилиям;
сформировать систему мотивации для работников;
классифицировать оплату труда, исходя из квалификации и численности сотрудников;
расходовать бюджет грамотно;
планировать процессы на предприятии.
Задачи нормирования труда условно можно разделить на две категории — точечные (установление цены рабочей силы) и глобальные (планирование, распоряжение бюджетом).
Нормы труда в ТК
Трудовое законодательство обязывает компании устанавливать нормы труда с учетом типовых норм труда, процессов на производстве, используемых технологий, уровня оборудования и техники (ст. 160 ТК). Что влияет на нормы труда:
Техника на предприятии (оборудование, станки, инструменты и т.д.) и эффективность технологий. Например, станок 2024 года мощнее и производительнее станка 2000 года.
Режим использования техники и грамотное размещение рабочих мест на предприятии. Оборудование должно работать в строго отведенные часы, чтобы не перегреваться и не ломаться, иначе работники не смогут выполнить свои задачи в полном объеме.
Безопасность на производстве, соблюдение трудовых часов и перерывов на отдых. Работники не должны рисковать своим здоровьем, чтобы выполнить или перевыполнить план.
Одни из главных принципов нормирования труда в организации — это разумность и обоснованность.
Мотивированный и результативный персонал — это самое ценное, что есть у организаций и бизнеса. Но многие руководители испытывают трудности с эффективностью команды и расчетом норм труда. И в результате неправильно расходуют бюджет и не достигают плановых показателей. Компания «КСК ГРУПП» оказывает услуги по комплексному консалтингу, включая помощь компаниям по работе с кадрами — кадровый аудит, подбор персонала, разработка систем мотивации, оценка эффективности сотрудников и многое другое. Свяжитесь с нами и специалисты бесплатно вас проконсультируют, а при необходимости разработают для вашей компании индивидуальную стратегию работы с кадрами.
Виды нормы труда
В Трудовом кодексе и юридической литературе перечислены виды нормы труда (ст. 160 ТК):
норма времени;
норма обслуживания;
норма выработки;
норма численности.
Например, норма численности — это количество работников разных профессий и с разными компетенциями для достижения цели в отдельном подразделении (цех, департамент и т.д.).
По длительности действия нормы труда делятся на категории:
Постоянные — обычно их указывают во внутренних регламентах организации и действуют они бессрочно, пока руководство не пересмотрит их.
Временные — их устанавливают, например, чтобы работники разобрались с новой производственной техникой.
Разовые — они вводятся, когда сотрудники должны решить конкретно поставленные задачи.
Нормы в организации устанавливаются с учетом условий труда, рабочих часов, направления деятельности и т.д. Рассмотрим подробнее самые распространенные плановые показатели.
Норма времени
Норма времени — это показатель, который помогает увидеть, сколько времени нужно работнику или группе работников, чтобы выполнить одну единицу работы при определенных условиях.
Норма времени складывается из разных показателей:
оперативное время (Топ);
время на обслуживание рабочего места (Тоб);
время на отдых (перерыв, личные надобности) (Тотл);
время подготовительно-заключительных работ (Тпз).
Большая часть — это оперативное время (Топ), которое, в свою очередь, складывается из двух показателей:
основное время (То);
вспомогательное время (Тв).
Обычно показатели Тоб, Тотл и Тпз суммируются и переводятся в процент от оперативного времени.
Пример:
Рабочий на мебельной фабрике собирает шкаф за 6 часов (оперативное время).
Обслуживание рабочего места занимает 30 мин (Тоб).
На перерыв и личные надобности у него уходит 1 час (Тотл).
Подготовительно-заключительные работы занимают 30 мин (Тпз).
Соответственно, один рабочий выполнит единицу работы (соберет шкаф) за 8 часов. Бригада из четырех человек сделает эту работу за два часа, а 8 человек — за один час.
Норма обслуживания
Норма обслуживания — это показатель, сколько один работник или группа специалистов должны обслужить объектов за определенный промежуток времени с учетом технических условий работы.
Например, работники энергосетей должны обойти 50 квартир в течение смены или уборщица должна помыть пять подъездов за день.
Норма выработки
Норма выработки — это объем работы, который должен выполнить один работник или группа работников за определенное время, например, изготовить партию товара за смену.
Эффективность выработки зависит от условий труда, которые организованы на производстве (ст. 163 ТК). Работники должны пользоваться исправным оборудованием, в безопасном помещении, использовать только качественное сырье и т.д. Все это обеспечивает полноценное выполнение трудовых функций.
Если работодатель не создал благоприятные условия труда, то вина за снижение производственных объемов ложится на него. В этом случае сотрудники все равно должны получить оплату за рабочий день или выполненный объем. Если на производстве возникли обстоятельства, которые помешали выполнить план по независящим от сотрудника или работодателя причинам, то сотрудник должен получить оплату минимум 2/3 своего оклада или ставки тарифа.
