Нормирование труда на предприятии: зачем нужно и как реализуется

Размер зарплаты зависит от нескольких факторов — условий, сложности, количества выполненных задач, а также стажа и квалификации сотрудника и т. д. ( ст. 129 ТК ).

Нормирование труда — это соотношение выполненной сотрудником работы и времени, которое он потратил на достижение этого результата. Это исследование позволяет определить трудозатраты и эффективность работников.

Задачи нормирования труда условно можно разделить на две категории — точечные (установление цены рабочей силы) и глобальные (планирование, распоряжение бюджетом).

Каждая компания устанавливает нормирование труда для достижения поставленных целей. Цели могут отличаться в зависимости от специфики деятельности, но есть общие задачи нормирования труда :

Мотивированный и результативный персонал — это самое ценное, что есть у организаций и бизнеса. Но многие руководители испытывают трудности с эффективностью команды и расчетом норм труда. И в результате неправильно расходуют бюджет и не достигают плановых показателей. Компания «КСК ГРУПП» оказывает услуги по комплексному консалтингу, включая помощь компаниям по работе с кадрами — кадровый аудит, подбор персонала, разработка систем мотивации, оценка эффективности сотрудников и многое другое. Свяжитесь с нами и специалисты бесплатно вас проконсультируют, а при необходимости разработают для вашей компании индивидуальную стратегию работы с кадрами.

Одни из главных принципов нормирования труда в организации — это разумность и обоснованность .

Безопасность на производстве, соблюдение трудовых часов и перерывов на отдых. Работники не должны рисковать своим здоровьем, чтобы выполнить или перевыполнить план.

Режим использования техники и грамотное размещение рабочих мест на предприятии. Оборудование должно работать в строго отведенные часы, чтобы не перегреваться и не ломаться, иначе работники не смогут выполнить свои задачи в полном объеме.

Техника на предприятии (оборудование, станки, инструменты и т.д.) и эффективность технологий. Например, станок 2024 года мощнее и производительнее станка 2000 года.

Трудовое законодательство обязывает компании устанавливать нормы труда с учетом типовых норм труда, процессов на производстве, используемых технологий, уровня оборудования и техники ( ст. 160 ТК ). Что влияет на нормы труда :

Виды нормы труда

В Трудовом кодексе и юридической литературе перечислены виды нормы труда (ст. 160 ТК): норма времени;

норма обслуживания;

норма выработки;

норма численности. Например, норма численности — это количество работников разных профессий и с разными компетенциями для достижения цели в отдельном подразделении (цех, департамент и т.д.). По длительности действия нормы труда делятся на категории: Постоянные — обычно их указывают во внутренних регламентах организации и действуют они бессрочно, пока руководство не пересмотрит их.

Временные — их устанавливают, например, чтобы работники разобрались с новой производственной техникой.

Разовые — они вводятся, когда сотрудники должны решить конкретно поставленные задачи. Нормы в организации устанавливаются с учетом условий труда, рабочих часов, направления деятельности и т.д. Рассмотрим подробнее самые распространенные плановые показатели.

Норма времени

Норма времени — это показатель, который помогает увидеть, сколько времени нужно работнику или группе работников, чтобы выполнить одну единицу работы при определенных условиях. Норма времени складывается из разных показателей: оперативное время (Топ);

время на обслуживание рабочего места (Тоб);

время на отдых (перерыв, личные надобности) (Тотл);

время подготовительно-заключительных работ (Тпз). Большая часть — это оперативное время (Топ), которое, в свою очередь, складывается из двух показателей: основное время (То);

вспомогательное время (Тв). Обычно показатели Тоб, Тотл и Тпз суммируются и переводятся в процент от оперативного времени. Пример: Рабочий на мебельной фабрике собирает шкаф за 6 часов (оперативное время).

Обслуживание рабочего места занимает 30 мин (Тоб).

На перерыв и личные надобности у него уходит 1 час (Тотл).

Подготовительно-заключительные работы занимают 30 мин (Тпз). Соответственно, один рабочий выполнит единицу работы (соберет шкаф) за 8 часов. Бригада из четырех человек сделает эту работу за два часа, а 8 человек — за один час.

Норма обслуживания

Норма обслуживания — это показатель, сколько один работник или группа специалистов должны обслужить объектов за определенный промежуток времени с учетом технических условий работы. Например, работники энергосетей должны обойти 50 квартир в течение смены или уборщица должна помыть пять подъездов за день.

Норма выработки

Норма выработки — это объем работы, который должен выполнить один работник или группа работников за определенное время, например, изготовить партию товара за смену. Эффективность выработки зависит от условий труда, которые организованы на производстве (ст. 163 ТК). Работники должны пользоваться исправным оборудованием, в безопасном помещении, использовать только качественное сырье и т.д. Все это обеспечивает полноценное выполнение трудовых функций. Если работодатель не создал благоприятные условия труда, то вина за снижение производственных объемов ложится на него. В этом случае сотрудники все равно должны получить оплату за рабочий день или выполненный объем. Если на производстве возникли обстоятельства, которые помешали выполнить план по независящим от сотрудника или работодателя причинам, то сотрудник должен получить оплату минимум 2/3 своего оклада или ставки тарифа. Нормы выработки складываются из следующих показателей: время, на которое рассчитывается норма выработки (Тр);

норма времени на выполнение единицы работы (Нвр). Формула расчета нормы выработки при выполнении работы группой (бригадой): Норма выработки (Нв) = Тр (Р / Нвр), где Р — количество рабочих, выполняющих единицу работы. Пример: Один рабочий собирает шкаф за 8 часов.

Нам нужно определить норму выработки для трех рабочих. Нв (норма выработки) = 8 (3 / 8) = 3 часа. Получается, трое рабочих соберут один шкаф за 3 часа. Это помогает руководителю, например, установить нормы выработки для бригад из трех человек на восьмичасовой рабочий день.

Норма численности