Как оценить платежеспособность компании в 2025 году: горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса

Горизонтальный анализ отвечает на вопрос «как изменилась финансовая ситуация компании со временем?», а вертикальный анализ — «какова структура активов и обязательств компании в данный момент?». Вместе они дают полную картину платежеспособности и помогают прогнозировать будущее финансовое положение бизнеса.

Вертикальный анализ помогает понять, какую долю в балансе занимают отдельные статьи в укрупненной группе. Такой подход показывает, насколько компания зависима от заемных средств или, например, какова доля оборотных активов в общем объеме активов.

Горизонтальный анализ показывает, как изменяются показатели баланса за несколько отчетных периодов. Он позволяет увидеть, растут или уменьшаются активы, обязательства и капитал, а также выявить тенденции в финансовой устойчивости.

Горизонтальный и вертикальный анализ — это способы изучения бухгалтерского баланса, которые помогают оценить финансовое состояние компании и ее платежеспособность.

При горизонтальном анализе бухгалтерского баланса смотрят на показатели компании в сравнении с прошлым отчетным периодом. При этом важно, как данные менялись в динамике. За основу анализа можно взять два последних квартала или два года. В некоторых случаях целесообразно смотреть ситуацию за 3 года — текущий (отчетный) и два предшествующих ему года.

В укрупненном виде горизонтальный анализ бухгалтерского баланса состоит из трех этапов — найти отчетность за нужные периоды, проследить изменения в данных и зафиксировать результат.

Допустим, по строке «Запасы» в бухгалтерском балансе показатели следующие:

на конец 2023 года — 200 тыс. руб.;

на конец 2024 года — 260 тыс. руб.

Определяем темп роста, чтобы оценить динамику компании. Для этого нужно узнать соотношение между показателями отчетного года и предыдущего, а потом умножить на 100%:

260 тыс. / 200 тыс. руб. х 100% = 130%.

Запасы компании выросли в 1,3 раза, а темп прироста составил 30%.

Хорошо это или плохо? С одной стороны, видим, что у компании есть запасы, она работает, производство не испытывает дефицит сырья. Но, с другой стороны, возможно, все те же запасы лежат не один год, за это время они могли испортиться, компания не сможет их продать или использовать в производстве.

Для полноты картины еще нужно рассматривать финансовую отчетность, запрашивать пояснения, оборотно-сальдовую ведомость. Мало подставить цифры в формулу, нужно еще разобраться в специфике компании.

Специфика бизнеса помогает точнее понять его финансовое состояние. Иногда рост показателей — это не всегда хорошо, а снижение — не всегда плохо.