Собственник рассматривает иностранный ВНЖ: как подготовить бриф перед консультацией

У собственника компании появляется интерес к иностранному ВНЖ или гражданству — и обсуждение быстро переходит к списку стран. При этом исходная задача часто остаётся неясной: речь о личном переезде, семейных планах, международной мобильности или нескольких целях одновременно?

Для делового разговора полезно сначала подготовить краткий бриф. Он не заменяет проверку условий конкретной программы, но помогает не смешивать личные ожидания, организационные вопросы и решения, требующие участия профильных специалистов.