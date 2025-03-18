Как оценить платежеспособность компании в 2025 году: горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса

Как активы влияют на платежеспособность компании
Оценка платежеспособности помогает понять, насколько быстро компания в силах рассчитаться по своим обязательствам с контрагентами, акционерами или заемщиками. Анализ финансового состояния компании нужен не только ей самой, но и сторонним лицам, которые хотят завязать с ней деловые взаимоотношения.
Платежеспособность определяют по показателям бухгалтерского баланса — простыми словами, по имуществу и денежным средствам, которые есть у компании. Кроме этого, учитывают способность компании рассчитываться по своим обязательствам в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Для оценки ликвидности и платежеспособности компании нужно изучить баланс — соотношение активов и обязательств. Активы распределяются по группам — от низколиквидных до высоколиквидных. По структуре баланса можно понять соотношение активов по их ликвидности.
Например, краткосрочные финансовые вложения имеет более высокую ликвидность, чем запасы, потому что их можно быстрее обратить в денежные средства.
Ликвидность активов
В бухгалтерском балансе активы располагаются по увеличению ликвидности — от наименее ликвидных к активам с высокой ликвидностью:
Труднореализуемые активы — техника, оборудование, недвижимость, инвестиции сроком больше одного года.
Медленно реализуемые активы — дебиторская задолженность, по которой ожидаются денежные средства не ранее чем через 12 месяцев. А еще сюда входят товарные запасы, полуфабрикаты, сырье для производства.
Быстро реализуемые активы — отгруженные товары, депозиты со сроком в один год, краткосрочные облигации.
Высоколиквидные активы — финансовые вложения на короткий срок, деньги на счете организации.
Коэффициент ликвидности баланса — важный показатель финансовой устойчивости компании. Чем он выше, тем лучше: это означает, что у бизнеса достаточно оборотных средств для погашения текущих обязательств.
Показатель ЧОА
Помимо этого, третьи лица оценивают разницу между оборотными активами и краткосрочными обязательствами компании — это показатель чистых оборотных активов (ЧОА). В идеале показатель должен быть больше нуля.
Показатель ЧОА отражает ликвидность компании и ее способность выполнять краткосрочные обязательства.
Итак, при анализе платежеспособности компании необходимо смотреть на ее род деятельности, особенности бизнес-модели, структуру баланса — такой подход позволяет оценить финансовую стабильность компании и спрогнозировать потенциальные риски.
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Как анализировать платежеспособность компании
Горизонтальный и вертикальный анализ — это способы изучения бухгалтерского баланса, которые помогают оценить финансовое состояние компании и ее платежеспособность.
Горизонтальный анализ показывает, как изменяются показатели баланса за несколько отчетных периодов. Он позволяет увидеть, растут или уменьшаются активы, обязательства и капитал, а также выявить тенденции в финансовой устойчивости.
Вертикальный анализ помогает понять, какую долю в балансе занимают отдельные статьи в укрупненной группе. Такой подход показывает, насколько компания зависима от заемных средств или, например, какова доля оборотных активов в общем объеме активов.
Горизонтальный анализ отвечает на вопрос «как изменилась финансовая ситуация компании со временем?», а вертикальный анализ — «какова структура активов и обязательств компании в данный момент?». Вместе они дают полную картину платежеспособности и помогают прогнозировать будущее финансовое положение бизнеса.
Горизонтальный анализ
При горизонтальном анализе бухгалтерского баланса смотрят на показатели компании в сравнении с прошлым отчетным периодом. При этом важно, как данные менялись в динамике. За основу анализа можно взять два последних квартала или два года. В некоторых случаях целесообразно смотреть ситуацию за 3 года — текущий (отчетный) и два предшествующих ему года.
В укрупненном виде горизонтальный анализ бухгалтерского баланса состоит из трех этапов — найти отчетность за нужные периоды, проследить изменения в данных и зафиксировать результат.
Допустим, по строке «Запасы» в бухгалтерском балансе показатели следующие:
на конец 2023 года — 200 тыс. руб.;
на конец 2024 года — 260 тыс. руб.
Определяем темп роста, чтобы оценить динамику компании. Для этого нужно узнать соотношение между показателями отчетного года и предыдущего, а потом умножить на 100%:
260 тыс. / 200 тыс. руб. х 100% = 130%.
Запасы компании выросли в 1,3 раза, а темп прироста составил 30%.