Нормы выработки складываются из следующих показателей:
время, на которое рассчитывается норма выработки (Тр);
норма времени на выполнение единицы работы (Нвр).
Формула расчета нормы выработки при выполнении работы группой (бригадой):
Норма выработки (Нв) = Тр (Р / Нвр), где Р — количество рабочих, выполняющих единицу работы.
Пример:
Один рабочий собирает шкаф за 8 часов.
Нам нужно определить норму выработки для трех рабочих.
Нв (норма выработки) = 8 (3 / 8) = 3 часа.
Получается, трое рабочих соберут один шкаф за 3 часа. Это помогает руководителю, например, установить нормы выработки для бригад из трех человек на восьмичасовой рабочий день.
Норма численности
Норма численности — это показатель, сколько необходимо сотрудников для выполнения определенного объема работ за заданный период времени. Данная норма показывает, сколько человек нужно, чтобы работа была выполнена качественно, вовремя и без перегрузок.
Правильно рассчитав норму выполнения определенного объема, организация не тратит лишние деньги на зарплаты избыточного персонала и, наоборот, избегает нехватки сотрудников, что может замедлить выполнение задач. Зная норму численности, легче составлять графики, распределять смены и обеспечивать бесперебойную работу. Если сотрудников слишком мало, они будут перегружены, что снизит качество работы. Если их слишком много, часть людей останется без дела.
Например, продуктовый магазин должен продать за день одну тысячу товаров. Один кассир успевает продать только 500 товаров. Значит, руководителю нужно взять на работу еще одного кассира, чтобы выполнять план.
Методы по организации нормирования
Чтобы установить нормы, используют разные методы нормирования труда. Рассмотрим основные из них.
Аналитический метод нормирования труда. Работу разбивают на отдельные этапы (операции) и для каждой операции определяют, сколько времени требуется. Сначала изучают процесс — что и в какой последовательности делает сотрудник. Затем замеряют время на каждую операцию, учитывая факторы, которые могут повлиять на скорость работы (например, оборудование или квалификацию сотрудника). Например, на швейной фабрике определяют, что раскрой ткани занимает 10 минут, а пошив футболки — 50 минут. Это и есть норма времени по этапам.
Опытно-статистический метод нормирования труда. Нормы устанавливаются на основе предыдущего опыта или статистических данных. Анализируют, сколько работы выполнялось за определенное время в прошлом, и используют эти данные как основу для норм. Например, в прошлом году один сотрудник за смену собирал 15 стульев. На основе этого устанавливается норма выработки.
Хронометражный метод нормирования труда. Замеряется фактическое время, которое сотрудник тратит на выполнение работы. Наблюдатель с секундомером фиксирует время на выполнение каждой операции. Если на сборку одного стула у работника ушло 45 минут, это время берут за основу нормы.
Эталонный метод нормирования труда. Нормы устанавливаются на основе эталонных (лучших) показателей, достигнутых сотрудниками. Из всей команды выбирают сотрудника, который выполняет нормы выработки максимально быстро и качественно. Его результат становится эталоном. Если лучший работник за час сшил пять футболок, это значение берется за норму.
Расчетно-аналитический метод нормирования труда. Используется теоретический расчет на основе производственных условий и опыта экспертов. Норма времени определяется исходя из характеристик оборудования, технологии и объема работы. На конвейере одна деталь обрабатывается за две минуты. Зная это, рассчитывают, сколько деталей можно обработать за смену.
Каждый метод нормирования труда помогает лучше организовать работу, оптимизировать процессы и обеспечить справедливую оценку труда. Выбор метода зависит от типа работы, ресурсов компании и целей нормирования.
Структура рабочего времени
Рабочее время — это период, в течение которого сотрудник выполняет свои обязанности. Однако этот период не состоит только из работы. В нем есть разные составляющие, которые называются структурой рабочего времени.
Из чего состоит рабочее время?
Основное время. Это время, когда сотрудник выполняет свою главную задачу — ту, ради которой его наняли.
Вспомогательное время. Это время на подготовку и поддержку основной работы. Например, водитель проверяет состояние авто перед рейсом.
Время на отдых и личные нужды. В течение рабочего дня сотрудники делают короткие перерывы, чтобы восстановить силы или решить личные вопросы.
Время на обслуживание рабочего места. Это время, которое сотрудник тратит на поддержание порядка и работоспособности оборудования. Например, настройка станка.
Время на простои. Это время, когда сотрудник не может работать из-за внешних причин, не зависящих от него. Например, когда отключили электричество.
Рабочее время состоит из режима труда и отдыха. Зная структуру рабочего времени, можно лучше организовать день, чтобы задачи выполнялись вовремя.
Расчет целевой численности персонала
Целевая численность персонала — это то количество сотрудников, которое нужно компании, чтобы выполнять все задачи вовремя и эффективно, без перегрузки людей и лишних затрат.
Как рассчитать нормативы численности?
Определите объем работы. Сначала нужно понять, сколько задач или операций нужно выполнить за определенное время. Например, склад должен обработать 500 коробок в день.
Узнайте норму времени на выполнение одной задачи. Это то, сколько времени один сотрудник тратит на выполнение одной операции. На перемещение одной коробки сотруднику нужно 10 минут.
Рассчитайте общую трудоемкость. Умножьте объем работы на норму времени. Это покажет, сколько времени нужно потратить на выполнение всех задач. Если на перемещение одной коробки уходит 10 минут, то на перемещение 500 коробок уйдет 83 часа.
Учтите рабочее время одного сотрудника. Определите, сколько часов один сотрудник может работать за смену, учитывая перерывы и нормативы. Например, один сотрудник работает 8 часов в день.
Рассчитайте нормативы численности. Разделите общую трудоемкость на рабочее время одного сотрудника. Чтобы за 8 часов рабочего времени переместить 500 коробок, необходимо 11 рабочих.
При расчете целевой численности персонала необходимо учитывать сезонные колебания, простои, квалификацию сотрудников.
Разработка систем мотивации
Система мотивации — это набор методов и инструментов, которые помогают сотрудникам чувствовать себя ценными, получать удовольствие от работы и стремиться к высоким результатам.
Как разработать систему мотивации?
Определите цели мотивации. Подумайте, чего вы хотите достичь (увеличить продуктивность, снизить текучесть кадров, вовлечь сотрудников в развитие компании).
Учитывайте потребности сотрудников. Например, материальные (премии), социальные (признание), личностные (карьера).
Разработайте виды мотивации. Например, материальную (оплата обучения или дополнительный отгул), нематериальную (грамоты, гибкий график), карьерную (повышение должности).
Сделайте мотивацию прозрачной и справедливой. Если вы вводите бонусы за выполнение плана, четко пропишите: «За выполнение 100% плана — 10 000 рублей, за 120% — 15 000 рублей».
Оцените результаты системы мотивации. Регулярно проверяйте, работает ли ваша система мотивации (увеличилась ли продуктивность, стали ли сотрудники довольнее, уменьшилась ли текучесть кадров). Если сотрудники недовольны введенными бонусами, стоит пересмотреть условия.
Система мотивации — это не просто «премия раз в год», а целая стратегия, которая делает сотрудников довольными и помогает компании расти.
Требования к нормировщикам
Установлением норм в организации занимаются специалисты по экономике труда. Во внутренних регламентах эта должность может называться по-разному — инженер по нормированию труда, специалист по организации и оплате труда, техник по труду и т.д.
К нормировщикам применяются требования, которые указаны в профстандарте 08.038 «Специалист по экономике труда» (Приказ Минтруда от 17.11.2020 № 795н).
Нормировщики занимаются вопросами организации труда, оплаты, осуществление деятельности в области нормирования и стимулирования труда и т.д.
У специалиста по нормированию труда должно быть как минимум среднее профессиональное образование. Периодически они должны проходить переобучение и повышать свою квалификацию.
Как ввести нормы труда на предприятии
Нормы труда на предприятии можно ввести несколькими способами.
Один из них — это оформить коллективный договор.
А можно и по-другому — собрать профсоюз или представителей подразделений и закрепить нормы труда внутренним регламентом (локальным нормативным актом). В этом случае каждый сотрудник становится участником нормирования труда в соответствии со ст. 159 ТК.
Ввести нормирование труда вторым способом намного проще, чем проводить собрания профсоюзов для заключения коллективного соглашения:
Составьте Положение о нормировании труда.
Заручитесь мнением профсоюза в порядке, указанном в ст. 372 ТК.
Выпустите приказ о вводе в действие Положения о нормировании.
Работников следует проинформировать о введении норм труда на предприятии или их изменении за два месяца (ст. 162 ТК).
Заключение
Нормирование труда — это не только инструмент повышения эффективности работы, но и важная составляющая успешного управления любой организацией.
Правильно установленные нормы, в соответствии с правилами разработки и утверждения типовых норм, помогают достичь баланса между интересами работодателей и сотрудников, обеспечивают справедливую оплату труда и способствуют рациональному использованию ресурсов.
Краткие выводы:
Нормирование труда упрощает управление персоналом, помогает правильно рассчитывать зарплаты, определять численность работников и планировать рабочий процесс.
Основные виды норм труда (нормы времени, выработки, обслуживания и численности) позволяют учитывать все аспекты производственного процесса.
Методы нормирования дают гибкость — компания может выбрать подходящий способ в зависимости от специфики своей деятельности.
Нормирование труда — это не разовая задача, а динамичный процесс, который требует постоянного внимания. Компании, которые знают и применяют отраслевые и межотраслевые положения норм труда, получают конкурентные преимущества, повышают продуктивность и создают комфортные условия для своих сотрудников. Если у вас трудности с организацией труда, мотивацией сотрудников, оценкой эффективности труда, то специалисты «КСК ГРУПП» готовы помочь вам и провести кадровый аудит или разработать систему мотивации конкретно для вашей компании.
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