Хорошо это или плохо? С одной стороны, видим, что у компании есть запасы, она работает, производство не испытывает дефицит сырья. Но, с другой стороны, возможно, все те же запасы лежат не один год, за это время они могли испортиться, компания не сможет их продать или использовать в производстве.
Для полноты картины еще нужно рассматривать финансовую отчетность, запрашивать пояснения, оборотно-сальдовую ведомость. Мало подставить цифры в формулу, нужно еще разобраться в специфике компании.
Специфика бизнеса помогает точнее понять его финансовое состояние. Иногда рост показателей — это не всегда хорошо, а снижение — не всегда плохо.
Вертикальный анализ
Вертикальный анализ — это расчет показателей в структуре бухгалтерского баланса. Например, мы можем изучить внеоборотные активы и установить, какое место в них занимают основные средства. Точно так же можно вычислить, например, долю запасов в оборотных активах.
При таком подходе нужно: найти бухбаланс за интересующие отчетные периоды, вычислить долю определенной позиции в общей структуре и подвести итог на основе полученных данных.
Рассмотрим на примере анализа оборотных активов (раздел 2 «Оборотные активы»). У компании есть оборотные активы — денежные средства, запасы и дебиторская задолженность. Возьмем их за 100%.
На конец 2023 года показатели следующие:
Денежные средства — 200 тыс. руб. (43,48%).
Запасы — 100 тыс. руб. (21,74%).
Дебиторская задолженность — 160 тыс. руб. (34,78%).
Всего — 460 тыс. руб. (100%)
На конец 2024 года показатели изменились:
Денежные средства — 150 тыс. руб. (33,7%).
Запасы — 125 тыс. руб. (28,1%).
Дебиторская задолженность — 170 тыс. руб. (38,2%).
Всего — 445 тыс. руб. (100%).
Какие выводы можем сделать?
В 2023 году из всех оборотных активов бизнеса преобладали деньги. В 2024 году деньги перешли на второе место. Скорее всего, компания закупила сырье, а это значит, что производство на начало 2025 года не простаивает.
В 2024 году выросла дебиторская задолженность. На этом показателе нужно остановиться подробнее и понять, как компания работает с ним, есть ли просрочки по дебиторке.
Для примера мы взяли оборотные активы, но точно так же можно проанализировать все активы бизнеса.
Обычно при анализе бухгалтерского баланса используют комплексный подход. Например, проводят вертикальный анализ, а потом путем горизонтального анализа смотрят, как менялись показатели в структуре баланса.
Главное
Платежеспособность бизнеса можно оценить путем анализа бухгалтерского баланса.
Активы компании (имущество, запасы, дебиторская задолженность) в бухбалансе располагаются от наименее ликвидных к высоколиквидным. Чем больше у компании ликвидных активов, тем быстрее она сможет рассчитаться с третьими лицами (акционерами, инвесторами, заемщиками).
Горизонтальный анализ — это отслеживание строки баланса в динамике за несколько отчетных периодов. Например, какой показатель был в строке «Запасы» на конец 2023 и 2024 года.
Вертикальный анализ — это определение доли активов в структуре бухгалтерского баланса.
Рост показателей — не всегда хорошо. Например, если у компании растет стоимость основных средств, а прибыль при этом падает, возможно, производство простаивает. Но для однозначного вывода потребуется более глубокий анализ.
Снижение показателей — не всегда плохо. Снижение дебиторской задолженности говорит о том, что бизнес хорошо работает с партнерами, предотвращая просрочки.
Оценку платежеспособности целесообразно проводить комплексно — учитывать ликвидность активов, использовать горизонтальный и вертикальный анализ. Для корректного подведения итогов можно запросить финансовую отчетность, оборотно-сальдовые ведомости, а также учесть специфику бизнеса.
На основании анализа бухгалтерского баланса третьи лица принимают решение о сотрудничестве с бизнесом. Если показатели свидетельствуют о финансовых проблемах, компания не привлечет новых партнеров, потеряет доверие контрагентов и не сможет проявлять деловую активность. Интерес вызывает бизнес, который показывает, что способен рассчитаться по долгам, когда придет время, без угроз для своей финансовой стабильности.
Компания «КСК ГРУПП» почти 30 лет помогает компаниям по разным направлениям — аудит, бухгалтерское сопровождение, анализ финансовой отчетности, оценка активов, консультации. Оценка финансовых показателей и активов бизнеса показывает, какое место компания занимает на рынке, насколько она устойчива и платежеспособна. Ждем ваших заявок, проконсультируем по условиям сотрудничества и разработаем индивидуальное решение для вашего бизнеса.
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